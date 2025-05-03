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Продажа новостроек в городском округе Химки

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Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Жилой комплекс ЖК "1-й Шереметьевский"
Химки, Россия
от
$68,769
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 19–85 м²
617 объектов недвижимости 617
Расположение комплекса: ЖК 1-й Шереметьевский расположен в самом центре Подрезково, от него всего 6 минут пешком до одноименной станции ж/д и планируемой к открытию МЦД-3. В комплексе яркие и уютные, лобби, большая колясочная, лапомойка. Благодаря гостевому санузлу на 1 этаже прогулки стану…
Застройщик
ГК "ФСК"
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