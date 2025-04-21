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  4. Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"

Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"

район Коммунарка, Россия
от
$92,316
18.04.2025
$90,740
18.03.2025
$90,527
17.03.2025
$97,412
17.03.2025
$109,451
07.03.2025
$97,412
07.03.2025
$109,451
03.03.2025
$97,412
19.02.2025
$94,989
18.02.2025
$92,854
01.02.2025
$92,174
31.01.2025
$90,055
23.01.2025
$89,048
25.12.2024
$87,377
25.12.2024
$98,957
25.12.2024
$93,606
25.12.2024
$92,004
19.12.2024
$96,611
22.11.2024
$96,106
15.11.2024
$95,876
31.10.2024
$96,025
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17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 12005
ID новостройки на Realting
In CRM: 00418
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 22.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    район Коммунарка

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    18

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дышать свежим воздухом и слушать пение птиц. Собственная закрытая территория «1-го Ясеневского» представляет собой уютный оазис. Здесь и зеленый освещенный бульвар для прогулок, система велодорожек, маленькая городская площадь, кафе, пекарни и кофе поинты. А еще дворы без машин и многоэтажная парковка. Изюминка территории - фруктовые деревья во дворах и городские сады. «1-й Ясеневский» - всего в 1 км от МКАД, на территории новой Москвы. Жилой комплекс, где есть все необходимое для современного человека. Транспортная доступность: До метро «Корниловская» - 12 минут пешком До метро «Тютчевская» - 25 минут пешком До метро «Теплый стан» - 10 минут на транспорте До метро «Ольховая» - 30 минут на общественном транспорте Личный автотранспорт: Выезд на Калужское шоссе - 500 м МКАД - 1 км Внутренняя инфраструктура: ЖК «1-й Ясеневский» можно назвать идеальным местом для жизни семьи с детьми. Здесь буквально за домом находится Троицкий лесопарк - излюбленное место прогулок молодых родителей. А во внутренних дворах под детские площадки выделены специальные зоны. Они оборудованы всем, что нужно для счастливого детства: современными и максимально безопасными качелями, песочницами и лазалками. Оборудование и игровые сценарии на детских площадках спроектированы вместе с командой детских психологов для правильного развития ребенка и для повышения их интереса. Также рядом с домом два детских садика, один из которых уже построен и школа на 1100 мест. Школу по праву можно назвать образцовым учебным заведением. В ней закладываются основы успешного будущего. Здесь есть класс робототехники, IT-кластер, 25-метровый бассейн и прекрасно оборудованные спортзалы.

Местонахождение на карте

район Коммунарка, Россия

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Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$92,316
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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