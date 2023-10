Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a picturesque area, Bodrum, Turkey

Marmara Region, Turcja

od €176,000

Kompleks mieszkaniowy ma 3 budynki o różnych układach mieszkań z 2-5 sypialniami. Dwa budynki mają 12 pięter, a jeden ma 16 pięter. Apartamenty z widokiem na morze i las Aydos z pierwszego piętra. Wyposażenie i wyposażenie w domu W projekcie znajduje się również kawiarnia, kino, bar witaminowy, sauna, łaźnia parowa, korty tenisowe i boisko do koszykówki, sala gier, przedszkole, miejsce na piknik, ścieżki spacerowe, całodobowa ochrona, stacje ładowania samochodów elektrycznych i system przechowywania wody deszczowej. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w cichej zielonej okolicy Kartal. Łatwy dostęp do niektórych niezbędnych miejsc: 2 minuty do autostrady TEM 5 minut do linii metra Kadıköy 5 minut do Kartal IDO 15 minut od morza 15 minut do lotniska Sabiha Gokcen 18 minut do 15 lipca Most Męczenników.