  2. Turcja
  3. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Turcja

Stambuł
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$695,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 204 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
204.0
695,000
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
139,570 – 168,647
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
284,956 – 302,402
Deweloper
Bmv Group Construction
Zespół mieszkaniowy Premium
Oba, Turcja
od
$241,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47 m²
1 obiekt nieruchomości 1
5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrus…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
47.0
57,155
Agencja
Риэлтор без границ
OneOne
Zespół mieszkaniowy Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turcja
od
$137,330
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 21
Nasz projekt znajduje się w Etimesgut w Ankarze, w najbardziej odpowiednim nowym obszarze osadniczym podział na strefy i wycena. Jest on umieszczony jako 4 bloki i 338 mieszkań na powierzchni 20 000 m2. Tam są normalne mieszkania zaczynające się od 1 + 1 do 4 + 1 i mieszkania penthouse z b…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Muratpasa, Turcja
od
$130,879
Rok realizacji 2023
Kolekcja rejsów znajduje się w obszarze rozwoju Antalyi, Altintash. Planowana jest budowa na dużą skalę w tym obszarze wraz z rozwojem całej niezbędnej infrastruktury, co uczyni ją „nowym centrum Antalyi”". Apartamenty mają wysokiej jakości wykończenia; w pełni wyposażone łazienki; og…
Deweloper
TURKREALT
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Alanya, Turcja
od
$72,138
Rok realizacji 2022
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu turystycznej miejscowości Alanya i rozciąga się na powierzchni 1023 m ². Pięciopiętrowy budynek obejmuje apartamenty o różnych układach od 32 do 48 m ², wszystkie apartamenty są podzielone na dwie koncepcje — 1 + 1 i studia. Na każ…
Deweloper
TURKREALT
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$61,833
Rok realizacji 2022
Deweloper
TURKREALT
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 …
Deweloper
TURKREALT
Rezydencja New Life
Oba, Turcja
od
$191,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placów…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Dream Alanya 520 m ot plyazha Kleopatry
Alanya, Turcja
od
$137,053
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 77–103 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Dream Alanya jest mały przytulny kompleks w centrum Alanya, zaledwie 520 metrów od pięknej plaży Kleopatra (to jest około 6- 7 minut spacerem), z zamkniętym obszarze i infrastruktury hotelowej. Lokalizacja projektu pozwoli Ci być w centrum życia miejskiego, a cała niezbędna infrastruktura je…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
77.0 – 103.0
254,716 – 324,501
Agencja
RealtGo
Zespół mieszkaniowy Modern Finance Center Towers
Atasehir, Turcja
od
$533,941
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 49
Nowa koncepcja życia mieszanego pojawia się obok Centrum Finansów w Stambule w „PRAWDZIWYM” Ataşehir z gwarancją rządową!!! Teraz Międzynarodowe Centrum Finansowe w Stambule jest budowane przez rząd turecki jako mega projekt w Atasehir. Będzie gościć 100 000 osób z tureckiego banku centraln…
Agencja
EOS Turkey Property
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$507,367
W rezydencji znajduje się taras, basen, sauna i centrum fitness, kino, sala konferencyjna, plac zabaw dla dzieci, ochrona, zieleń, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum miasta - 2 kmCentrum handlowe - 2 kmStacja metra …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartament w kompleksie Best Home 46 - Oba Privilege.
