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Działki na sprzedaż w Turcja

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345 obiektów total found
Działka w , Turcja
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Działka
, Turcja
Rzadki duży-skala mieszkalny rozwój możliwość w Cumakoy, oferując w przybliżeniu 16,500 m ² …
$3,08M
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
Języki komunikacji
English, Türkçe
Działka w Ishakli, Turcja
Działka
Ishakli, Turcja
0-to-Shore Investment Land in Alanya - High ROI PotentialZiemia na sprzedaż w Alanya Demirta…
$2,35M
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Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
English
Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 14 m²
$34,78M
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Działka w Kardeskoy, Turcja
Działka
Kardeskoy, Turcja
Powierzchnia 20 m²
$28,79M
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Działka w Zeytinler Mahallesi, Turcja
Działka
Zeytinler Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 847 m²
$4,32M
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Działka w Cobanisa, Turcja
Działka
Cobanisa, Turcja
Powierzchnia 22 m²
$9,59M
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Działka w Marmaris, Turcja
Działka
Marmaris, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$5,23M
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Działka w Ugrak, Turcja
Działka
Ugrak, Turcja
Lista cenZiemia, 6257m ², 598000 €
$688,109
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Działka w Kepez, Turcja
Działka
Kepez, Turcja
Powierzchnia 330 m²
$2,67M
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Działka w Torbali, Turcja
Działka
Torbali, Turcja
Powierzchnia 12 m²
$22,09M
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Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$482,489
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Działka w Cebrail Koyu, Turcja
Działka
Cebrail Koyu, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$319,721
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Działka w Avlamis Mahallesi, Turcja
Działka
Avlamis Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$430,171
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Działka w Enes Kesan Yolu, Turcja
Działka
Enes Kesan Yolu, Turcja
Powierzchnia 14 m²
$9,18M
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Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 9 m²
$581,312
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Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 343 m²
$1,63M
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Działka w Cebis, Turcja
Działka
Cebis, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$164,696
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Działka w Camlica Mahallesi, Turcja
Działka
Camlica Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$1,02M
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Działka w Golcuk, Turcja
Działka
Golcuk, Turcja
Powierzchnia 13 m²
$7,73M
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Działka w Alanya, Turcja
Działka
Alanya, Turcja
Lista cenZiemia, 1000m ², 595,000 €Witamy w waszym przyszłym raju w malowniczej okolicy Tepe…
$684,657
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Działka w Bagyaka, Turcja
Działka
Bagyaka, Turcja
Powierzchnia 761 m²
$802,210
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Działka w Turgutlar Mahallesi, Turcja
Działka
Turgutlar Mahallesi, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$1,22M
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Działka w Muratpasa, Turcja
Działka
Muratpasa, Turcja
Powierzchnia 7 880 m²
Liczba kondygnacji 6
Działka Komercyjna w Strefie Zabudowy w Pobliżu Bulwaru Gazi w Antalyi Muratpaşa Działka zna…
$8,04M
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Działka w Doganpinar, Turcja
Działka
Doganpinar, Turcja
Powierzchnia 27 m²
$8,52M
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Działka w Can Canakkale Yolu, Turcja
Działka
Can Canakkale Yolu, Turcja
Powierzchnia 8 m²
$1,63M
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Działka w Karacaoren, Turcja
Działka
Karacaoren, Turcja
Powierzchnia 5 m²
$3,26M
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Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 11 m²
$19,58M
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Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 12 m²
$4,94M
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Działka w Torbali, Turcja
Działka
Torbali, Turcja
Powierzchnia 7 m²
$12,21M
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Działka w , Turcja
Działka
, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$2,91M
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