Квартиры в Agios Konstantinos, Кипр

9 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 2 спальни
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/2
2-Bedroom Apartments The 2-bedroom apartments at Konstantinou & Evripidi Avenue offer a perf…
$299,028
Квартира 1 спальня в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$201,269
Квартира 3 спальни в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$299,028
Ness Wii MarketNess Wii Market
Квартира 3 спальни в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 2/2
3-Bedroom Apartment The 3-bedroom apartment provides generous space and refined design for f…
$385,286
Квартира 3 спальни в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$310,529
Квартира 3 спальни в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 3 спальни
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
3-Bedroom Apartments / Houses The 3-bedroom residences represent the pinnacle of spacious fa…
$304,778
MIPIFMIPIF
Квартира 1 спальня в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/2
1-Bedroom Apartment The 1-bedroom apartment offers a stylish and functional living space, id…
$189,768
Квартира 1 спальня в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$195,518
Квартира 1 спальня в Agios Konstantinos, Кипр
Квартира 1 спальня
Agios Konstantinos, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1/2
1-Bedroom Apartments The 1-bedroom apartments are designed for modern comfort and functional…
$189,768
Property InvestProperty Invest

Параметры недвижимости в Agios Konstantinos, Кипр

