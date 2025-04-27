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Продажа новостроек в Калининградской области

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Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Жилой квартал Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА»
Калининград, Россия
от
$150,857
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Площадь 43–165 м²
40 объектов недвижимости 40
Экоквартал «РусскаЯ ЕвропА» будет состоять из 6 жилых комплексов и образовательного кластера, построенных по принципу «медленный город». Общая площадь квартала — более 20 га. Проект рассчитан на 7 - 10 лет и будет реализован к 2030 году. Первый комплекс экоквартала называется «Адрес счаст…
Застройщик
Русская Европа
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Жилой комплекс Белый сад
Жилой комплекс Белый сад
Калининград, Россия
от
$54,558
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Белый Сад» расположен на юге Калининграда в отдалении от центра. Данная часть Московского района славится прекрасной социальной инфраструктурой. Цена в этом районе ниже, чем в других, но качество строительства растёт. Застройщик обладает огромным опытом. Комплекс выглядит сти…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Стерео
Жилой комплекс Стерео
Калининград, Россия
от
$47,904
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Стерео — огромный комплекс из 4 домов в Московском районе Калининграда. Это место активно застраивается, инфраструктура вся рядом. Сам комплекс — это современный стиль, малогабаритные квартиры и очень много содедей. Для любителей активной жизни.
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Соло
Жилой комплекс Соло
Калининград, Россия
от
$71,191
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
ЖК Соло — проект высотной застройки в Центральном районе Калининграда. Современная архитектура, подземный паркинг, близость к центру города, опытный застройщик и комфортные планировки — слагаемые хорошего дома в будущем.
Агентство
Westdream
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Альпы"
Калининград, Россия
от
$71,862
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпы» — новая архитектурная доминанта на северо-востоке Калининграда. Вокруг — частный сектор и малоэтажные дома. Повсюду — свежий воздух. Местоположение такое, что рядом есть вся инфраструктура, до центра города недалеко.
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Клён
Жилой комплекс Клён
Калининград, Россия
от
$87,824
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Клён — это один из немногих новых проектов с расположением в Центральной части Калининграда. Место тихое и престижное. Сам комплекс интересно презентован. Небанальные фасады и отличное благоустройство двора сделают проживание в этом доме максимально комфортным.
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Светлогорск-3
Жилой квартал Светлогорск-3
Светлогорск, Россия
от
$101,131
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Дом на Батальной
Жилой комплекс Дом на Батальной
Калининград, Россия
от
$58,550
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
Дом на Батальной — это очередной проект застройки динамично развивающегося Московского района Калининграда. Застройщик с многолетним опытом и репутацией предлагает приобрести квартиры с интересными планировками, благоустроенным внутренним двором и современными фасадными решениями. Дом смотри…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Лето
Жилой комплекс Лето
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 16
ЖК Лето от одного из крупнейших застройщиков Калининграда — прекрасный вариант многоэтажной застройки в живописном месте и с богатыми характеристиками. Двор без машин и подземный паркинг — это премиальный комфорт. Набережная озера, вид из окон на это озеро, зелёный массив вокруг, как и вся н…
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Новый город
Жилой квартал Новый город
Калининград, Россия
от
$61,211
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Новый Город расположился в микрорайоне Космодемьянского в непосредственной близости от Калининграда. Вокруг — зелёные массивы и озёра. Отсюда очень удобно выезжать к прибрежным городам. В этом районе есть вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура. Сам комплекс эстетичен, планиро…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Три кита
Жилой комплекс Три кита
Калининград, Россия
от
$69,636
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
ЖК Три кита расположен недалеко от одного из самых крупных парков Калининграда — парка Макса Ашманна. Это район частной застройки, природа здесь отменная. Комплекс гармонично вписывается в существующее окружение. Квартиры спроектированы по современным тенденциям, имеется подземный паркинг.
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Невский парк
Жилой квартал Невский парк
Калининград, Россия
от
$67,864
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Невский парк - квартал жилой застройки на севере Калининграда. В проекте заложена идея создания открытых общественных пространств, предназначенных для отдыха жителей и гостей района. Увеличить площадь таких пространств удалось путём уменьшения плотности застройки. Она объясняет появление выс…
Агентство
Westdream
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Жилой квартал Нахимовский квартал
Жилой квартал Нахимовский квартал
Калининград, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Нахимовский квартал — это нновый микрорайон на северо-востоке Калининграда в конце улицы Артиллерийской. В этом месте расположены исключительно интересные новостройки и ухоженный частный сектор. Рядом — школа и детский сад. Район очень активно развивается. И до центра не очень далеко. Фасады…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Жилой комплекс Прибалтийская Ривьера
Зеленоградск, Россия
от
$69,195
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Карлсхоф
Жилой комплекс Карлсхоф
Калининград, Россия
от
$259,481
Год сдачи 2015
Количество этажей 17
ЖК Карлсхоф стал одним из первых премиальных домов высокой этажности в Калининграде. Планировки квартир очень комфортны. Расположение — одно из самых центральных: по соседству с Центральным парком и 10 минутах ходьбы до центра. Высокое качество строительства, дорогие материалы и один из самы…
Агентство
Westdream
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Многоквартирный жилой дом Горький
Многоквартирный жилой дом Горький
Калининград, Россия
от
$85,163
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Жилой дом Горький сочетает в себе великолепное местоположение, высококачественные материалы строительства и прекрасную репутацию застройщика "Калининградстройинвест".
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский муниципальный округ, Россия
от
$65,868
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининг…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Рыбная Деревня
Жилой комплекс Рыбная Деревня
Калининград, Россия
от
$163,007
Год сдачи 2022
Количество этажей 9
ЖК Рыбная Деревня не просто жилой комплекс. По сути — это новая достопримечательность калининграда и новая точка притяжения. Выразительные фасады, самое туристическое место, район с очень развитой инфраструктурой, большое количество парковых зон. Все характеристики комплекса указывают на его…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Альпенштадт
Жилой комплекс Альпенштадт
Калининград, Россия
от
$56,554
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Жилой комплекс «Альпенштадт» — это новый огромный район на севере Калининграда, планируется 6 очередей строительства. Комплекс расположен в окружении частной застройки и естественных природных ландшафтов. Преимущества: современные планировки, подземный паркинг и обустроенные детские площадки…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
$46,574
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Дом на Донского
Жилой комплекс Дом на Донского
Калининград, Россия
от
$102,462
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Дом на Дмитрия Донского от компании МПК - это жилой комплекс комфорт-класса в престижном районе. По соседству — премиальные дома. Это центральное расположение в Калининграде. Фасад дома — стильный и современный, планировки с большими кухнями подойдут многим. В подземном паркинге планируется …
Агентство
Westdream
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Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Левада
Жилой комплекс Левада
Калининград, Россия
от
$63,968
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
ЖК Левада будет расположен в очень живописном месте — в окружении озёр. Более того, доминантой благоустройства внутреннего двора станет пруд, оборудованный набережной и местами для отдыха взрослых и детей. Планировки — на самый разный вкус, но все они — эргономичны и комфортны. На данный мом…
Агентство
Westdream
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