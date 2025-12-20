  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$189,019
Nowoczesny kompleks oferuje studia i apartamenty z 1-3 sypialniami.Każde mieszkanie ma magazyn.Projekt obejmuje:wewnętrzny parking czteropoziomowy2- piętrowe centrum handlowe2 odkryte basenyplac zabaw dla dziecicentrum fitnesskawiarnie i restauracjebezpieczeństwo wokół zegaraLokalizacja i po…
Apart - hotel Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Turcja
od
$205,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Dla inwestorów:3 lata gwarantowane dochody z wynajmu w wysokości 7% rocznie - 14,350 USD rocznie.7-letni system puli - udział w zyskach wynosi 40% dochodu brutto z korzystania ze wszystkich pokoi hotelowych w swojej kategorii.Warunek ten jest początkowo określony w umowie kupna i sprzedaży i…
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the sea near the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$273,581
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze Marmara i jezioro.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, zieleń, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w malowniczej i nowoczesnej okolicy, w pobliżu centrum miasta.Met…
Zespół mieszkaniowy Dwa apartamenty 2+1 i 1+1 w kompleksie hotelowym.
Doktor Ali Demir Caddesi, Turcja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
✅ Gwarancja odkupu + 10% ceny zakupu po 3 latach. ✅ Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 7% rocznie – od 31 500 USD rocznie. ✅ Rental Pool na 7 lat to system podziału zysków w proporcji 40%/60% (40% dla inwestora | 60% dla firmy zarządzającej). ✅ Zarządzane przez Ascott Hotels & …
Zespół mieszkaniowy Residence with a green area near the coast, in the center of Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$338,245
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na jezioro i morze Marmara.W rezydencji znajduje się parking, plac zabaw dla dzieci, zieleń, siłownia, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w odległości minuty spacerem od wybrzeża i nowego Kanału Stamb…
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and picturesque views near the coast, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$189,019
Oferujemy apartamenty z widokiem na jezioro i miasto.W rezydencji znajduje się parking, plac zabaw dla dzieci, zielona okolica, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Wybrzeże i Nowy Kanał Stambuł - 5 minutStacja metra - 5 minutStacja metra - 15 minutLotnisko - 40 minutTa…
Zespół mieszkaniowy New residential complex close to the metrobus station and shopping malls, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$226,698
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z różnymi układami.Apartamenty na najwyższym piętrze mają tarasy na dachu i apartamenty na parterze posiadają prywatne ogrody.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, tereny zielone, klub dla dzieci, kawiarnia.Zakończenie - czerwiec 202…
Apartamentowiec Istanbul Safakoy Apartment Compound
Kucukcekmece, Turcja
od
$118,877
Powierzchnia 50 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Stambule Kucukcekmece obok stacji szybkiego transportu. To tylko kilka kroków od wiodących ośrodków edukacyjnych i zdrowotnych w regionie. Jest to obiecująca okazja w jednym z najważniejszych obszarów inwestycyjnych w mieści…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
253,663
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a green area and a conference room, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$134,303
Port Royal składa się z 5 bloków po 12 pięter, oferujących 814 mieszkań i 37 pomieszczeń handlowych. Z płaskimi opcjami od studia (1 + 0) do przestronnych 4 + 1 układów, mieszkańcy mogą cieszyć się tętniące życiem wśród sklepów ulicznych i rozległych udogodnień społecznych.Najważniejsze punk…
Zespół mieszkaniowy Apartments from the leading developer of Istanbul.
Kucukcekmece, Turcja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Prestiżowy projekt mieszkaniowy opracowany przez SÓ NPAÜ GYO.Projekt obejmuje dużą powierzchnię 30,000 m2 i ma bujny krajobraz 18,420 m2.Projekt składa się z 11 budynków lub bloków mieszkalnych o wysokości 7 pięter, 540 mieszkań na sprzedaż z układami od 1 + 1 do 4 + 1, powierzchni od 71 m2 …
Zespół mieszkaniowy Prestigious new project near Lake Kucukcekmece and the Sea of ​​Marmara, Istanbul, Türkiye
Kucukcekmece, Turcja
od
$230,802
Nowy obszar miasta z widokiem na jezioro i morze Marmara tuż obok stacji metra i Marmaray. Kompleks posiada udogodnienia socjalne dla każdej grupy, w tym odkryty basen, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, rekreacji i sauny, sklepy, kawiarnie i restauracje.Projekt zajmuje powierzchnię 92,…
Zespół mieszkaniowy Finished apartments near the business district Basın Ekspres.
