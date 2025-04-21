Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Расположение комплекса:
В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дышать свежим воздухом и слушать пение птиц.
Собственная закрытая территория «1-го Ясеневского» представляет собой уютный оазис. Здесь и зеленый освещенный бульвар для прогулок, система велодорожек, маленькая городская площадь, кафе, пекарни и кофе поинты. А еще дворы без машин и многоэтажная парковка. Изюминка территории - фруктовые деревья во дворах и городские сады.
«1-й Ясеневский» - всего в 1 км от МКАД, на территории новой Москвы. Жилой комплекс, где есть все необходимое для современного человека.
Транспортная доступность:
До метро «Корниловская» - 12 минут пешком
До метро «Тютчевская» - 25 минут пешком
До метро «Теплый стан» - 10 минут на транспорте
До метро «Ольховая» - 30 минут на общественном транспорте
Личный автотранспорт:
Выезд на Калужское шоссе - 500 м
МКАД - 1 км
Внутренняя инфраструктура:
ЖК «1-й Ясеневский» можно назвать идеальным местом для жизни семьи с детьми. Здесь буквально за домом находится Троицкий лесопарк - излюбленное место прогулок молодых родителей. А во внутренних дворах под детские площадки выделены специальные зоны. Они оборудованы всем, что нужно для счастливого детства: современными и максимально безопасными качелями, песочницами и лазалками. Оборудование и игровые сценарии на детских площадках спроектированы вместе с командой детских психологов для правильного развития ребенка и для повышения их интереса.
Также рядом с домом два детских садика, один из которых уже построен и школа на 1100 мест. Школу по праву можно назвать образцовым учебным заведением. В ней закладываются основы успешного будущего. Здесь есть класс робототехники, IT-кластер, 25-метровый бассейн и прекрасно оборудованные спортзалы.
Местонахождение на карте
район Коммунарка, Россия
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
ЖК Прибалтийская Ривьера — это интересный проект комфорт-класса от одного из крупнейших прибрежных застройщиков. До моря минут 7 ходьбы. Этот район Зеленоградска сейчас активно развивается. Курортный город очень удобен для постоянного проживания. А ещё очень здорово иметь недвижимость в тако…
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице
Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
ЖК Светлогорск 3 — это не просто комплекс жилых домов, это целый микрорайон, состоящий из более чем 1000 квартир. Малоэтажная застройка вблизи моря, до которого 1000 метров, коммерческие помещения разной направленности на первых этажах — всё это залог удобства и комфорта для жильцов. Это мес…