Oba, Turcja
od
$123,073
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament jednopokojowy (1+1) o powierzchni 52 m2 w luksusowym kompleksie SPA Best Home 46 - Oba Privilege. Zestaw AGD (lodówka, zmywarka, płyta grzewcza, piekarnik, okap, pralka), klimatyzacja w każdym pokoju, podgrzewane podłogi w łazienkach oraz przepływowy podgrzewacz wody – w cenie!…
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Property in Alanya in the most prestigious area
Oba, Turcja
od
$134,534
-Ta nowa wspaniała nieruchomość w Alanyi z atrakcyjną ceną i warunkami płatności. Nowa wspaniała nieruchomość w Oba, Alanya, w pobliżu sklepów i amenitiesthis Nowa nieruchomość w Alanyi położona w Oba, która jest najpopularniejszą dzielnicą mieszkalną, zaledwie 200 metrów od nowej autostrady…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex only 1 km from the sea, Kadikoy area, Istanbul, Turkey
Kadikoy, Turcja
od
$1,39M
Nowy kompleks mieszkalny w elitarnej dzielnicy Kadikoy po Anatolijskiej stronie Stambułu z rezydencjami i nowoczesnymi wzniesieniami.Kompleks oferuje apartamenty różnych układów 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 o powierzchni od 117 m2 do 350 m2.Wyposażenie: odkryty basen, spa, sala bilardowa, siłownia, k…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Buyukcekmece Istanbul Hotel Apartments Compound
Besiktas, Turcja
od
$160,582
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ To luksusowy projekt z pięknym widokiem na morze, jezioro i miasto. Jest w uprzywilejowanej lokalizacji geograficznej w pobliżu dworca autobusowego i metra. Obszar złożony jest jednym z najważniejszych obszarów inwestycji w nieruchomości w Turcji. …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach, Bodrum, Turkey
Gumusluk, Turcja
od
$1,49M
Oferujemy luksusowe wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, widokiem na morze.Jest ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Kabina kuchennaOgrzewanie podłogoweKlimatyzacjaAutomatyczny system nawadnianiaLokalizacja i pob…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,01M
Oferujemy willę z ogrodem i basenem, taras, miejsce do grillowania.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik, wbudowany piekarnik, czajnik elektryczny)TelewizjaKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centralnej …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Lake view apartments in a new residential complex with a swimming pool and a fitness center, Bodrum, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$192,265
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w pobliżu jeziora.Infrastruktura kompleksu:basenbar bilardowyparkcentrum fitnesssaunaplace zabaw dla wszystkich grup wiekowychzewnętrzne strefy pożaroweCechy mieszkania Kompleks oferuje apartamenty z 1 lub 2 sypialniami.Lokalizacja i pobliska …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec OBA PARK CORNER
Oba, Turcja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 5
OBA PARK CORNER Jednostka z jedną sypialnią 50 m ² i cena 60000 Odległość do morza 900 m < /> Odległość do centrum Alanyi 3 km Odległość do sklepu metra 200 m Projekt wnętrza mieszkania: -60 × 120 granitowych podłóg -Granitowe blaty w kolorze czarnym Star Galexi - Okna izolowane - S…
Deweloper
IKY GROUP ALANYA
Dzielnica mieszkaniowa Residential complex with its own landscaped area
Alanya, Turcja
od
$115,315
Ten wielofunkcyjny kompleks mieszkaniowy, składający się z dwóch budynków, będzie zlokalizowany na powierzchni 2.125 m2 w obszarze Avsallar. Avsallar to niewielki obszar Alanyi, który znajduje się na wybrzeżu Morza Śródziemnego i nieustannie dąży do rozwoju. Ze względu na swoje unikalne poło…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Spacious apartment in Oba within walking distance to the beach
Oba, Turcja
od
$180,446
Z przyjemnością przedstawiamy państwu mieszkanie w samym centrum Oba w Alanyi. Oba to spokojna, rodzinna dzielnica Alanyi, położona wzdłuż oszałamiającego wybrzeża Morza Śródziemnego, zaledwie kilka kilometrów od centrum miasta. Ze względu na idealną lokalizację w pobliżu tego kompleksu, w p…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$301,798
W pięknej rezydencji znajduje się ogród krajobrazowy, baseny dla dzieci i dorosłych, odkryte centrum fitness, barbecue, ochrona, siłownia, sauna i łaźnia parowa, salon, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - 21 / 09 / 2023.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turcja
