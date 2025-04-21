Жилой комплекс ЖК «1-й Ленинградский»

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Расположение комплекса:
В концепции благоустройства гармонично сочетаются черты двух городов. Территорию комплекса пронизали стрелы прогулочных бульваров, уменьшенные копии петербургских проспектов. Стремимся, чтобы каждый элемент ЖК был продуман, наполнен комфортом и заботой для всех жителей, включая четырехлапых. "В каждой квартире подключен базовый пакет “Умная квартира” забудьте о беспокойстве о протечке; настройте свои сценарии управления техникой и электричеством; общайтесь с “Умной квартирой” голосом; Можете легко расширить “базовый пакет” и подключить дополнительные опции и устройства, чтобы из любой точки мира управляй работой бытовых приборов и систем, например: включайте разогрев ужина; регулируйте яркость яркость света; регулируйте громкость музыки; настраивайте работу теплых полов.
Транспортная доступность:
15 минут пешком до станции Молжаниново (Планерная), МЦД3. Всего в 7 км от МКАД по Ленинградскому шоссе, сразу после пересечения с Международным шоссе.
Внутренняя инфраструктура:
Для детских игр и отдыха взрослых в квартале предусмотрено множество вариантов уютных московских двориков. Детские зоны отделены от взрослых, спортивные площадки и зоны воркаута с их шумными играми вынесены за пределы дворов. В обустройстве всех зон использованы только экологичные материалы. Оборудование для игровых площадок разрабатывалось с привлечением детских психологов. Для любителей велосипедов проложены велодорожки, ведущие к живописным прудам. Если же вам нужно в магазин, аптеку, а может, просто захотелось посидеть с семьей или друзьями в кафе по соседству - все необходимое расположено на первых этажах зданий с внешней стороны комплекса.
Проект ЖК Сочи Парк включает в себя 9 домов бизнес-класса.
Дома возводятся по долговечной монолитной технологии. Фасады облицованы вентилируемыми фасадами.
Покупателям в ЖК предложено множество планировочных решений: в наличии квартиры, как классического типа, так и европланировки.
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Агентство
Luxury Estate
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