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Penthouse na Sprzedaż w Turcja

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597 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Penthouse 3 pokoi w Gazipasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Gazipasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nieruchomości w Luksusowym Projekcie w Gazipaşa, Antalya Nieruchomości w luksusowym projekci…
$239,599
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Penthouse 3 pokoi w Kadikoy, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Kadikoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Mieszkania z Dużym Potencjałem Wynajmu Blisko Wybrzeża w Kadıköy w Stambule Mieszkania znajd…
$345,233
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż z Widokiem na Przyrodę i Morze w Alanyi Alanya jest jednym z…
$286,680
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty w Ekskluzywnym, Jednoblokowym Kompleksie Położonym Bezpośrednio przy Morzu w Mah…
$934,308
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze na Sprzedaż w Alanyi Region Kale w Alanyi wyróżnia …
$989,295
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Apartamenty w Kompleksie z Licznymi Udogodnieniami w Alanyi Alanya jest jednym z najchętniej…
$207,763
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Penthouse 3 pokoi w Aksu, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament z 2 Sypialniami, Widokiem na Morze i Balkonem w Altıntaş, Aksu, Antalya Apartamen…
$145,483
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Oddzielną Kuchnią i Wspólnym Basenem w Konyaaltı, Antalya Dzielnica Hurma zape…
$399,500
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Otoczeniu Natury w Alanyi Kestel Alanya wyróżnia się zabyt…
$368,273
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Apartamenty w Kompleksie 500 m od Morza w Alanyi Mahmutlar Apartamenty znajdują się w Alanyi…
$179,059
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Penthouse 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowocześnie Zaprojektowane Apartamenty w Centralnej Lokalizacji w Hisarönü, Fethiye Fethiye,…
$331,377
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Penthouse 4 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 4/5
Dwupoziomowy apartament umeblowany 3 + 1 na sprzedaż w Konyaalti Khurma, AntalyaUmeblowany d…
$288,647
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Agencja
Alanya-home
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Centralnej Lokalizacji 100 m od Morza w Alanyi Kestel Ke…
$357,682
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Penthouse 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty Inwestycyjne z Widokiem na Zamek i Morze w Alanyi Alanya to jeden z najważniejsz…
$921,539
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 115 m²
Piętro 8/8
Nieruchomość z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie Hotelowym w Pobliżu Lotniska w Alanyi …
$268,084
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie z Zapleczem Socjalnym w Pobliżu Plaży Kleopatry w Alanyi St…
$505,157
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Eleganckie Apartamenty z Systemami Inteligentnego Domu w Alanyi Alanya to popularne miejsce …
$738,849
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 7/7
Mieszkania w Odległości Spaceru od Morza w Muratpaşa Bahçelievler Nowy kompleks mieszkaniowy…
$371,789
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami 300 m od Plaży w Alanya Kestel Apartamenty na sprz…
$382,653
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Penthouse 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 10
Nieruchomości Inwestycyjne w Kompleksie przy Plaży w Mahmutlar Alanya Alanya to popularny ce…
$668,658
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Piętro 4/4
Mieszkania z Widokiem na Morze z Udogodnieniami Pięciogwiazdkowego Hotelu w Alanyi Kargıcak …
$465,404
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanyi Uznana za jedną z najbar…
$749,873
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Penthouse 3 pokoi w Konyaalti, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Konyaalti, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 4/4
Przestronne Mieszkanie Typu Penthouse przy Głównej Drodze w Liman, Konyaaltı To dwupoziomowe…
$354,599
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 130 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży Kleopatry w Alanyi Stylowe apartamenty zlokalizowane s…
$363,708
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Penthouse 5 pokojów w Gazipasa, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Gazipasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Nieruchomości w Luksusowym Projekcie w Gazipaşa, Antalya Nieruchomości w luksusowym projekci…
$319,465
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Apartamenty w Kompleksie 500 m od Morza w Alanyi Mahmutlar Apartamenty znajdują się w Alanyi…
$270,321
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Penthouse 4 pokoi w Fatih, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Fatih, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 7/7
Przestronna Nieruchomość z Niezakłóconym Widokiem na Morze w Budynku z Windą w Dzielnicy Sul…
$220,533
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Penthouse 5 pokojów w Konyaalti, Turcja
Penthouse 5 pokojów
Konyaalti, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3/3
Nowe Apartamenty na Sprzedaż w Antalyi, Dzielnica Konyaaltı – Blisko Centrum Handlowego i Pl…
$361,397
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Kompleksie z Basenem w Alanyi Alanya to popularny…
$299,271
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Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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