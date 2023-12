One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey

Inwestycja składa się z 13 pięter, po 7 mieszkań na każdym piętrze. Projekt ze względu na swoją lokalizację daje Państwu znaczne korzyści pod względem rentowności i inwestycji. Znajduje się w lokalizacji odpowiedniej do wynajmu krótko- i długoterminowego.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Mersin to duży ośrodek regionalny położony w południowo-wschodniej Turcji, nad brzegiem Morza Śródziemnego, 11. co do wielkości miasto w Turcji pod względem liczby ludności (ok. 2 mln osób). Jest to ośrodek przemysłowy i największe nadmorskie miasto w Turcji, z linią brzegową o długości 321 km. Łączy w sobie piękne miejsca na wakacje na plaży i zanurzenie się w harmonii z naturą.