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Земельные участки в России

332 объекта найдено
Участок земли в Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Rabitickoe selskoe poselenie, Россия
Срочно. Продам участок в Волосовском районе в д. Рабитицы. Участок 25 соток, ЛПХ. Электричес…
$7,893
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Участок земли в Тумботино, Россия
Участок земли
Тумботино, Россия
Площадь 300 м²
Продается участок 6,7 сот в Нижегородской области, с Тумботино на ул.Пушкина 8А Участок рас…
$4,600
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Участок земли в Раменский городской округ, Россия
Участок земли
Раменский городской округ, Россия
Продается земельный участок площадью 6 соток под строительство жилого дома в строящемся котт…
$3,714
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Участок земли в Калининград, Россия
Участок земли
Калининград, Россия
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ в Центральном районе ! Предлагаем участок по 1 -ой Большой Окружной…
$53,173
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Участок земли в Дубровка, Россия
Участок земли
Дубровка, Россия
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеаль…
$65,110
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Участок земли в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Гатчинский муниципальный округ, Россия
В 5 км от г. Гатчина по адресу пос.Новый Свет, ул.Северная продается земельный участок ЛПХ.…
$12,143
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Участок земли в Малое Васильково, Россия
Участок земли
Малое Васильково, Россия
Зeмeльный учacток в п. Mалое Василькoво, 420 cоток (пpoм.нaзначения П1), раcпoлoжeн в чeрте …
$1,14 млн
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Участок земли в городской округ Истра, Россия
Участок земли
городской округ Истра, Россия
Millennium Park — элитный коттеджный поселок класса de luxe в Истринском районе. На территор…
$600,885
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Участок земли в Aksentis, Россия
Участок земли
Aksentis, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продам дом в центре п. Аксентис, 32м, 9 соток под домом, 15 соток за домом.   Большим преиму…
$9,078
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Участок земли в район Внуково, Россия
Участок земли
район Внуково, Россия
Код объекта в БД Агентства: 299-906, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Власово. …
$667,880
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Участок земли в Давыдово, Россия
Участок земли
Давыдово, Россия
Продается земельный участок площадью 5,33 сотки под строительство жилого дома в коттеджном п…
$4,569
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Участок земли в Богородский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 1 000 м²
Участок номер - 226 Удивителтно живописное и очень востребованное место для отдыха и   пост…
$9,684
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Участок земли в Cecenino, Россия
Участок земли
Cecenino, Россия
Площадь 800 м²
Продаю земельный участок 802 кв.м. в деревне Чеченино Кстовского района. Разрешенное использ…
$5,459
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Участок земли в Рощино, Россия
Участок земли
Рощино, Россия
Продается земельный участок 6,6 га для ИЖД в поселке Рощино, Гурьевский район, Калининградск…
$506,914
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Участок земли в Жаворонки, Россия
Участок земли
Жаворонки, Россия
Продается земельный участок площадью 8,12 соток под строительство жилого дома. ​​​​​​​ Учас…
$7,734
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Участок земли в Давыдово, Россия
Участок земли
Давыдово, Россия
Продается земельный участок площадью 5,3 сотки под строительство жилого дома в коттеджном по…
$4,543
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Участок земли в Доброе, Россия
Участок земли
Доброе, Россия
От 350000р. Продаются земельные участки ИЖС площадью от 9 до 12соток. К последнему примыкает…
$4,726
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Участок земли в Ropsinskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Ropsinskoe selskoe poselenie, Россия
Земля сельхозназначения для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. Участок располож…
$150,577
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Участок земли в Сокольский городской округ, Россия
Участок земли
Сокольский городской округ, Россия
Площадь 1 000 м²
В живописном месте, в лесу, в 200 метрах от береговой линии Горьковского моря, продаётся зем…
$4,237
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Участок земли в Дубровка, Россия
Участок земли
Дубровка, Россия
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеаль…
$52,662
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Участок земли в Дубровка, Россия
Участок земли
Дубровка, Россия
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеаль…
$79,674
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Участок земли в Дубровка, Россия
Участок земли
Дубровка, Россия
Предлагается к продаже земельный участок ИЖС, в новом районе пос. Невская Дубровка с идеаль…
$49,399
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Участок земли в Гурьевский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Гурьевский муниципальный округ, Россия
Продается земельный участок площадью 6 соток, расположенный в живописном поселке Рощино, Гур…
$8,271
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Участок земли в Рощино, Россия
Участок земли
Рощино, Россия
Продается земельный участок площадью 16,6 гектара в живописном поселке Рощино, Гурьевского р…
$1,27 млн
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Участок земли в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 35 000 м²
Продается готовый бизнес рыбное хозяйство. Три спускаемых пруда. Земельный участок 350 га. с…
$441,813
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Участок земли в Речицы, Россия
Участок земли
Речицы, Россия
Внимание Акция! Только 3 участка в КП «Усадьба Глебово» по цене 140.000 рублей за сотку! 1 …
$14,667
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Участок земли в Богородский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Богородский муниципальный округ, Россия
Площадь 4 700 м²
Продам ровный земельный участок площадью 4769 кв.м, в с. Дуденево (Богородский район). Земли…
$36,313
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Участок земли в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 2 000 м²
Продается два смежных участка по 10 соток. Участок видовой , в 150 метрах от озера
$13,920
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Участок земли в Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Дальнеконстантиновский муниципальный округ, Россия
Площадь 800 м²
Продается шикарный видовой участок с видом на озеро! До пляжа и рыбалки 100-150м
$7,263
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Участок земли в Гатчинский муниципальный округ, Россия
Участок земли
Гатчинский муниципальный округ, Россия
Продается участок мечты в КП "Горки-Лэнд 3"! Вы только представьте: участок площадью 10,54 …
$39,951
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