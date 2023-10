New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €188,601

Nowy kompleks mieszkaniowy premium położony w regionie Beilikjuzi, części europejskiej. Dzielnica Beilikjuju jest bardzo obiecującym i atrakcyjnym regionem pod względem inwestycji i wzrostu gospodarczego poprzez budowę projektu kanału żeglugowego “ Stambuł ”, mającego na celu zmniejszenie ruchu Cieśniny Bosfor. Kompleks mieszkaniowy ma doskonałą dostępność transportu ze względu na bliskość głównych węzłów transportowych, dzięki czemu można łatwo dostać się do dowolnej pożądanej części miasta. Obiekt znajduje się w pobliżu wybrzeża i przystani, gdzie w pobliżu, na ulicach znajdują się przytulne kawiarnie i restauracje oferujące odwiedzającym dania kuchni tureckiej, a także ryby złowione w Morzu Marmara. Infrastruktura zewnętrzna: parking jachtowy West Istanbul Marina, klub jachtowy, szpital Medilife Beylikdüzü, centrum handlowe Marmara Park, stadion Gürpınar Futbol Sahas, park PİRİ REİS PARKI Projekt jest kompleksem mieszkalnym składającym się z 72 mieszkań o układzie od 2 + 1 do 5 + 2, których powierzchnia waha się od 105 do 270 metrów kwadratowych. Infrastruktura wewnętrzna: klimatyzacja, miejsce do grillowania, siłownia, pralnia, sauna, łaźnia turecka, basen odkryty, baseny dekoracyjne.