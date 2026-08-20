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Квартиры в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

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Dromolaxia
7
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10 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$297,044
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Квартира 2 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$273,747
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Квартира 1 комната в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$203,854
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Квартира 2 спальни в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 спальни
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Удивительная новая квартира в районе Менеу, Ларнака. Недвижимость находится на частном курор…
$247,898
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$343,639
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Квартира 1 комната в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 1 комната
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$279,571
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TekceTekce
Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 221 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$625,710
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Эта очаровательная вилла с 3 спальнями, расположенная в живописной деревне Менеу, недалеко о…
$1,01 млн
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Квартира 3 комнаты в Dromolaxia, Кипр
Квартира 3 комнаты
Dromolaxia, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Расположенный в Дромолаксии — спокойном жилом пригороде Ларнаки, всего в 15 минутах езды от …
$725,689
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Квартира 2 комнаты в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Квартира 2 комнаты
Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный в живописной и тихой деревне Кити, этот жилой комплекс воплощает гармонию совр…
$331,991
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Типы недвижимости в Dromolaxia Meneou Municipality

двухкомнатные
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Параметры недвижимости в Dromolaxia Meneou Municipality, Кипр

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