, Turcja
od
$110,000
Opcje wykończenia Gotowe
✅Na sprzedaż dla obywatelstwa tureckiego:📍Trzy apartamenty - 2 + 1 i 2 × 0 + 1 za 420 000 USDProjekt znajduje się na drodze Basin Express i oferuje łatwy dostęp do wszystkich obszarów Stambułu. Położony między autostradami E- 5 i TEM, zaledwie 200 metrów od stacji Metrobus i stacji metra w b…
Zespół mieszkaniowy New apartments for obtaining a residence permit and citizenship in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$203,942
Umeblowane apartamenty typu hotelowego z gwarantowanym zwrotem 7% przez 3 lata. Dwa 17-piętrowe budynki składają się z 167 apartamentów z układem 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, dwupoziomowym.W rezydencji znajduje się odkryty basen, siłownia, sauna i łaźnia parowa, sala konferencyjna, boisko do koszykó…
Zespół mieszkaniowy Guaranteed Income! Furnished 1+1 and 2+1 apartments managed by Ascott Hotels.
Kucukcekmece, Turcja
od
$205,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Dla inwestorów:3 lata gwarantowane dochody z wynajmu w wysokości 7% rocznie - 14,350 USD rocznie.7-letni system puli - udział w zyskach wynosi 40% dochodu brutto z korzystania ze wszystkich pokoi hotelowych w swojej kategorii.Warunek ten jest początkowo określony w umowie kupna i sprzedaży i…
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center and a parking close to the highways, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$262,637
W rezydencji znajdują się sauny, łaźnia parowa i łaźnia turecka, park na dachu, centrum fitness, kino na świeżym powietrzu, trzypoziomowy parking, kryte i odkryte baseny, boisko do koszykówki, plac zabaw dla dzieci, grill.Zakończenie - styczeń 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dwo…
Zespół mieszkaniowy Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$238,761
W rezydencji znajduje się zieleń z altany i baseny ozdobne, system bezpieczeństwa, sauna i łaźnia turecka, parking, siłownia.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Istambułu, 1 minuty spacerem od jeziora.Metrobus - 1 kmStacja m…
Zespół mieszkaniowy New residence with picturesque views close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$255,176
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze i jezioro.W rezydencji znajduje się siłownia, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 3 minutyStacja metra - 5 minutLotnisko w Stambule - 20 minut
Zespół mieszkaniowy New residential complex with around-the-clock security near the University Hospital, in the city center, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$403,268
Oferujemy urządzone apartamenty medyczne i luksusowe apartamenty z miejscami parkingowymi i magazynami.Rezydencja oferuje sklepy, kawiarnie i restauracje, saloniki i boiska sportowe, wokół-zegar bezpieczeństwa, garaż.Kompleks mieszkalny będzie przeznaczony dla naukowców i lekarzy, studentów …
Zespół mieszkaniowy Guarded residential complex with swimming pools, a tennis court and a fitness center next to the lake Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$655,598
Oferujemy nowe apartamenty dla obywatelstwa w Kucukcekmece, który znajduje się w europejskiej części Stambułu, na brzegu kanału w budowie.Jakość i komfortowy kompleks mieszkalny składa się z 70 budynków o niskim wzniesieniu i oferuje tereny zielone, kryte i odkryte baseny, bezpieczeństwo wok…
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a garage, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$179,071
W rezydencji znajduje się kryty basen, sauna i łaźnia parowa, siłownia, garaż, ochrona wokół zegara.Zakończenie - 2024.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko w Stambule - 35 minutCentrum handlowe - 17 minutStacja metra - 1 minutaUniwersytet - 14 minutKlinika - 2 minutyPark - 5 minut
Apartamentowiec Istanbul Kucukcekmece residence project
Kucukcekmece, Turcja
od
$86,957
Powierzchnia 65 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w charakterystycznej dzielnicy mieszkalnej Kucukcekmece w europejskim Stambule. Projekt otoczony jest centrami usług, uniwersytetami, parkami, centrami handlowymi i kawiarniami
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.0
229,000
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$258,657
Rezydencja oferuje centrum handlowe i restauracje, hotel, system bezpieczeństwa, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu autostrady E- 5, 7 minut spacerem od stacji metra.Metrobus - 1 kmStacja metra - 1 kmAutostrada - E- 5 - 1…
