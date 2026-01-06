  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Avcilar
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Avcilar, Turcja

Stambuł
12
Antalya
87
Izmir
14
Alanya
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Apartamentowiec Ispartakule Istanbul Apartments Project
Avcilar, Turcja
od
$283,434
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jego lokalizacja w Ispartakule, najnowszej dzielnicy Bahcesehir, jest uważana za jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów dla inwestorów. Obszar obsługiwany przez najważniejsze trasy transportowe, autostrady TEM i E5 oraz nową stację metra. Jest bl…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Avcilar Istanbul Apartments Compound
Avcilar, Turcja
od
$218,105
Powierzchnia 85 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w gminie Avcilar. Charakteryzuje się przyjemnym widokiem na morze i szerokimi terenami zielonymi. Istnieją zintegrowane obiekty i usługi społeczne i rozrywkowe. Jego lokalizacja znajduje się w pobliżu kilku uniwersytetów, szpita…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
85.0
160,000
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex in a prestigious area of Avcılar next to the new channel project, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$394,453
Kompleks mieszkalny blisko Stambułu i wybrzeża Stambułu. Otoczony przyrodą, spokojnym środowiskiem i obszarami otwartymi. Nowy projekt kanału zmieni oblicze obszaru i szybko zwiększy wartość inwestycji jeszcze bardziej. Wysokiej jakości materiał, nowoczesna, funkcjonalna i estetyczna archite…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a fitness center close to a highway, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$395,010
Projekt obejmuje:obszary zieloneścieżki spacerowetory rowerowegazebosbaseny ozdobnecentrum fitnessŁaźnia tureckabilardtenis stołowysala gimnastycznakryty basen3 place zabaw dla dziecikort tenisowy2 boiska piłkarskieboiska do siatkówki i koszykówkiparkingbezpieczeństwoLokalizacja i pobliska i…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a low-rise complex in the Avcilar area.
Avcilar, Turcja
od
$435,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.Projekt znajduje się na powierzchni 21,700 m2, 70% kompleksu zajmuje tereny zielone, składa się z siedmiu 6- piętrowych bloków, w sumie 181 apartamentów różnych układów od 2 + 1 do 5 + 1 i 11 trzypozi…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a tennis court in the prestigious central area, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$343,219
Rezydencja oferuje ścieżki spacerowe, plac zabaw dla dzieci, parking, saunę i łaźnię turecką, centrum fitness, ogród krajobrazowy, odkryty basen, kort tenisowy, restaurację i kawiarnię,Zakończenie - marzec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kanał Stambuł - 2 minutyAutostrada TEM - …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Avcilar Apartments Project
Avcilar, Turcja
od
$45,557
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Lokalizacja projektu znajduje się po europejskiej stronie Stambułu, w pobliżu wszystkich obiektów; Jest blisko najważniejszych dróg w Stambule. Charakterystyczne położenie geograficzne, w pobliżu akweduktu w Stambule, co czyni go atrakcyjnym dla prz…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a garden close to the center of Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$780,948
Projekt składa się z dwupiętrowych willi o powierzchni 280 m2. Każda willa posiada przestronne pokoje, nowoczesne kuchnie, luksusowe łazienki, duże ogrody. wille, zaprojektowane z myślą o architekturze poziomej niskiego wzrostu, oferują idealne zakwaterowanie dla rodzin.Urządzeniabasensala g…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, kids' playgrounds and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$223,839
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, szlaki turystyczne, łaźnia, sauna, meczet i boisko sportowe, ochrona wokół zegara, basen, kawiarnia, ogród, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaWi- FiLokalizacja i pobliska infrastruktura Kanał Stambuł - 2 minutyAutostrada TE…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security near a highway and all necessary infrastructure, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$328,296
W rezydencji znajduje się centrum fitness, sauna i łaźnia turecka, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, garaż.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5.Autostrada E- 5 - 1 minutaStacja metra - 1 minutaAutostrada TEM - 20 minutSzpital - 1 minut…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, green areas and a tennis court, Istanbul, Turkey
Avcilar, Turcja
od
$358,434
Projekt obejmuje:obszary zieloneścieżki spacerowetory rowerowegazebosbaseny ozdobnecentrum fitnessŁaźnia tureckabilardtenis stołowysala gimnastycznakryty basen3 place zabaw dla dziecikort tenisowy2 boiska piłkarskieboiska do siatkówki i koszykówkiparkingbezpieczeństwoLokalizacja i pobliska i…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Zespół mieszkaniowy Avcılar 10
Avcilar, Turcja
od
$360,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Powierzchnia 135–220 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Powierzchnia działki: 60 000 m2 Powierzchnia zielona: 40 000 m2 Status projektu: gotowy do odbioru 🗝 🔸Data odbioru: 10/2023 🔹7 bloków, 12-19 pięter 🔸 641 apartamentów 🔹Typ apartamentu (2+1 / 3+1 / 4+1) 🔸 58 sklepów 🔅Obiekty socjalne: Sauna / Łaźnia turecka / Siłownia / Ogród dla dz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
135.0
292,718
Mieszkanie 3 pokoi
170.0
332,212
Mieszkanie 4 pokoi
220.0
387,968
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Zespół mieszkaniowy in Avcılar İstanbul
Avcilar, Turcja
od
$406,260
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 14
Powierzchnia 145–230 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Powierzchnia działki: 15 000 m2 Powierzchnia zielona: 11 000 m2 Status projektu: gotowy do odbioru 🗝 🔸 Data odbioru: 10/2023 🔹 2 bloki, 13 i 14 pięter 🔸 145 apartamentów 🔹 Typ apartamentów (3+1 / 4+1) 🔸 16 sklepów 🔅Obiekty socjalne: Sauna / Łaźnia turecka / Siłownia / Plac zabaw dl…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
145.0
329,889
Mieszkanie 4 pokoi
230.0
432,108
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Zespół mieszkaniowy Ispartakule Family Residences 10th
Avcilar, Turcja
od
$349,115
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 15
Koncepcja rodziny zlokalizowana w regionie Bahcesehir z międzynarodową atmosferą zbudowaną przez jednego z najbardziej renomowanych deweloperów Turcji. 10. faza zostanie przekazana ponad 1,5 roku później, ale tytuł własności i odpowiedni również dla obywatelstwa tureckiego. Łatwy dostęp do n…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się