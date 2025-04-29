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Продажа новостроек в Ленинградской области

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Жилой комплекс А101 Всеволожск
Жилой комплекс А101 Всеволожск
Всеволожск, Россия
от
$37,271
Год сдачи 2025
Кварталы, с которых начинается природа. Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города. Мы создали атмосферу природного куро…
Застройщик
A101
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Коттеджный поселок Крокусы
Коттеджный поселок Крокусы
Колтушское городское поселение, Россия
от
$49,544
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы 15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро _______________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Токсово
Коттеджный поселок Негород Токсово
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
Цена по запросу
Домовладение в поселке бизнес-класса с собственным парком во Всеволожском районе _______________________ Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Коттеджный поселок Коркинский Ручей
Колтушское городское поселение, Россия
от
$18,965
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Коттеджный поселок Тишь да Гладь
Приморское городское поселение, Россия
от
$25,543
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса РАСПОЛОЖЕНИЕ: Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе → Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Вуоксаари
Коттеджный поселок Вуоксаари
Ромашкинское сельское поселение, Россия
от
$14,398
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта → Участки в рассрочку, первый взнос от 10% _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение. Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Любимово
Коттеджный поселок Любимово
Ладога, Россия
от
$28,898
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга. → По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут. → В шаговой…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада
Коттеджный поселок Левада
Лехтуси, Россия
от
$25,552
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район, 30 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси → Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Сосновый пляж
Коттеджный поселок Сосновый пляж
Приморское городское поселение, Россия
от
$26,735
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА! РАСПОЛОЖЕНИЕ: → 100 км от КАД → Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка. → …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Линтулово
Коттеджный поселок Линтулово
Первомайское сельское поселение, Россия
от
$39,676
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура: → школы и детские…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Коттеджный поселок Дома в Кавголовских Холмах
Leskolovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$296,429
Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе. В живописном и уед…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Коттеджный поселок Прилесный 2.0
Колтушское городское поселение, Россия
от
$25,988
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга! _________________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Всеволожский район Ленинградской области → 16 км от КАД → Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе → Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Коттеджный поселок Отрадная бухта 2.0
Плодовское сельское поселение, Россия
Цена по запросу
Участок на берегу озера Отрадное _______________________ РАСПОЛОЖЕНИЕ: Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское → Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Негород Заневский
Коттеджный поселок Негород Заневский
посёлок имени Свердлова, Россия
от
$158,161
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга. Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста. «Негород Заневский» возводи…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Жилой комплекс А101 Лаголово
Жилой комплекс А101 Лаголово
Виллози, Россия
от
$34,266
Год сдачи 2025
Место для жизни     Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
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A101
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Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Коттеджный поселок Дома в Прилесный Стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$296,429
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга. Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Прилесный стиль
Коттеджный поселок Прилесный стиль
Колтушское городское поселение, Россия
от
$54,248
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить! ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Левада-2
Коттеджный поселок Левада-2
Kujvozovskoe selskoe poselenie, Россия
от
$14,294
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству. Поселок …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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Коттеджный поселок Нева-Да!
Коттеджный поселок Нева-Да!
Sverdlovskoe gorodskoe poselenie, Россия
от
$16,883
Участок в коттеджном посёлке «Нева-ДА» во Всеволожском районе Лен. области в 26 км от Санкт-Петербурга. В 100 метрах от вашего будущего дома в коттеджном посёлке «Нева-ДА» оборудован спуск к реке, а рядом простираются хвойные леса. местом для постоянного проживания. Есть 2 автомобильных …
Застройщик
ФАКТ. Коттеджные поселки
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