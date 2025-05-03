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Продажа новостроек в Центральном федеральном округе

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Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Жилой комплекс ЖК "Южная Битца"
Ленинский городской округ, Россия
от
$70,931
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2021
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
317 объектов недвижимости 317
Расположение комплекса: Сочетание свободного перемещения по внутреннней территории без машин и ощущения абсолютной безопасности благодаря надежным ограждениям - вот что отличает ЖК Южная Битца. На территории комплекса созданы все условия как для активного образа жизни, так и для спокойного …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Жилой комплекс ЖК «Режиссер»
Москва, Россия
от
$269,840
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 48
Площадь 37–136 м²
51 объект недвижимости 51
Расположение комплекса: Расположение корпусов комплекса в виде трехконечной звезды, а также разная высотность корпусов позволили сохранить отличные виды практически для всех квартир, находящихся выше уровня деревьев. Тем более видовые характеристики района вдохновляют на достижение новых го…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Republic
Жилой комплекс Republic
Москва, Россия
от
$291,225
Год сдачи 2025
Количество этажей 26
Площадь 27–141 м²
5 объектов недвижимости 5
Republic — новый квартал премиум-класса на Пресненском валу. Квартал расположен на территории бывших вагоноремонтных мастерских Московско-Александровской железной дороги недалеко от метро «Белорусская». В жилом квартале Republic возведут 10 жилых башен высотой от 24 до 45 этажей и один оф…
Агентство
One Moscow
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Жилой квартал Деснаречье
Жилой квартал Деснаречье
район Троицк, Россия
от
$66,587
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Все преимущества столицы на фоне живописного пейзажа Масштабный проект на юго-западе Москвы включает три новых района («квартала»). Они объединены общей идеей: воплотить в реальность мечты современных жителей об интересном, удобном и разноплановом городском пространстве в окружении лесов …
Застройщик
A101
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Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Многоквартирный жилой дом Дом на Зорге
Москва, Россия
от
$176,302
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Новая легенда Зорге «Дом на Зорге» бизнес-класса возводится в престижном районе «Сокол» с исторической сталинской застройкой и статусными жилыми комплексами, достойно продолжая градостроительную традицию этой части столицы и обладая при этом неповторимым обликом. Сложившаяся инфраструктур…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Измайловский"
Москва, Россия
от
$130,496
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Современный архитектурный проект «1-й Измайловский» - идеальное место для проживания, расположенное в восточной части Москвы в окружении 14 000 гектаров леса. Комплекс пронизан атмосферой здорового образа жизни и благополучия. Сиреневый сад и близлежащие лесопарки - …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»
Москва, Россия
от
$130,509
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 15
Площадь 28–110 м²
161 объект недвижимости 161
Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жител…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Римский»
Жилой комплекс ЖК «Римский»
Развилка, Россия
от
$93,762
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 28–115 м²
149 объектов недвижимости 149
Расположение комплекса: Архитекторы позаботились, чтобы красота и комфорт стали частью повседневной жизни жителя Римского квартала. Входные группы индивидуальны, однако в дизайне каждой угадывается итальянская любовь к декоративности и качественным отделочным материалам. Мы заботимся о своб…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Клубный дом ЖК "The LAKE"
Клубный дом ЖК "The LAKE"
Москва, Россия
от
$308,041
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Площадь 46–100 м²
21 объект недвижимости 21
Расположение комплекса: Клубный дом The LAKE, расположенный в Капустинском парке у пруда, заинтересует ценителей тишины и уединения, но с возможность оставаться в центре событий. От неспящих магистралей мегаполиса The LAKE ограждают соседние кварталы, пышные кроны деревьев и серебристая вод…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Жилой комплекс ЖК «Рихард»
Москва, Россия
от
$311,033
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 27
Площадь 54–103 м²
5 объектов недвижимости 5
