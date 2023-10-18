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Квартиры в Maroni, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом в Марони, Кипр
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с двором, с садом
Марони, Кипр
Комнаты 3
Площадь 133 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в Агия Фила - провинция Лимассол, с …
€463,400

Параметры недвижимости в Maroni, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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