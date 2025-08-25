  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Muratpasa
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project

Muratpasa, Turcja
od
$156,571
;
50
Zostawić wniosek
ID: 27889
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Muratpasa
  • Miasto
    Antalya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    5

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Winda

O kompleksie

Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa

Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów. Okolica przyciąga uwagę bliskością udogodnień dnia codziennego oraz morza.

Projekt Citynest zapewnia łatwy dostęp do morza, udogonień dnia codziennego wKaleiçi, w którym znajdują się słynne kawiarnie, restauracje i budynki historyczne, plaża Mermerli, linia tramwajowa, MarkAtalya AVM, prywatne centrum medyczne Meydan, lotnisko i wiele innych, a to wszystko spacerkiem od przystanku tramwajowego. Odległość od międzynarodowego lotniska w Antalyi wynosi 14 km.

Apartamenty zlokalizowane są w Citynest, projekcie składającym się z 43 apartamentów z 1 sypialnią i 9 apartamentów dwupoziomowych z 2 sypialniami, rozmieszczonych na 5 piętrach i o łącznej powierzchni 624 m2. W projekcie znajduje się kryty parking na 19 samochodów z wyjściem ewakuacyjnym i windą, systemem gaśniczym, przeciwpożarowym zbiornikiem na wodę, zbiornikiem czystej wody, panelami fotowoltaicznymi, 2 windami, lobby, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, kamery bezpieczeństwa.

Apartamenty z 1 sypialnią składają się z salonu, kuchni na otwartym planie, łazienki i balkonu. (Niektóre apartamenty z 1 sypialnią posiadają 2 balkony.)

Apartamenty dwupoziomowe z 2 sypialniami składają się z oddzielnej kuchni, 2 łazienek, balkonu i tarasu. (Niektóre apartamenty dwupoziomowe z 2 sypialniami mają kuchnię na otwartym planie, 2 balkony i 2 tarasy.)

Mieszkania na sprzedaż w Antalyi posiadają garderobę, laminowany parkiet i podłogi ceramiczne, klimatyzację, kocioł wielofunkcyjny, sprzęt kuchenny, oświetlenie punktowe, kabiny prysznicowe, domofon i stalowe drzwi.


AYT-04118

Lokalizacja na mapie

Muratpasa, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$446,682
Zespół mieszkaniowy Ready to move in apartment complex with sports grounds and swimming pool, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$159,638
Zespół mieszkaniowy PERGE COLLECTION SKY BLUE
Aksu, Turcja
od
$170,669
Zespół mieszkaniowy New residence with green areas close to universities and metro stations, Istanbul, Turkey
Fatih, Turcja
od
$282,703
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Tsi Obagöl, 350 metrów od morza.
Oba, Turcja
od
$143,964
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty Niedaleko Morza w City Nest Project
Muratpasa, Turcja
od
$156,571
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous project in Mahmutlar, Alanya for sale
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous project in Mahmutlar, Alanya for sale
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous project in Mahmutlar, Alanya for sale
Dzielnica mieszkaniowa Fabulous project in Mahmutlar, Alanya for sale
Mahmutlar, Turcja
od
$190,056
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Dzielnica mieszkaniowa 3 bedroom cheap apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$113,179
-To tanie mieszkanie z 3 sypialniami w Alanyi z basenem znajduje się w odległości spaceru od każdego miejsca. Mieszkanie znajduje się w pobliżu rzeki Dim, sklepów i restauracji, zaledwie 500 metrów od plaży. Piękny, czysty apartament doskonale położony w pobliżu popularnego Oba centrum. Ten …
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Zespół mieszkaniowy SIRIUS
Alanya, Turcja
od
$163,325
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 12
Ultranowoczesny i piękny kompleks mieszkaniowy blisko morza. Idealne do zamieszkania na stałe lub pod inwestycję. Rentowność wynajmu 4,4-6,9%, wzrost nieruchomości do 35%. Mieszkanie z wysokiej jakości izolacją akustyczną i doskonałym wykończeniem. Zaliczka — 40%. Z okien roztacza się wsp…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje