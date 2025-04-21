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Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»

Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
30.04.2025
$69,434
17.03.2025
$69,313
17.03.2025
$99,018
13.03.2025
$69,313
07.03.2025
$79,215
07.03.2025
$99,018
13.02.2025
$79,215
04.02.2025
$78,158
04.02.2025
$96,307
04.02.2025
$78,130
16.01.2025
$77,088
12.12.2024
$73,960
20.11.2024
$72,396
12.11.2024
$77,460
09.10.2024
$74,654
25.09.2024
$74,128
10.09.2024
$73,601
09.09.2024
$73,426
09.08.2024
$67,128
12.07.2024
$66,950
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5827
ID новостройки на Realting
In CRM: 00380
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 30.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Район
    Одинцовский городской округ

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    4

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится большой игровой хаб с прогулочным маршрутом и зоной барбекю. Благоприятная роза ветров и отсутствие производств влияют на качество воздуха. Вода и природа успокаивают и заряжают энергией. Транспортная доступность: В 30 м от территории ЖК находятся остановки общественного транспорта, откуда можно добраться до ближайших железнодорожных станций Санино (5 мин.), Крёкшино (7 мин.) и Жаворонки (7 мин.), а в 10 минутах - остановки маршрутов, идущих до станций метро Саларьево и Парк Победы. Съезд на Минское шоссе расположен в 700 м от ЖК. Внутренняя инфраструктура: В рамках проекта будут построены муниципальные детский сад и общеобразовательная школа, административно-бытовой комплекс (магазины формата «у дома», точки бытовых услуг, street-retail, кафе, кофейня, аптека, а также многофункциональный торгово-развлекательный центр с ФОК и амбулаторией. Для удобства и комфорта жителей, когда все «под рукой» мы разместили в ЖК бесплатный тренажерный зал с раздевалками и мини-саунами. Сюда можно приходить самостоятельно или с личным тренером для функциональной тренировки. Для детей обустроена игровая с множеством развивающих сюжетных игр, а также различные «лазалки». Эта детская комната также подойдет для празднования дня рождения ребенка.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.8 – 41.8
Цена за м², USD 2,229 – 3,554
Цена квартиры, USD 69,434 – 134,204
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 50.3 – 71.2
Цена за м², USD 2,106 – 3,404
Цена квартиры, USD 111,123 – 218,359
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 75.3 – 90.7
Цена за м², USD 2,250 – 3,275
Цена квартиры, USD 189,543 – 294,374

Местонахождение на карте

Одинцовский городской округ, Россия

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Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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