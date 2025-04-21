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Жилой комплекс ЖК "Архитектор"

Москва, Россия
от
$240,938
23.04.2025
$237,355
19.04.2025
$237,200
26.03.2025
$198,100
21.03.2025
$197,016
17.03.2025
$196,582
17.03.2025
$262,110
07.03.2025
$196,582
07.03.2025
$262,110
20.02.2025
$196,582
12.02.2025
$195,661
02.02.2025
$235,211
30.01.2025
$229,914
28.01.2025
$235,397
27.01.2025
$223,623
26.01.2025
$235,397
22.01.2025
$194,631
21.01.2025
$235,397
18.01.2025
$232,350
16.01.2025
$219,689
11.01.2025
$191,406
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5821
ID новостройки на Realting
In CRM: 00317
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 23.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    47

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с“Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют! Под башнями расположился трехуровневый паркинг на 670 машино-мест с прямым доступом из квартир любого подъезда. По периметру паркинга предусмотрена гостевая парковка на 30 мест. Транспортная доступность: До метро «Калужская» - 12 минут пешком, 14 минут (7 км) до ТТК, 9 минут (6 км) до МКАД, 18 минут (11 км) до Садового кольца. В шаговой доступности до Воронцовского парка Внутренняя инфраструктура: В ЖК продуманная, богатая инфраструктура из трех зон. В основной входной группе сконцентрированы все блага современного мегаполиса: супермаркет, ресторан, фитнес-клуб, аптеки, салоны красоты и кофейня. Под шумные детские игры отведен нижний уровень, мы предусмотрели игры как для самых маленьких, так и для деток постарше. Для досуга взрослых есть места для спорта, занятий йогой, шезлонги и деревянные террасы для отдыха.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 34.3 – 46.0
Цена за м², USD 6,061 – 6,954
Цена квартиры, USD 237,355 – 287,133
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 42.8 – 76.2
Цена за м², USD 5,022 – 7,924
Цена квартиры, USD 263,922 – 542,473
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 79.1 – 113.0
Цена за м², USD 4,853 – 7,236
Цена квартиры, USD 389,575 – 731,646
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 89.3 – 98.6
Цена за м², USD 5,880 – 7,507
Цена квартиры, USD 579,807 – 672,424
Квартиры 6 комнат
Площадь, м² 128.0
Цена за м², USD 7,205
Цена квартиры, USD 917,776
Квартиры 7 комнат
Площадь, м² 252.0
Цена за м², USD 10,648
Цена квартиры, USD 2,68 млн

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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