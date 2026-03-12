  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence Yeni Eyüp Evleri with swimming pools and green areas in a historic area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$361,127
Oferujemy przestronne apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci i boiska sportowe, tereny zielone, łaźnie tureckie, sauny i sauny parowe, ochrona, siłownia, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 kmStacja tramwajowa - 900 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area close to a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$535,222
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, balkonami i tarasami.Rezydencja oferuje duży obszar zielony, parking, basen, centrum fitness, łaźnię turecką, saunę i łaźnię parową, kryte i odkryte place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartment compound
Eyupsultan, Turcja
od
$377,301
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt łączy historię i nowoczesny rozwój w znaczącym obszarze turystycznym w centrum europejskiego Stambułu. Otoczony najbardziej znaną i największą siecią transportu lądowego i morskiego w Stambule. Nadaje się do warunków obywatelstwa tureckiego.…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Eyup Sultan Apartments Project
Eyupsultan, Turcja
od
$222,895
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w Eyup Sultan, jednym z najważniejszych obszarów historycznych i turystycznych w europejskiej części Stambułu. Jest to obiecujący obszar deweloperski w pobliżu centrum miasta. Miejsce docelowe dla osób poszukujących doskonałości, w osi…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New green residence with a swimming pool and a garden in a prestigious area, near the forest, Istanbul, Turkey
15 Gokturk Biltes Koleji, Turcja
od
$457,625
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty z pięknymi tarasami i widokiem na las.Rezydencja oferuje plenerowe boiska sportowe, podgrzewany basen, ogrody krajobrazowe, całodobową ochronę, podziemny parking, hamam i saunę, siłownię.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a residential complex with a pool and a view of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$371,664
Kompleks mieszkalny w jednej z największych gmin, starych, historycznych i centralnych, w Eyup Sultan, obok Złotego Rogu.Akt tytułowy gotowy, odpowiedni dla tureckiego obywatelstwa, bez opłat za akt własności.27 bloków, każdy blok ma 10 pięter, typy apartamentów od 1 + 1 do 5 + 1, od 82 m2 d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking, Istabul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$434,745
Projekt obejmuje:bezpieczeństwo wokół zegaraparking podziemnyodkryty basen podgrzewanyŁaźnia tureckasaunasala gimnastycznakąpieliska opalająceobszary dla pieszychWyposażenie i wyposażenie w domu Wysokie pułapyOkna podłóg i sufitów aluminiowychUrządzenia kuchenneKlimatyzacjaOgrzewanie elektry…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and orchards close to prestigious schools, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$1,28M
Żyć w samym sercu natury, bez odłączania się od miasta. Projekt przybliża Cię do natury z balkonami, tarasami i ogrodamidla każdego mieszkania. Otwiera drzwi do wygodnego życia z jego 24 / 7 aktywnego systemu bezpieczeństwa i bogate udogodnienia społeczne.Cechy:obszary społecznebasen wewnątr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa center close to a metro station and the airport, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$985,884
Privé Kemer oferuje Państwu i Waszej rodzinie zupełnie nowe życie z elegancką, nowoczesną i niską architekturą, ulepszającą życie i wygodną, przyjazną dla środowiska technologią, bezpieczeństwem i wszystkimi innymi przywilejami.Cechybaseny kryte i odkryterestauracjacentrum spasala gimnastycz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with picturesque views in a residence with restaurants and a cinema, in the heart of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$427,780
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i Wyspy Książąt.Rezydencja oferuje restauracje i kawiarnie, kino, pokój zabaw dla dzieci, siłownię, sklepy, garaż i parking, na zewnątrz - ochrona zegara.Zakończenie - czerwiec 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool near a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$186,035
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się zieleń z ścieżkami spacerowymi, centrum fitness, basen.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo w kuchniLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu zabytko…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and kids' playgrounds close to the forest and the lake, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$785,922