od
$218,105
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w gminie Avcilar. Charakteryzuje się przyjemnym widokiem na morze i szerokimi terenami zielonymi. Istnieją zintegrowane obiekty i usługi społeczne i rozrywkowe. Jego lokalizacja znajduje się w pobliżu kilku uniwersytetów, szpita…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
85.0
160,000
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New guarded residence near a metro station, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$512,963
W rezydencji znajduje się ochrona, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu szpitala, 5 minut od stacji metra i 25 minut od lotniska
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$129,076
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Małe mieszkania w Stambule na sprzedaż z łatwymi planami płatności. Przylega do jednej z najbardziej znanych ulic handlowych w Stambule. Centralna lokalizacja w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych w mieście. Odpowiedni dla osób szukających spoko…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Erdemli, Turcja
od
$38,301
Opcje wykończenia Gotowe
Kawalerki i apartamenty z jedną sypialnią (1+1) w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza. Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku w dzielnicy Erdemli. Wszystkie apartamenty będą oddane pod klucz, z gotowymi meblami, zabudowanymi kuchniami,…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$502,393
Koncepcja wiejskiego domu w centrum miasta od jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów w Turcji!Oferujemy mieszkanie z widokiem na las Belgrad, ogrody na dachu i duże tarasy w unikalnym projekcie, który daje możliwość mieszkania w domu wsi w centrum metropolii.Rezydencja oferuje terenó…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Stylish furnished apartment just 250 meters from the sea
Mahmutlar, Turcja
od
$191,124
Oferujemy jasne, przestronne apartamenty w kompleksie położonym zaledwie 250 metrów od plaży i 50 metrów od najsłynniejszej ulicy Mahmutlar - Barboros, który jest jednym z najpopularniejszych wśród turystów. W odległości spaceru od kompleksu znajdują się: sklepy, restauracje, kawiarnie, fryz…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa New project under construction in Alanya, Avsallar area
Alanya, Turcja
od
$104,637
Z przyjemnością przedstawiamy nowy kompleks mieszkaniowy, którego budowa rozpocznie się w lipcu tego roku. Kompleks będzie zlokalizowany na działce o powierzchni 2155 m ² i będzie się składał z 1 bloku mieszkalnego i 45 mieszkań o różnych układach. W odległości spaceru od kompleksu będzie ca…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turcja
od
$2,59M
Oferujemy przestronne apartamenty z malowniczym widokiem, tarasy i francuskie balkony.Rezydencja nisko-wieżowa oferuje duży park z stawów i wodospadów, dzieci; place zabaw, obiekty sportowe, kawiarnia, kryte i odkryte baseny.Zakończenie - maj 2024 r.Korzyści Instalacje na 12 miesięcy z 50% p…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, gym and sauna, 2 km from the sea, Payallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$108,368
Projekt składa się z 26 mieszkań w jednym bloku. Położony w Payallar, popularne centrum turystyczne Alanya, 2000 metrów od morza.Projekt składa się z 4 pięter, na sprzedaż znajdują się standardowe apartamenty z 1-2 sypialniami i duplexami z 2- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu I…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury Sea View Properties in Mahmutlar Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$179,379
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa 3+1 WITH SEPARATE KITCHEN IN ALANYA
Ciplakli, Turcja
od
$179,379
Jeśli chcesz zobaczyć basen z dużego balkonu podczas odpoczynku lub kolacji, skoncentruj się na tym mieszkaniu. Istnieją trzy sypialnie, jeden salon, oddzielna kuchnia, dwie łazienki i duży balkon. Będzie sprzedawany bez pieca, dzięki czemu możesz wybrać według własnego uznania. Ma powierzch…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a garage and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Beyoglu, Turcja
od
$248,710
