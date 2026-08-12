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Hotele na sprzedaż w Turcja

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69 obiektów total found
Hotel 30 m² w Ölüdeniz, Turcja
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Hotel 30 m²
Ölüdeniz, Turcja
Powierzchnia 30 m²
Liczba kondygnacji 3
Projekt znajduje się w dzielnicy Hisaroniu w Fethiye. Obszar ten jest najbliżej dzielnicy mi…
$257,249
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Agencja
INEST HOMES
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Hotel 10 m² w Konak, Turcja
Hotel 10 m²
Konak, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 10 m²
Piętro 3/4
4 ▼ Hotel Investment Project in Izmir Under Wyndham ZarządzaniePierwsza lokalizacja i kluczo…
$35,000
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Agencja
Hotel Invest
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Hotel 1 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 1 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$40,69M
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TekceTekce
Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Minihotel na sprzedaż na pierwszej linii morza w BodrumOferowane na sprzedaż minihotel w jed…
$2,91M
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Agencja
Hayat
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A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area. w Ordu Avenue, Turcja
A 10-room hotel + 2 shops in the Laleli area.
Ordu Avenue, Turcja
Liczba kondygnacji 4
Ten odnowiony budynek znajduje się w dzielnicy Laleli / Fatih w centrum Stambułu.Cechy:Powie…
$4,00M
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Hotel 8 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 8 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 8 m²
$9,79B
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Hotel w Muratpasa, Turcja
Hotel
Muratpasa, Turcja
Hotel operacyjny w Adrasan (Antalya) - gotowy hotel w otoczeniu gór i Morza ŚródziemnegoOfer…
$3,21M
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Hotel 876 m² w Akdeniz, Turcja
Hotel 876 m²
Akdeniz, Turcja
Powierzchnia 876 m²
$15,11M
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Hotel 4 m² w Camyuva, Turcja
Hotel 4 m²
Camyuva, Turcja
Powierzchnia 4 m²
$685,95M
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Liczba kondygnacji 2
Wniosek inwestycyjnyApartament hotel na pierwszej linii w Yalykavak (Bodrum)Apartament hotel…
$11,81M
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Hotel w Muratpasa, Turcja
Hotel
Muratpasa, Turcja
Hotel położony jest w pobliżu prywatnej plaży w Antalyi. Zbudowany w 2003 r. Ostatnią renowa…
$125,56M
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5* hotel in Alanya on the first coastline. w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya on the first coastline.
Alanya, Turcja
Powierzchnia 50 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Cena: 100,000,000 EURPowierzchnia: 50.000 m2Rok budowy: 2008Iloś…
$115,67M
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Hotel w Turcja
Hotel
Turcja
Prezentowany na sprzedaż hotel butikowy położony w malowniczym miejscu Kaşu.Kash jest wspani…
$6,39M
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Hotel 28 m² w Besiktas, Turcja
Hotel 28 m²
Besiktas, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/7
🚀 PRZEKSZTAŁĆ SWOJE PIENIĄDZE W IMPERIUM! 💼 Zainwestuj w nowoczesne apartamenty — gdzie l…
$131,487
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w dzielnicy Beyoglu, 2 km od placu Taksim i Dolmabahce Clock Tower.Pokoje…
$250,00M
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Hotel 40 m² w Bornova, Turcja
Hotel 40 m²
Bornova, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Pokoje hotelowe w RadissonMożesz kupić cały pokój lub w akcjach 0,25% (1/4) i 0,50 (1/2)Ceny…
$37,500
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5* hotel in Alanya w Alanya, Turcja
5* hotel in Alanya
Alanya, Turcja
Powierzchnia 18 000 m²
5-gwiazdkowy hotel w Alanya.Powierzchnia: 18 000 m2Rok budowy: 2016Pokoje: 335 pokoje. Można…
$80,97M
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Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels. w , Turcja
Guaranteed Income! Furnished 1+1 Apartments Managed by Ascott Hotels.
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Dla inwestorów:3 lata gwarantowane dochody z wynajmu w wysokości 7% rocznie - 14,350 USD roc…
$205,000
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Family Suite: (2+1) w Aksu, Turcja
Family Suite: (2+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/7
Pokoje z balkonem, bez tarasów.Obszar ogółem 76m2Powierzchnia mieszkalna 70.74Kuchnia i pokó…
$256,162
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Junior (1+1) w Aksu, Turcja
Junior (1+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/7
Pokoje z balkonem, bez jacuzzi.Powierzchnia całkowita 42 m2Powierzchnia mieszkalna 38.72Kuch…
$169,270
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Hotel 16 000 m² w Kadikoy, Turcja
Hotel 16 000 m²
Kadikoy, Turcja
Pokoje 320
Powierzchnia 16 000 m²
Liczba kondygnacji 17
$108,33M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w samym sercu dzielnicy şişili - Nişantaşı.Każdy pokój posiada klimatyzac…
$275,00M
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Hotel w Bodrum, Turcja
Hotel
Bodrum, Turcja
Przedstawiony na sprzedaż hotel, położony na pierwszej linii brzegowej w miejscowości Bodrum…
$5,00M
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Swim up (1+1) w Aksu, Turcja
Swim up (1+1)
Aksu, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/7
Pokoje są na piętrze 0, z małym podwórzem i widokiem na duży basen.Obszar ogółem 42m2Powierz…
$188,454
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Hotel w Mediterranean Region, Turcja
Hotel
Mediterranean Region, Turcja
Cena na życzenie!5-gwiazdkowy hotel nad morzem.Pokoje: 200 +Prywatna plaża, oznaczona Błękit…
Cena na zgłoszenie
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Hotel 370 000 m² w Mediterranean Region, Turcja
Hotel 370 000 m²
Mediterranean Region, Turcja
Powierzchnia 370 000 m²
Hotel położony jest na wybrzeżu Morza ŚródziemnegoIlość pokoi - 400 +Powierzchnia hotelu - 3…
$404,86M
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Hotel w , Turcja
Hotel
, Turcja
Hotel znajduje się w samym sercu Stambułu na wybrzeżu Bosforu.Hotel położony jest zaledwie k…
$150,00M
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Hotel w Gazipasa, Turcja
Hotel
Gazipasa, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Agencja KVADRAT oferuje na sprzedaż hotel. Składa się z 229 pokoi, w tym pokoi dla osób niep…
$20,03M
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Hotel w Alanya, Turcja
Hotel
Alanya, Turcja
Pokoje 20
Sypialnie 20
Liczba łazienek 20
Hotel jest typu miejskiego, jest to jeden główny 6-piętrowy budynek. Położony 40 km od lotni…
$8,38M
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Hotel 275 m² w Fatih, Turcja
Hotel 275 m²
Fatih, Turcja
Pokoje 8
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 4
Budynek znajduje się w Gedikpaşa / Fatih, w otoczeniu kawiarni, sklepów i zabytków, z dogodn…
$1,60M
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Typy nieruchomości w Turcja.

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