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a restaurant close to the lake and the beach, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$258,657
W rezydencji znajduje się boisko do koszykówki i tenisa, malownicza rzeka, tereny spacerowe, duży kryty basen, łaźnia parowa, sauna, siłownia, restauracja, fryzjer, supermarket i pralnia.Zakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu jezior…
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and a green area near a beach and a metro station, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$264,627
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, parking, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, zieleń.Zakończenie - sierpień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 12 minutStacja metra - 12 minutNowe lotnisko w Stambule - 25 minutCentrum handlowe - 15 minutPlaża - 10 minut
Zespół mieszkaniowy Tema Istanbul
Kucukcekmece, Turcja
od
$500,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 198 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w świecie mieszkalnictwa przyszłości, w naszym wyjątkowym kompleksie mieszkaniowym - mieście wewnątrz miasta!Tutaj masz wszystkie możliwości wygodnego i szczęśliwego życia. Ciesz się wspaniałą infrastrukturą wokół projektu, w tym własne centrum handlowe zaprojektowane, aby spełnić wsz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
198.0
772,000
Zespół mieszkaniowy New residence with a green area and a spa near the lake, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$169,122
Oferujemy luksusowe apartamenty z dużymi tarasami, panoramiczny widok na jezioro i morze Marmara, miejsca parkingowe.W rezydencji znajduje się parking, plac zabaw dla dzieci, zieleń, siłownia i spa, ochrona wokół zegara.Zakończenie - 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony…
Apartamentowiec Safakoy Istanbul Apartment compound
Kucukcekmece, Turcja
od
$69,819
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Centralna lokalizacja w dzielnicy Safakoy w regionie Küçükçekmece w europejskim Stambule. Kompleks obejmuje apartamenty, biura i sklepy, w których praca i zakwaterowanie są możliwe w jednym sąsiedztwie. Projekt znajduje się wzdłuż autostrady E5, obo…
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$304,420
Złożone cechy:Obszar zielony2-poziomowy parking podziemnySala gimnastyczna i saunaBasenSprzedażZakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Armoni Park Mall - 1 minutaCentrum handlowe - 15 minutPrzystanek autobusowy - 1 minutaMetrobus - 5 minutMarmaray - 10 minutStacja m…
Zespół mieszkaniowy Apartments near the business district Basın Ekspres.
, Turcja
od
$400,000
Opcje wykończenia Gotowe
W sprzedaży dla obywatelstwa tureckiego:Dwa apartamenty - 2 + 1 i 1 + 1 za 400 000 USDCztery apartamenty - 4 × 0 + 1 za 440 000 USDProjekt znajduje się na drodze Basin Express i oferuje łatwy dostęp do wszystkich obszarów Stambułu. Położony między autostradami E- 5 i TEM, zaledwie 200 metrów…
Zespół mieszkaniowy Luxury and modern residence with a swimming pool and a conference room in a prestigious business area, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$253,684
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi i widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się kryty basen, sauna, centrum fitness, łaźnia turecka, obsługa concierge, sala konferencyjna, restauracje i kawiarnie, parking, ochrona wokół zegara, zielona strefa.Wyposażenie i wyposażenie w domu Bu…
Zespół mieszkaniowy Residential complex with garden and park views, close to shopping centers and universities, Kucukcekmece, Istanbul, Turkey
Kucukcekmece, Turcja
od
$276,163
Kompleks mieszkalny z widokiem na zielone tereny krajobrazowe: Stambuł gminny ogród i Central Park.Projekt składa się z 3 bloków: A, B i C.Blok A to pensjonat.Blok B obejmuje biura.Blok C posiada 264 apartamenty mieszkalne i 234 biura.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ponadto kompleks posiada…
Zespół mieszkaniowy Two apartments 1+1 & 1+1 in the G-HUB MARGYO complex for Turkish citizenship.
Kucukcekmece, Turcja
od
$470,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
✅ Dwa apartamenty - 1 + 1 i 1 + 1 za 470 000 USD✅ Nadaje się do obywatelstwa tureckiegoProjekt G-HUB - hotel, centrum handlowe, uniwersytet i szpital w jednym kompleksieKompleks znajduje się w dzielnicy Sefaköy / Küçükçekmece, bezpośrednio na autostradzie E- 5, jednym z najważniejszych szlak…