Oferujemy apartamenty z widokiem na las i rzekę.W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, centrum fitness, studia jogi i pilates, sauna.Zakończenie - marzec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 15 minutStacja metra - 5 minutPrzystanek autobu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with developed infrastructure, with views of the Golden Horn Bay, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$343,219
Projekt obejmuje apartamenty z 1- 4 sypialniami, lokalami handlowymi, infrastrukturą elitarnego hotelu. Unikalna lokalizacja - w pobliżu zatoki Golden Horn, zabytki historyczne, parki, uniwersytety, transport publiczny.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: sztuczne stawy, resta…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and a sunbathing area close to schools and a metro station, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$334,266
Kompleks składa się z 5 budynków ze 141 apartamentami z 1- 4 sypialniami. Każdy apartament posiada balkon, taras lub ogród.Cechy:odkryty basensala gimnastycznasauna i sauna parowapokój gierkawiarniastrefa opalaniaścieżka spacerowaboisko do koszykówkiplac zabaw dla dziecigrillobszar zielonypa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, green areas and a golf course, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$467,822
Oferujemy jasne apartamenty z tarasami.Rezydencja oferuje duże tereny krajobrazowe, odkryty basen, saloniki, ścieżki rowerowe, dzieci; place zabaw, kryty basen i saunę, centrum fitness, pole golfowe, kort tenisowy i klub jeździecki, parking, ochrona przed zegarkami.Zakończenie - listopad 2025…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station and places of interest, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$158,180
Projekt Forev Modern Haliç, wznoszący się obok historycznej tekstury Eyüp i Golden Horn, oferuje Państwu i Waszej rodzinie zupełnie nowe życie z elegancką, nowoczesną i niską architekturą, ulepszającą życie i wygodną, przyjazną dla środowiska technologią, bezpieczeństwem i wszystkimi innymi przywilejami jakie oferuje. Nasze apartamenty, zaprojektowane odpowiednio do każdej potrzeby, otwierają drzwi komfort
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness room and kids' playgrounds in the center of Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$382,017
Oferujemy apartamenty z balkonem.Rezydencja posiada salę fitness, boisko do koszykówki, garaż i parking, ścieżki spacerowe i rowerowe, place zabaw dla dzieci, grill, ogrody.Zakończenie - lipiec 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweBudowa urządzeń kuchennych (piekarnik,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Gokturk area.
Eyupsultan, Turcja
od
$460,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Sprawdź u naszych specjalistów dostępność i ceny mieszkań.Kompleks znajduje się w mikrodzielnicy ELITE Gokturk, która należy do dzielnicy Eyup.Projekt ten jest jednym z najbardziej wybitnych przykładów kreatywności i architektonicznego podejścia. Staniesz się nie tylko właścicielem rezydencj…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Apartamentowiec Topkapi Istanbul Apartment Compound
Eyupsultan, Turcja
od
$435,394
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Topkapi Istanbul, które emanują zapachem historii i cywilizacji. Znajduje się w centralnej lokalizacji obok sieci głównych linii transportowych w mieście dwóch kontynentów. Architektura jest przeplatana z naturą, z wewnętrzn…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a swimming pool and restaurants, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$343,048
Rezydencja oferuje klub sportowy, basen, plac zabaw dla dzieci, kawiarnie i restauracje, nadzór wideo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w centrum dzielnicy Kagitan, zaledwie kilka minut od autostrad i w odległości spaceru od stacji metra.Stacja metra - 2 kmUniwersyte…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a green area, Istanbul, Turkey
Eyupsultan, Turcja
od
$460,609
W rezydencji znajduje się dwupoziomowy parking i odkryty parking, duża zieleń, basen, kompleks sportowy, boisko do koszykówki, sauna i hamam.Na każdym piętrze jest 5 mieszkań.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaUrządzenia kuchenne (kuchenka, piekarnik, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Zespół mieszkaniowy RAMS CİTY HALİÇ
Eyupsultan, Turcja
od
$345,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 70 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt znajduje się w centrum pierwszej strefy europejskiej części Stambułu, na Eyupsultan. ✨Projekt składa się z 2 etapów✨ *Etap 1️⃣* Powierzchnia kompleksu mieszkalnego 30 000 m2 Tereny zielone 15 000 m2 *Etap 2️⃣* Powierzchnia kompleksu mieszkalnego 40 000 m2 Tereny zielone 20 0…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
70.0
345,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