Расположение комплекса: Яркий образ подчеркивают переменная этажность комплекса, разнообразная фактура и цветовая гамма фасадов, выполненная в сочетании белого, кирпичного и золотого цветов. При этом, комплекс идеально вписывается в окружение сталинской застройки и гармонирует с цветовой га…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал Скандинавия
Жилой квартал Скандинавия
Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 20–140 м²
906 объектов недвижимости 906
Искусство счастливой жизни В основе проекта – стиль жизни стран Северной Европы, которые стабильно лидируют в «рейтингах счастья». ЖК «Скандинавия» строится на границе Бутовского лесопарка в экологически благоприятной юго-западной части Москвы — для тех, кто выбирает для себя и своей с…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Жилой комплекс ЖК «1-й Лермонтовский»
Люберцы, Россия
от
$98,784
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 25
Площадь 25–110 м²
222 объекта недвижимости 222
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Двор без машин, закрытое, безопасное, охраняемое место с удобным доступом для вашего авто, более чистый возду…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Саларьевский"
Salarevo, Россия
от
$110,309
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Расположение комплекса: Весь микрорайон спроектирован в концепции «без машин». Пейзаж не портят припаркованные автомобили, а родители могут не опасаться за перемещение детей по всему кварталу. Территория комплекса - царство пешеходов. А что делать, если Вы или Вам подвезли что‐то габаритное…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал Южные сады
Жилой квартал Южные сады
Москва, Россия
от
$114,545
Год сдачи 2024
Площадь 22–188 м²
338 объектов недвижимости 338
Лето живёт на юге На юго-западе Москвы, в окружении парков, вырастет новый район «Южные сады». От его названия веет теплом и ароматом цветущих деревьев. Расслабленную атмосферу юга здесь создадут тёплые оттенки и натуральные материалы покрытий, разнообразие плодовых и вечнозелёных дере…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
Жилой комплекс ЖК "Датский квартал"
городской округ Мытищи, Россия
от
$91,456
Год сдачи 2021
Количество этажей 22
Площадь 29–108 м²
30 объектов недвижимости 30
Расположение комплекса: Ощутите прелесть жизни в маленьком европейском городке, не выезжая на пределы Москвы. Здесь всё рядом и продумано для вас: магазины, булочные, прачечные, аптеки и салоны красоты в шаговой доступности. Наличие кладовых позволит вам поддерживать идеальный порядок и уют…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Ясеневский"
район Коммунарка, Россия
от
$92,316
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 18
Расположение комплекса: В жилом комплексе комфорт-плюс класса «1-го Ясеневского» доступны преимущества двух стилей жизни. Ведь в пешей доступности метро, школа с 25-метровым бассейном и IT-кластером и при этом целых 63 га благоустроенного Троицкого лесопарка под окнами, где так приятно дыша…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал ЖК "Загорье"
Жилой квартал ЖК "Загорье"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2022
Количество этажей 10
Жилой комплекс «Загорье» на Ипподромном проезде изменит ваше представление о комфорте и экологичности. Расположенный в тихом зеленом районе он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, близость к центру города. ЖК представляет собой 10-этажные кирпичные жилые дома с индивидуал…
Агентство
Креативное бюро
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Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
Жилой квартал ЖК "Новый Смоленск"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
«Новый Смоленск» - это крупномасштабный проект, способный поразить своим размахом и продуманностью. К освоению запланирована территория южной части г. Смоленска, площадью более 200 гектаров. Общая площадь построенного жилья составит несколько миллионов квадратных метров. Согласно проекту, в …
Агентство
Креативное бюро
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Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Жилой комплекс ЖК «Парк Апрель»
Апрелевка, Россия
от
$74,586
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 4
Площадь 28–102 м²
129 объектов недвижимости 129
Расположение комплекса: Уникальный жилой комплекс, расположенный в 20 минутах от Москвы по Киевскому шоссе и окруженный первозданным лесом. В Парк Апрель легко наслаждаться жизнью на природе, не отказываясь от привычного уровня комфорта. Это возможно, благодаря уникальному сочетанию преимущ…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Примавера
Жилой комплекс Примавера
Москва, Россия
от
$290,164
Год сдачи 2024
Площадь 41–101 м²
4 объекта недвижимости 4
Клубный город на реке Primavera расположен на одной из самых живописных береговых линий на северо-западе Москвы. Квартиры с непревзойденными видами на реку позволят любоваться солнцем и водой одновременно, а первая линия всегда останется первой.
