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Кварталы, с которых начинается природа.
Едва отъехав от шумного Петербурга, вы попадаете в исторический и престижный Всеволожск, весь как будто утопающий в сосновых лесах! Место сочетает роскошное природное окружение и все атрибуты развитого города.
Мы создали атмосферу природного куро…
Участок в коттеджном посёлке в 13 км от СПб Крокусы
15 минут до КАД, рядом Невский лесопарк и Коркинское озеро
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области, 11 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена …
Домовладение в поселке бизнес-класса с собственным парком во Всеволожском районе
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Домовладения и объекты благоустройства в Негород Токсово выполнены в едином стиле, вдохновлённом архитектурой Дании. Таким образом, проект представляет собой целостную и гармоничную…
Коттеджный посёлок «Коркинский Ручей» находится во Всеволожском районе Лен. области. Всего в 12 км от СПб, недалеко от Коркинского озера. Если вы мечтаете о насыщенной и комфортной жизни на природе рядом с городом, то недорогие участки с хорошим природным окружением и живописным ручьём на те…
Участок в благоустроенном посёлке у двух озер и хвойного леса
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Выборгский район Ленинградской области, 85 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Приморскому и Выборгскому шоссе
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 5 мин езды в населенных пунктах – Красная Долина, Р…
Участок на берегу реки Вуокса-Вирта
→ Участки в рассрочку, первый взнос от 10%
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Приозерский район Ленинградской области, 95км от КАД
Рядом с «Вуоксаари» находится Ромашкинское сельское поселение.
Там есть супермаркет, почтовое отделение, пункт в…
Участки ИЖС с газом в коттеджном поселке рядом с Павловском и Пушкиным
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится в Тосненском районе, всего в 30 км от Санкт-Петербурга.
→ По Московскому шоссе дорога до Пушкина займет 20 минут, до Павловского парка — 15 минут.
→ В шаговой…
УЧАСТОК В КОТТЕДЖНОМ ПОСЁЛКЕ "ЛЕВАДА", В 30 КМ ОТ КАД НА СЕВЕРЕ ЛЕНОБЛАСТИ
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район, 30 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Новоприозерскому шоссе или через дорогу 41К-065 в сторону деревни Лехтуси
→ Соц.значимая инфраструктура расположена в 10 мин езды от по…
УЧАСТОК В ГОТОВОМ ПОСЁЛКЕ У ОЗЕРА ПИОНЕРСКОЕ И ПРЯМО ВОЗЛЕ ЛЕСА!
РАСПОЛОЖЕНИЕ:
→ 100 км от КАД
→ Участок расположен в Выборгском районе ЛО, в готовом коттеджном поселке "Сосновый Пляж", на песчаном берегу озера Пионерское в окружении реликтовых лесов и природы Карельского перешейка.
→ …
Участок в посёлке с собственным парком в Выборгском районе
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Коттеджный посёлок «Линтулово» в 35 км от Санкт-Петербурга. В 15 минутах пути на автомобиле находится Зеленогорск, в котором есть нужная для отдыха и жизни инфраструктура:
→ школы и детские…
Коттеджный поселок «Кавголовские Холмы» находится во Всеволожском районе ЛО. Здесь приятно гулять по лесным тропкам к чистым водоёмам и отдыхать на песчаных пляжах Кавголовского озера. Это место для комфортной и насыщенной жизни на природе без отрыва от работы в городе.
В живописном и уед…
Участок в готовом посёлке "Прилесный 2.0" в 15 минутах от Санкт-Петербурга!
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Всеволожский район Ленинградской области
→ 16 км от КАД
→ Добраться до СПБ можно по Мурманскому шоссе
→ Посёлок прилегает к д.Ёксолово, где расположен магазин, в которо…
Участок на берегу озера Отрадное
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РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Посёлок находится на берегу озера Отрадное, с которым соседствуют ещё несколько живописных озёр: Комсомольское, Суходольское и Вуокса, а на Востоке — озеро Ладожское
→ Всё необходимое для жизни находится в 20 минутах…
«Негород Заневский» — комфортная и соразмерная человеку альтернатива жилым комплексам на юго-западе Санкт-Петербурга.
Загородный жилой комплекс «Негород Заневский» расположился во Всеволожском районе Ленинградской области, в 12 км от Большого Обуховского моста.
«Негород Заневский» возводи…
Место для жизни
Мы строим современный город у подножия знаменитых Дудергофских высот, в объятиях чистейших озёр и зелёных живописных массивов, наполненный всем необходимым для счастливой жизни. Вас ждут увлекательные прогулки по экотропам и впечатляющий вид, открывающийся с само…
Коттеджный посёлок класса комфорт+ «Прилесный Стиль» расположен во Всеволожском районе Ленинградской области в 16 км от Санкт-Петербурга.
Восточная сторона коттеджного посёлка организована в виде уединённого квартала из 41 мастер-дома от компании «ФАКТ.», созданных по авторским архитектурн…
Ваш идеальный дом начинается с места, где хочется жить!
ПРИЛЕСНЫЙ СТИЛЬ - готовый и жилой поселок во Всеволожском районе, в 15 минутах от КАД по Мурманскому шоссе. Здесь вам доступны для приобретения земельные участки и готовые дома с разной степенью отделки - от черновой для тех, кто хоч…
Возведите сезонный дом или семейное гнездышко на несколько поколений в КП "Левада 2"! Гуляйте по смешанному лесу, вдохновляйтесь живописными видами, которые будто сошли с картин известных классиков, это место настоящее сокровище для тех, кто любит скучает по деревенскому детству.
Поселок …
Участок в коттеджном посёлке «Нева-ДА» во Всеволожском районе Лен. области в 26 км от Санкт-Петербурга. В 100 метрах от вашего будущего дома в коттеджном посёлке «Нева-ДА» оборудован спуск к реке, а рядом простираются хвойные леса. местом для постоянного проживания.
Есть 2 автомобильных …