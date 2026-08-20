Beykoz, Turcja

Tymczasem ten projekt oferuje ci wiejskie samopoczucie i komfort pobytu. Całkowicie gotowy do ruchu i wykończenia pierwszej klasy, które możesz obserwować na każdym etapie. Obok największego i najbardziej prestiżowego kompleksu willi w Stambule. Ten projekt jest dla Ciebie odpowiedni, jeśli …