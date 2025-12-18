  1. Realting.com
  Turcja
  Pendik
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Pendik, Turcja

Stambuł
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$166,053
Rezydencja oferuje usługi wokół zegara, sala bankietowa, bar i kawiarnia, basen dla dzieci, usługi concierge, centrum fitness, sala grająca, sala konferencyjna, kryty basen, restauracja, centrum spa, sauna.Zakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Pendik to obszar we …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$339,240
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze, marinę i otaczającą naturę.W rezydencji znajdują się baseny ozdobne, siłownie, trawniki, place zabaw dla dzieci, staw, boiska sportowe, ogród różany i sad, salon, sauna i łaźnia turecka.Zakończenie - maj 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and around-the-clock security close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$164,148
Siltas Panorama jest zaprojektowany, aby dać ci życie, które zawsze chciałeś, ale musiał popchnąć go do tła, życie, które pragniesz.Otwiera drzwi do swojego marzenia, wyspy oglądane, ogród zimowy z nim jest nowoczesny i zielony, ciężko pracowity dla szczegółowej idealnej przestrzeni życiowej…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartment with panoramic views of the sea, city and Princes' Islands, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$339,319
Nowy projekt w okolicy Pendik.Jeden z obecnych projektów z panoramicznym widokiem na morze i Wyspy Książąt.Posiada około 650 apartamentów z najnowszymi rozwiązaniami architektonicznymi i inżynierskimi. Wszystkie apartamenty posiadają 1- 5 sypialni, balkony, tarasy lub ogrody.Wyposażenie i wy…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a spa center, Bahçelievler district, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$321,332
Oferujemy przestronne apartamenty z wysokiej jakości wykończenia.Rezydencja obejmuje ogrody i salony, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci, kawiarnie i restauracje, salę fitness, centrum spa z łaźnią parową, saunę i łaźnię turecką, kryte baseny dla dzieci i dorosłych. Kompleks stanie się…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a green area and lounge areas close to the airport and the coast, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$266,616
Oferujemy apartamenty z dużymi balkonami i tarasami.W rezydencji znajduje się duża zielona okolica, siłownia, spa, hamam i sauna, przedszkole i plac zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki i boisko do piłki nożnej, odkryty podgrzewany basen, parking.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$640,407
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, ogród, centrum fitness, sauna i hamam, parking, ochrona wokół zegara.Zakończenie - marzec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu autostrady E5, stac…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools and a fitness center in a picturesque area, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$337,695
W rezydencji znajduje się zieleń, baseny, parking, ochrona wokół zegara, sauna i hamam, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w malowniczej okolicy, w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury.Ce…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and lounge areas close to highways and the sea, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$259,902
Rezydencja oferuje boiska sportowe i plac zabaw dla dzieci, basen, barbecue abd saloniki, ścieżki spacerowe, centrum fitness, kawiarnia i restauracja, parking, na zewnątrz - ochrona zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada TEM - 5 minutAutostrada E- 5 - 5 minutDroga przybrzeżn…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments and villas in a residential complex with swimming pool and gym, Pendik, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$685,443
Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 13,000 m2, z czego 65% to zielona przestrzeń. Projekt posiada 5 bloków z mieszkaniami i 9 willami.Kompleks posiada różne płaskie układy - 2- 3- pokojowe jednostki i 5-pokojowe wille.Oprócz apartamentów mieszkalnych i basenu, projekt posiada inn…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and restaurants close to the airport, Istanbul, Turkey
Pendik, Turcja
od
$225,687
Rezydencja posiada kryty basen, trzypoziomowy parking, centrum fitness, kawiarnie i restauracje.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu parku.Centrum handlowe - 2,7 kmLotnisko - 4.5 kmSzpital - 4 km
TRANIO
