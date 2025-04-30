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Продажа новостроек в Сапроново

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Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Жилой комплекс ЖК "1-й Донской"
Сапроново, Россия
от
$55,792
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 24
Площадь 20–110 м²
628 объектов недвижимости 628
Расположение комплекса: Комплекс 1-й Донской расположен в 7 км от МКАД по трассе М-4 Дон. В нем сочетаются все плюсы комфортной городской среды и природного окружения. В проекте достаточно большой процент квартир, выходящих на 2-3 стороны света. Секции-маяки формируют у зданий визуальную L-…
Застройщик
ГК "ФСК"
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