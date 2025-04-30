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Продажа новостроек в Гурьевском муниципальном округе

Гурьевск
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Жилой квартал River Park
Жилой квартал River Park
Гурьевск, Россия
от
$52,653
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
Жилой квартал комфорт‑класса River Park – проект, расположенный в Гурьевске, недалеко от Калининграда, в удобном и экологически благоприятном районе. Единая архитектурная концепция проекта гармонично сочетает в себе современные архитектурные тенденции с классическими элементами. Особую преле…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Пальмбург
Жилой комплекс Пальмбург
Гурьевский муниципальный округ, Россия
от
$65,868
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
ЖК Пальмбург от одного из крупнейших застройщиков Калининграда предлагает жизнь в непосредственной близости от реки с причалом. Это даёт возможность приобрести себе яхту и выходить в открытое море по сути из своей квартиры. Планировки удачные, комплекс малоэтажный, воздух свежий. До Калининг…
Агентство
Westdream
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Жилой комплекс Васильки
Жилой комплекс Васильки
Васильково, Россия
от
$46,574
Год сдачи 2023
Количество этажей 9
Жилой комплекс «Васильки» расположен на северо-восточной окраине Калининграда. Отличительная особенность — практичные планировки, подземный паркинг и кладовые. Словом, всё, что нужно для комфортной жизни.
Агентство
Westdream
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На карте
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