Rezydencja oferuje siłownie i boiska sportowe na świeżym powietrzu, garaż, całodobową ochronę i usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"KlimatyzacjaOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New luxury residence with a swimming pool, a green area and sports grounds in the central area of Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$328,296
W rezydencji znajduje się boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i korty tenisowe, centrum fitness, place zabaw dla dzieci, kawiarnia i restauracja, zielona okolica, altana, grill, basen, centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, parking, system bezpieczeństwa.Zakończenie - grudzień 202…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$1,24M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with well-developed infrastructure, with sea views, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$150,317
Projekt składa się z 5 domów i 113 mieszkań.Rodzaje apartamentów: standardowe z 1-2 sypialniami, dwuosobowe z 2- 4 sypialniami, apartamenty z ogrodem i 2 sypialniami.Optymalny projekt pokoi. Oprócz dużych studio i sypialni w salonie wszystkie apartamenty posiadają balkony z unikalnym widokie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and kids' playground in the center of Istanbul, Turkey
Uskudar, Turcja
od
$664,751
Oferujemy prestiżowe apartamenty z dobrze utrzymanymi tarasami i miejscami parkingowymi.Rezydencja dysponuje basenem, placami zabaw dla dzieci, siłowniami, systemem ochrony wokół zegara, zadaszonym parkingiem, terenów zielonych.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweLokalizacja…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Zeray Güneşi
Basiskele, Turcja
od
$154,411
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Dodając wartości do życia w najcenniejszych dzielnicach Kocaeli, Zeray po raz kolejny otwiera cenne miejsce w sercu Başiskele. W Zeray Güneşi dolne piętra są dwupoziomowe w ogrodzie, 1. i 2. piętro są zwykłymi mieszkaniami, a górne piętra są dwupoziomowe; oprócz 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i 4 + 1 o…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$320,442
Stylowy i przemyślany kompleks premium jest tworzony dla tych, którzy cenią luksus i są przyzwyczajeni do normalnego życia.Projekt obejmuje:tropikalny ogród z trawnikamigrillbasen panoramicznypanoramiczny widok na morze i góryZakończenie - maj 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Pla…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of townhouses with a private beach in Bodrum, Muğla, Turkey
Milas, Turcja
od
$805,023
Luksusowy kompleks mieszkalny składa się z 80 dwupiętrowych i 20 trzypiętrowych kamienic. Każdy dom ma działkę 175 m2, prywatny basen, ogród i parking. Okna wychodzą na jezioro. Kompleks posiada również boisko do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, a także prywatną plażę. Domy są zbudowane…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments with a picturesque view in a guarded residence, near the parks and the metro station, in the heart of Istanbul, Turkey
Besiktas, Turcja
od
$1,23M
Oferujemy apartamenty z dużymi ogrodami, tarasy, malownicze widoki od Bosphorus, miasto i zielone otoczenie.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, kryty basen, salon, ścieżki spacerowe, siłownię, łaźnię turecką i łaźnię parową, podziemny parking, zielone przestrzenie, plac zabaw dla dzieci.L…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Beylikduzu Istanbul Apartments Project
Beylikduzu, Turcja
od
$133,309
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w środku najważniejszych projektów rozwoju obszarów miejskich i inwestycji w nieruchomości, które charakteryzują Beylikduzu. Przylega do parku „Valley of Life”, największego parku w Stambule, co czyni go miejscem docelowym dla o…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Furnished 1+1 apartment in Toprak Palace complex on the seafront.
Kargicak, Turcja
od
$123,676
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1 + 1) 65 m2 w kompleksie Toprak Palace Residence na nabrzeżu morza:Kompleks znajduje się na łącznej powierzchni 4,700 m2 i składa się z czterech bloków piętrowych.Nowy kompleks mieszkalny premium 50 metrów od Morza Śródziemnego, na poziomie 5 * hotel…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residential complex next to the park in Gokturk, Istanbul, Türkiye