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс Форст
Жилой комплекс Форст
Москва, Россия
от
$215,574
Год сдачи 2024
Количество этажей 20
Площадь 28–136 м²
4 объекта недвижимости 4
Проект «FORST» расположен в живописном месте Москвы вблизи Симоновской набережной. По данным официального сайта проект состоит из пяти корпусов на 808 квартир. Некоторые квартиры оборудованы терассами Внутренний двор благоустроен и имеет все необходимое для комфортного времяпровождения: пр…
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$55,792
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Площадь 20–110 м²
625 объектов недвижимости 625
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Жилой комплекс ЖК "Sky Garden"
Москва, Россия
от
$164,185
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 44
Площадь 30–116 м²
335 объектов недвижимости 335
Расположение комплекса: Sky Garden расположен в районе Покровское-Стрешнево. На территории этого района шумит листвой одноименный парк. Зеленый живописный район, реки и каналы поблизости, чистый свежий воздух из подмосковных листов - идеальное место, чтобы ощутить себя частью природы. При э…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Жилой комплекс GloraX Aura Белорусская
Москва, Россия
от
$296,721
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Площадь 34–123 м²
5 объектов недвижимости 5
Glorax Aura Белорусская — представительский проект премиум-класса в районе Ленинградского проспекта от федерального девелопера GloraX. Клубный формат дома обеспечивает резидентам эксклюзивное качество жизни и все преимущества единой успешной социальной среды.  Современная доминанта истори…
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Жилой комплекс ЖК "Роттердам"
Москва, Россия
от
$204,882
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 29
Площадь 27–144 м²
95 объектов недвижимости 95
Расположение комплекса: В ЖК "Роттердам" отличное расположение, которое позволит вам выбирать свой сегодняшний маршрут и транспорт исходя из настроения, целей и погоды. Отсюда удобно добираться в центр как на метро - станция находится в пешей доступности, так и на автомобиле. Варшавское шос…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Жилой комплекс ЖК "Движение. Говорово"
Москва, Россия
от
$56,339
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 21–34 м²
97 объектов недвижимости 97
Расположение комплекса: На первых этажах комплекса Движение.Говорово расположится собственная коммерческая инфраструктура. Так что жильцы комплекса всегда смогут насладиться кофе из любимой кофейни, зайти за молоком в минимаркет по пути домой и добежать до аптеки. Во дворах без машин будет …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс Испанские кварталы
Жилой комплекс Испанские кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$121,475
Год сдачи 2022
Площадь 55–84 м²
3 объекта недвижимости 3
Уголок Барселоны в Москве «Испанские кварталы» – обособленный и тихий жилой комплекс с хорошей транспортной доступностью в НАО Москвы. Сейчас строится второй район проекта с жилыми домами комфорт- и бизнес-класса, магазинами, кафе, бытовыми сервисами, детскими садами и крупным образова…
Застройщик
A101
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Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Шоколад"
городской округ Смоленск, Россия
Цена по запросу
Год сдачи 2023
Количество этажей 11
Жилой комплекс «Шоколад» изменит Ваше представление о комфорте и безопасности. Расположенный в тихом зеленом районе в центре Смоленска он прекрасно сочетает отличную транспортную доступность, наличие в шаговой доступности магазинов и других объектов городской инфраструктуры. ЖК «Шоколад» пр…
Агентство
Креативное бюро
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Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Жилой комплекс ЖК "1-й Южный"
Ленинский городской округ, Россия
от
$75,733
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 25
Площадь 25–84 м²
579 объектов недвижимости 579
Расположение комплекса: Одно из преимуществ проектов 1- ДСК - большие застекленные лоджии. Другое преимущество - честный евро-формат. Во всем проекте предусмотрена система «Умный дом». В состав устанавливаемого пакета устройств входит: WiFi реле для управления группами потребителей, беспров…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал Прокшино
Жилой квартал Прокшино
район Коммунарка, Россия
от
$119,740
Год сдачи 2022
Площадь 19–100 м²
602 объекта недвижимости 602
Живи! Работай! Отдыхай! Жилой район «Прокшино» строится на берегу большого пруда, в 500 метрах от действующей станции метро. Береговая линия пройдёт вдоль домов почти на протяжении километра. Рядом появятся крупный бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолы…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
