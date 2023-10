Residential complex with swimming pool, sauna and sports grounds, Avsallar, Turkey

Mahmutlar, Turcja

od €183,886

119 m² 1

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - ponad 200 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji i innych krajach. -Wybierzemy nieruchomości do budżetu i pragnień! Novita 7 Residence to nowy luksusowy kompleks mieszkaniowy ze wszystkimi udogodnieniami. 7-piętrowy budynek o nowoczesnej architekturze obejmuje tylko 40 komfortowych apartamentów. Apartamenty są sprzedawane w gotowej formie, z czystym wykończeniem pod klucz". Projekt został wykonany w nowoczesnym stylu, kuchnie są wyposażone we wbudowane zestawy słuchawkowe, łazienki ze wszystkimi niezbędnymi instalacjami wodnymi i meblami. INFRASTRUKTURA KOMPLEKSOWA: - Dobrze utrzymane terytorium krajobrazowe; - Odkryty basen z ogrzewaniem i markizą; - Strefa opalania i relaksu; - usługa konsjerża; - siłownia; - sauna, łaźnia parowa; - sala konferencyjna; - strefa grillowa; - plac zabaw; - Otwarty parking; - 24-godzinna ochrona i nadzór wideo. LOKALIZACJA: Novita 7 Residence znajduje się w miejscowości wypoczynkowej Mahmutlar, 12 km od Alanyi i 30 km od międzynarodowego lotniska Gazipasha. Do morza i piaszczystych plaż wybrzeża Morza Śródziemnego - 800 m. Cała niezbędna infrastruktura - supermarkety, kawiarnie i restauracje, apteki, place sportowe i place zabaw, oddziały banków, rynek itp. - w odległości spaceru. ZALECENIE GOSPODARCZE: - Komisja 0%; - Zwrot z inwestycji; - nieoprocentowany plan ratalny; - wysokie zapotrzebowanie najemców; - Tylko wiarygodni programiści; - Bezpieczna oferta. Poinformujmy o wszystkich zawiłościach związanych z nabywaniem nieruchomości w Turcji. Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!