Fatih, Turcja
od
$738,591
Nowy kompleks mieszkalny składa się z 118 apartamentów z 1, 2 i 3 sypialniami. Apartamenty mają duże okna i wysokie sufity, więc zawsze będzie dużo słońca. Kompleks oferuje swoim mieszkańcom centrum fitness, basen, 8 sklepów, prywatny parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks zn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and parking spaces, in the tranquil and picturesque town of Gulluk, Milas, Turkey
Gulluk, Turcja
od
$617,580
W projekcie znajduje się kilka willi położonych w małym rybackim miasteczku Gulluk. 8 km od lotniska Bodrum / Milas. 40 km od Bodrum.Każdy dom posiada baseny, miejsca parkingowe, tarasy relaksu, salon i kuchnia, 2- 4 sypialnie, 2-3 łazienki. Niektórzy mają pralnie.Lokalizacja i pobliska infr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Erdemli, Turcja
od
$56,875
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tej inwestycji! Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuka. Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na sprzedaż są apartamenty 1+1 i 2+1 o powierzchni od 53 m² do 92 …
Agencja
Smart Home
Dzielnica mieszkaniowa Affordably Priced New Flats in Alanya
Oba, Turcja
od
$90,757
z przyjemnością oferujemy ten wspaniały projekt w Alanyi w przystępnej cenie. Mieszkania zostaną dostarczone na 30.03.2020 Po co kupować to mieszkanie w Alanyi - Wspaniałe widoki na morze i góry - Znakomite wyposażenie na miejscu - Doskonały potencjał inwestycyjny z przychodami z wynajmu Nie…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Eco friendly apartment in Alanya Kargicak
Kargicak, Turcja
od
$148,414
Te ekologiczne apartamenty w Alanyi, położone w wyjątkowej lokalizacji w Kargıcak, znajdują się w odległości krótkiego spaceru od wybranych kawiarni na plaży. Centrum handlowe znajduje się zaledwie 300 metrów, a lotnisko Gaipasa-Alanya - zaledwie 25 km. - Unikalny ekologiczny apartament w Al…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy Akbuk Sea View Complex
Akbuk, Turcja
od
$125,355
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Amazing Sea View Three Bed Duplex w Akbuk – Widok na morze Didim Nieruchomość na sprzedaż Dwupoziomowy apartament z 3 sypialniami i widokiem na morze w Didim na sprzedaż. Część pożądanego kompleksu w Akbuk z basenami i dużą przestrzenią zewnętrzną. Idealna inwestycja w nieruchomości Didim. …
Deweloper
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Apartments in cozy luxury complex Yenisey 6
Mahmutlar, Turcja
od
$123,857
Odległość kompleksu od morza wynosi zaledwie 200 metrów, a kilka kroków od głównej ulicy Mahmutlar z restauracjami, kawiarniami, sklepami spożywczymi. Dwa razy w tygodniu we wtorek i sobotę jest bazar rolniczy, na którym można kupić świeże warzywa i owoce, produkty mleczne i wiele więcej. Ap…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec Maltepe Istanbul Apartments Project
Maltepe, Turcja
od
$469,883
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Luksusowe apartamenty wychodzą na Morze Marmara i piękną przyrodę Wysp Księżniczki. Blisko morza, autostrady, stacji metra i innych linii transportowych. Obejmuje duże centrum handlowe, a także wiele obiektów i usług. Jest to idealny projekt inwesty…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartment in Nobby Garden complex.
Alanya, Turcja
od
$92,537
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) w kompleksie Nobby Garden.Przedstawiamy Państwu luksusowy projekt 800 metrów od najlepszych piaszczystych plaż w Avsallar, od wiodącego dewelopera regionu!Idealne połączenie przyjemnej ceny i wysokiej jakości dobrze znanej firmy deweloperskiej jest realiz…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Excellent location read to move in apartments
Fatih, Turcja
od
$225,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 55 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty są dostępne w gotowym bloku z opcją planu płatności i są ruchome w gotowości!Lokalizacja jest doskonała, będąc w pobliżu kilku dużych prywatnych uniwersytetów, centrów handlowych, transportu publicznego, i tylko 10 minut samochodem od zabytkowego centrum Istambułu.Jest to doskona…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
225,000
Agencja
NWS INVEST
Zespół mieszkaniowy Apartment in the MNZ Gold City complex is 23,000 EUR cheaper than the developer.