Жилой комплекс ЖК "Скандинавский"
городской округ Мытищи, Россия
от
$96,959
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 16
Площадь 36–61 м²
5 объектов недвижимости 5
Расположение комплекса: Вдали от городской суеты, но не отдалясь от столицы - вот концепция ЖК Скандинавский! Всего в 300 м от жилого комплекса – огромный мытищинский лесной массив, который подарит чистый и свежий воздух. В 10 км – Пироговское водохранилище с пляжами, развлекательными центр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Жилой комплекс ЖК "Sydney City"
Москва, Россия
от
$212,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 44
Площадь 29–162 м²
323 объекта недвижимости 323
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Коттеджный поселок Сабурово Клаб
Сабурово, Россия
от
$391,095
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 129–256 м²
25 объектов недвижимости 25
О поселке Коттеджный поселок «Сабурово Клаб» - это эксклюзивный проект бизнес-класса от девелопера «ФСК», расположенный в живописном уголке Подмосковья, в 10 км от МКАД по скоростному Пятницкому шоссе. Поселок гармонично сочетает в себе современную архитектуру с элементами скандинавского сти…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Жилой комплекс ЖК "Sydney Prime"
Москва, Россия
от
$619,637
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 9
Площадь 58–138 м²
16 объектов недвижимости 16
Расположение комплекса: Премиум-класс прямо на берегу Москвы-реки, с прямым выходом на набережную и потрясающими панорамными видами! На Шелепихинской набережной, расположен причал для речных трамваев. Вам станет доступна единственная столичная транспортная артерия, на которой никогда нет пр…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$68,769
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 19–85 м²
617 объектов недвижимости 617
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Жилой комплекс ЖК "Архитектор"
Москва, Россия
от
$240,938
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 47
Площадь 34–252 м²
85 объектов недвижимости 85
Расположение комплекса: Ощущение уютного дома должно начинаться с подъезда. Мы постарались предусмотреть все нюансы, чтобы наши лифты отвечали самым строгим современным требованиям. Вы всегда сможете увидеть, кто звонит в домофон. В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” …
Застройщик
ГК "ФСК"
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Жилой квартал Дзен-кварталы
Жилой квартал Дзен-кварталы
район Коммунарка, Россия
от
$74,036
Год сдачи 2025
Дзен большого города Новый район «Дзен-кварталы» возводится на юго-западе столицы – вдоль береговой линии живописного Ивановского пруда и реки Варварки. В основе проекта – «сочетание несочетаемого», гармония простого и утончённого, природного и урбанистического – стиль Japandi, объединяющ…
Застройщик
A101
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Жилой комплекс Portland
Жилой комплекс Portland
Москва, Россия
от
$153,884
Год сдачи 2025
Площадь 25–117 м²
9 объектов недвижимости 9
Portland - прибрежный квартал из 8 домов высотой до 29 этажей с квартирами бизнес-класса, расположенный в районе Печатники, на Южнопортовой улице Архитектурный проект «PORTLAND» разработало бюро De Architekten Cie. Комплекс состоит из 2 очередей. В каждой по 4 башни, объединенных между со…
Агентство
One Moscow
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Апарт - отель Королева, 13
Апарт - отель Королева, 13
Москва, Россия
от
$114,493
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 10
Площадь 45–56 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилые апартаменты бизнес-класса «Королева 13» для тех, кто живет и работает в районе Останкино и любит эту локацию. Десятиэтажный дом на 205 апартаментов предлагает будущим жителям уникальные форматы квартир, включая 4 пентхауса с террасами, 2 из которых двухуровневые. Объект находится в …
Агентство
One Moscow
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Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Жилой комплекс ЖК «Жаворонки клаб»
Одинцовский городской округ, Россия
от
$70,070
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 4
Площадь 29–91 м²
159 объектов недвижимости 159
Расположение комплекса: Для создания гармоничного пространства в проекте собрана вся необходимая инфраструктура, начиная от закрытых дворов с детскими площадками и зонами отдыха, тренажерного спортивного зала с мини-саунами и детской комнаты, до благоустроенной набережной, где разместится б…
Застройщик
ГК "ФСК"
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