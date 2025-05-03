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Продажа новостроек в районе Троицк

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Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
район Троицк, Россия
от
$66,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Застройщик
A101
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