Mut, Turcja
od
$68,219
Opcje wykończenia Gotowe
Dwa apartamenty gotowe z jedną sypialnią (1 + 1), 53 m2 netto na 1 i 14 piętrze.Cena mieszkania jest 23 000 EUR tańsze niż ten sam od dewelopera!Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz bardziej popularnym obszarze Agriculture Mersin, Arpaçbahşışu.Ko…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Prezydencja posiada dwa baseny, zieleń, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaDroga pierścieniowa - 2 minutyKonak - 10 minutLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$186,035
Ta rezydencja sprawi, że poczujesz się wyjątkowy ze względu na luksusowe apartamenty, które wspierają ducha Radisson Red.Cechy:restauracjacentrum fitnessBar na dachubasensala konferencyjnalobby i kawiarniausługi conciergeusługi portierskie i hoteloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Izmi…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Umraniye Residence project
Umraniye, Turcja
od
$271,510
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Tutaj możesz podziwiać najpiękniejsze zabytki i zabytki, a także uroczą przyrodę anatolijskiej strony Stambułu. Jest w pobliżu Bosforu, drogi międzynarodowej E-80 i autostrady TEM. Wygodne i pełne życia życie z zapleczem zdrowia i sportu, luksusowym…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
od
$226,823
Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 9,504 m2, na której duża część (6,400 m2) jest powierzchnią zieloną.Projekt posiada mieszkania z 2-3 sypialniami. Dla każdego mieszkania zapewnione jest miejsce parkingowe.Budynek posiada odporność sejsmiczną zgodnie z normami europejskimi.Loka…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Mavisehir Villa
Didim, Turcja
od
$283,133
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Gotowa do zamieszkania nowoczesna 4-pokojowa bliźniacza willa – dom wakacyjny w TurcjiZupełnie nowa, nowoczesna i luksusowa 4-pokojowa bliźniacza willa z prywatnym basenem w Mavisehir Didim. Ta niedawno ukończona 4-pokojowa willa znajduje się bardzo blisko morza i w odległości spaceru od tar…
Deweloper
Polat Group
Apartamentowiec Kurt Twin Towers
Mahmutlar, Turcja
od
$133,404
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Dzielnica mieszkaniowa Elegantly Designed Flats in Oba, Alanya with Exclusive Social Amenities
Oba, Turcja
od
$160,159
Basen Kryty basen 2477 Bezpieczeństwo Generator Parking BBQ Pergola Kort tenisowy Koszykówka Kort Sauna Finess sala solna Pokój parowy Pokój wstrząsowy
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$719,888
Projekt składa się z 2 bloków - 142 apartamentów + 7 willi o łącznej powierzchni 24500 m2. Usługi dla rezydentów:Zabezpieczenie 24 / 7System nadzoru wideokonciergesala gimnastycznaSpa: sauna i łaźnia parowaodkryte place zabawbaseny zewnętrzne / kryteścieżki spacerowe wewnątrz kompleksuLokali…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$214,638
W rezydencji znajduje się basen, duży podziemny parking, siłownia, grill, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Antalya, 3 minuty od Morza Śródziemnego
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$413,662
Oferujemy urządzone apartamenty z tarasami i widokiem na góry.Rezydencja posiada 4 duże baseny, restaurację i bar.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKorzyści Gwarantowane wysokie dochody z wynajmu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się ki…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and hotel services near a metro station, in a quiet and prestigious area, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$571,037
W rezydencji znajduje się kryty basen, centrum fitness, łaźnia parowa, sauna i łaźnia turecka, kawiarnia, sklepy i restauracje, sale konferencyjne, pokój zabaw dla dzieci i plac zabaw, ochrona, usługi hotelowe.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra -…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Ultra-modern residential complex in the center of Alanya
Alanya, Turcja
od
$309,641
Kompleks mieszkaniowy składa się z 3 bloków. Ma zamknięty, zagospodarowany teren. Całkowita powierzchnia kompleksu wynosi 2800 m2. Centrum SPA:- Kryty basen z podgrzewaną wodą - Pokoje do masażu - Pokój parowy - Sauna - Łaźnia turecka ( Hamam ) - Sala fitness z profesjonalnym wyposażeniem - …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and guest houses, Yalikavak, Turkey
Bodrum, Turcja
od
$2,28M
Oferujemy wille z basenem nieskończoności, ogrody, tarasy, pensjonaty, panoramiczne widoki na morze i marinę, miejsca parkingowe.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w głównej ulicy, 2 minuty od przystani
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sunshine Complex
