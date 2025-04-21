Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"

Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дышать свежим воздухом и слушать пение птиц. Собственная закрытая территория «1-го Ясеневского» представляет собой уютный оазис. Здесь и зеленый освещенный бульвар для прогулок, система велодорожек, маленькая городская площадь, кафе, пекарни и кофе поинты. А еще дворы без машин и многоэтажная парковка. Изюминка территории - фруктовые деревья во дворах и городские сады. «1-й Ясеневский» - всего в 1 км от МКАД, на территории новой Москвы. Жилой комплекс, где есть все необходимое для современного человека. Транспортная доступность: До метро «Корниловская» - 12 минут пешком До метро «Тютчевская» - 25 минут пешком До метро «Теплый стан» - 10 минут на транспорте До метро «Ольховая» - 30 минут на общественном транспорте Личный автотранспорт: Выезд на Калужское шоссе - 500 м МКАД - 1 км Внутренняя инфраструктура: ЖК «1-й Ясеневский» можно назвать идеальным местом для жизни семьи с детьми. Здесь буквально за домом находится Троицкий лесопарк - излюбленное место прогулок молодых родителей. А во внутренних дворах под детские площадки выделены специальные зоны. Они оборудованы всем, что нужно для счастливого детства: современными и максимально безопасными качелями, песочницами и лазалками. Оборудование и игровые сценарии на детских площадках спроектированы вместе с командой детских психологов для правильного развития ребенка и для повышения их интереса. Также рядом с домом два детских садика, один из которых уже построен и школа на 1100 мест. Школу по праву можно назвать образцовым учебным заведением. В ней закладываются основы успешного будущего. Здесь есть класс робототехники, IT-кластер, 25-метровый бассейн и прекрасно оборудованные спортзалы.