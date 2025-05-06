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Продажа новостроек в Городе Всеволожске

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Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
от
$37,271
Год сдачи 2025
Кварталы, с которых начинается природа. Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города. Мы создали атмосферу природного куро…
Застройщик
A101
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