Didim, Turcja
od
$192,555
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Apartament dwupoziomowy z 4 sypialniami i pełnym wyposażeniem - idealny zarówno do domu wakacyjnego, jak i inwestycji w Didim w Turcji. Dwupoziomowy apartament z 4 sypialniami w idealnym kompleksie, gotowy do zamieszkania, w Didim Efeler Mahallesi. Nieruchomości o stosunku jakości do ceny w…
Deweloper
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Premium residential complex in one of the most prestigious areas of Alanya, Oba
Oba, Turcja
od
$179,379
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy klasy komfortu położony w spokojnej okolicy Alanyi, z własną infrastrukturą. Oba jest jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów Alanyi. Imponujący projekt architektoniczny, wykorzystujący wysokiej jakości materiały, nadaje budynkom wyrazistość i podkreśla u…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$403,268
Oferujemy urządzone apartamenty medyczne i luksusowe apartamenty z miejscami parkingowymi i magazynami.Rezydencja oferuje sklepy, kawiarnie i restauracje, saloniki i boiska sportowe, wokół-zegar bezpieczeństwa, garaż.Kompleks mieszkalny będzie przeznaczony dla naukowców i lekarzy, studentów …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingpokój zabaw dla dziecicentrum fitnessjacuzzisaunalobbyWyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Cikcilli jest spokojnym kurortem w górskiej części …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$798,192
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajduje się duży park, parking, centrum spa, basen, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy, saloniki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu restauracji, centrów handlowych, stacji metra, 5 minut od TEM i autos…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$301,088
W rezydencji znajdują się baseny, siłownie, boiska sportowe, sauna i hamam, kino, podziemny parking, ogród, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo - w kabinie kuchennejUrządzenia kuchenne (kuchenka, piekarnik, kaptur)Wyro…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Basaksehir, Turcja
od
$805,819
Oferujemy wille z ogrodami i miejscami parkingowymi.Cechykryty basenTurecka łaźnia i saunasala gimnastycznasala aktywnościodkryty basenplace zabaw dla dzieciLokalizacja i pobliska infrastruktura Prestige MALL - 4 minutyCentrum handlowe - 15 minutCollege - 5 minutSzkoły - 7 minutSzpitale - 5 …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$932,196
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, saunami i łaźniami tureckimi, salonami fitness, salonami na dachu oraz panoramicznymi widokiem na morze.Zakończenie - lipiec 2023 r.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, sypialnia.Pierwsze piętro: dwie sypialnie z balkonem i łazienkami, z kt…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments from Istanbul's leading developer.
Umraniye, Turcja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Sprawdź dostępność i koszt apartamentów z naszymi specjalistami.Projekt znajduje się na powierzchni 13 000 m2, kompleks składa się z 6 bloków mieszkalnych, łącznie 343 apartamenty różnych układów od 1 + 1 do 3 + 1, o powierzchni od 74 m2 do 174 m2.Projekt znajduje się na jednej z najbardziej…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a panoramic view, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się kryty parking, kryte i odkryte baseny, kompleks sportowy, sauna, klub dla dzieci, studio pilates, basen dla dzieci, kawiarnia, ochrona wokół zegara, ścieżki spacerowe, wspólny taras.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyso…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Elite residential complex near the financial center, Istanbul, Turkey
Atasehir, Turcja
od
$633,977
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z 3 osobnymi budynkami z apartamentami. Projekt obejmuje również różne udogodnienia i infrastrukturę: kryte i odkryte baseny, odkryty teren fitness, tarasy, centrum fitness, saunę, tenis stołowy, plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, sklepy, kawiarn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sierra Vista Residence
Didim, Turcja
od
$63,477
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
NIEDROGI DOM WAKACYJNY - Key Ready Investment City Centre Mieszkanie w Aydin Turcja wysokiej klasy apartamenty inwestycyjne położone tylko 1 godzinę jazdy od Kusadasi, centrum miasta na sprzedaż. Key Ready Investment City Centre Apartament w pobliżu Kusadasi – Turkey wysokiej klasy apartame…
Deweloper
Polat Group
Dzielnica mieszkaniowa Cozy modern apartment in Mahmutlar
