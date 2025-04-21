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  4. Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»

Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»

Москва, Россия
от
$130,509
25.04.2025
$131,224
23.04.2025
$130,967
08.04.2025
$121,417
01.04.2025
$130,967
26.03.2025
$132,217
25.03.2025
$131,808
17.03.2025
$130,557
17.03.2025
$174,076
07.03.2025
$130,557
07.03.2025
$174,076
05.03.2025
$130,557
03.03.2025
$121,006
03.03.2025
$127,460
25.02.2025
$122,600
21.02.2025
$121,325
20.02.2025
$130,846
15.02.2025
$127,534
14.02.2025
$128,841
13.02.2025
$123,078
11.02.2025
$128,841
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 5824
ID новостройки на Realting
In CRM: 00335
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 25.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Россия
  • Область / штат
    Центральный федеральный округ
  • Город
    Москва

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Панельный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Расположение комплекса: В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов. Транспортная доступность: 15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе. Внутренняя инфраструктура: Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству - все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 28.2 – 42.2
Цена за м², USD 3,925 – 4,909
Цена квартиры, USD 131,224 – 177,738
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 52.6 – 61.4
Цена за м², USD 3,096 – 3,952
Цена квартиры, USD 182,154 – 221,324
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 62.8 – 84.4
Цена за м², USD 2,620 – 3,536
Цена квартиры, USD 207,377 – 254,840
Квартиры 4 комнаты
Площадь, м² 109.9 – 110.1
Цена за м², USD 2,523 – 2,654
Цена квартиры, USD 276,416 – 290,257

Местонахождение на карте

Москва, Россия

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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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