Mahmutlar, Turcja
od
$127,060
Ogród na terenie kompleksu mieszkalnego część spacerowa Otwarty basen Aquapark Miejsce do grillowania Plac zabaw dla tenisa, piłki nożnej, koszykówka Sala kinowa fitness Spa Hamam Rzymska łaźnia parowa Sauna fińska Pokoje masażu Kryty podgrzewany basen Salon Strefa gry Otwarty i zamknięty pa…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$1,12M
Oferujemy domy z ogrodami i garażami dla 2 samochodów.Rezydencja oferuje centrum fitness oraz saunę, jogę i pilates.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"WindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Las Belgradzki - 5 minut jazdyLotnisko w Stam…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa Modern one bedroom apartment for sale in Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$132,398
W odległości spaceru od sklepów, restauracji, pubów i rynków. Ten nowoczesny apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Alanyi znajduje się zaledwie 600 metrów od śródziemnomorskiej plaży. Kompleks składa się z 2 budynków o nowoczesnym wyglądzie zewnętrznym, które tworzą luksusową atmosferę.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turcja
od
$74,716
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Obszar projektu jest jednym z najlepszych i najcichszych obszarów strony anatolijskiej dla osób, które chcą żyć z dala od zgiełku. Mieszkaj w sercu lasu w luksusowych zdrowych domach, które łączą zalety miasta i urok natury. Domy zostały zaproje…
Agencja
Binaa Investment
Dzielnica mieszkaniowa Excellent luxury apartments in Oba, Alanya
Oba, Turcja
od
$197,530
Oba Crown istnieje 11 bloku i jest blisko do nowego szpitala i miasta. Coplex posiada centrum fitness, jacuzzi, kryty basen i... Kompleks Apartament położony jest na 10000 m2 ziemi z ogrodem i aktywności społecznej. Doskonałe mieszkanie w Alanya, Oba w miłej lokalizacji Ten doskonały luksuso…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$762,882
Oferujemy apartamenty z dużymi oknami i widokiem na morze.W rezydencji znajduje się odkryty basen, hamam, sauna, masaże, ośrodki fitness, sklepy, restauracje i kawiarnie.Zakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutySzkoła - 2 minutyPark - 10 minutL…
Agencja
TRANIO
Dzielnica mieszkaniowa A complex that will give you opportunities for any kind of recreation
Yaylali, Turcja
od
$135,602
Kompleks ten będzie się składał z jednego bloku mieszkalnego, 5 pięter i łącznie 10 mieszkań. Mieszkańcy kompleksu będą mieli dostęp do własnej infrastruktury: basen, basen dla dzieci, winda, miejsce do grillowania, lobby, ochrona, lobby, parking, plac zabaw dla dzieci. Tętniąca życiem okoli…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turcja
od
$158,180
Projekt składa się z 11 budynków z 1 437 apartamentów dwupoziomowych z 1-5 sypialniami.Cechy:basencentrum fitnesssaunaŁaźnia tureckapokój parowyplace zabaw dla dziecipark wodnyścieżki spaceroweboisko do koszykówkikort tenisowyobszary rekreacyjneduże obszary zieloneparking wewnętrzny i zewnęt…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$1,42M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Modern complex in the developed area of Alanya, Avsallar
Alanya, Turcja
od
$76,877
Przedstawiamy państwu nowy projekt harmonijnie zintegrowany ze środowiskiem dzielnicy Avsallar. Projekt będzie zlokalizowany na dużej zamkniętej powierzchni o łącznej powierzchni 1743 m2 i będzie się składał z jednego ośmiopiętrowego bloku mieszkalnego i 35 mieszkań o różnych układach: 1 + 1…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Dzielnica mieszkaniowa Exodus Residence Alanya
Mahmutlar, Turcja
od
$131,331
Rezydencja Exodus to nowo wybudowany kompleks mieszkaniowy w Alanyi. Kompleks znajduje się w najpopularniejszej dzielnicy mieszkalnej Mahmutlar. Ten nowo wybudowany apartament będzie się składał z dwóch bloków w 98 mieszkaniach o różnych wariantach układu. Uroczy wygląd zewnętrzny, bogate za…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$461,605
Oferujemy luksusowe apartamenty w rezydencji z garażem i ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5, w centrum Stambułu, zaledwie 1 minutę od szkoły, centrum handlowe, szpital, park, plaża i przystanki transportu publicznego.E- 5 a…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern villas with parking and private swimming pools, Alanya, Turkey
Incekum, Turcja
od
$728,278
Kompleks składa się z 5 willi. Każda z tych willi posiada basen nieskończoności, 3 sypialnie, salon i kuchnia. Dwie wille mają parking odkryty, trzy wille mają parking kryty.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się 2 km od Inzhekum, który ma jedną z najlepszych plaż na wybr…