  2. Turcja
  3. Bakırköy
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bakirkoy, Turcja

Stambuł
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Pokaż wszystko Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Apartamentowiec Mieszkania z Luksusowymi Udogodnieniami w Stambule Bakırköy
Bakirkoy, Turcja
od
$1,24M
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 20
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Kompleksie z Widokiem na Morze w İstanbul Bakırköy Mieszkania znajdują się w projekcie w centrum wybrzeża dzielnicy Bakırköy. Bakırköy to jedna z najstarszych dzielnic mieszkalnych po europejskiej stronie Stambułu. Przez tę dzielnicę przebiegają ważne lini…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New prestigious residence near a highway, in the center of Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$461,605
Oferujemy luksusowe apartamenty w rezydencji z garażem i ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się tuż obok autostrady E- 5, w centrum Stambułu, zaledwie 1 minutę od szkoły, centrum handlowe, szpital, park, plaża i przystanki transportu publicznego.E- 5 a…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High quality apartments in a new residential complex near the forest, Bakirkoy, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$2,11M
Kompleks będzie miał przytulne lobby, obszar rekreacyjny, odkryte baseny, ścieżki spacerowe i rowerowe, plac zabaw dla dzieci (do 4 lat), SPA z oddzielnymi obszarami dla mężczyzn i kobiet (szatnie, prysznice, łaźnia turecka, sauna, sauna parowa, masaże), studio fitness, kryty basen 368 m2, p…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence on the coast of the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$676,490
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto, miejsca parkingowe i magazyny.Rezydencja oferuje luksusowy hotel, ogród, baseny dla dzieci i dorosłych, plac zabaw dla dzieci, centrum fitness, korty tenisowe i koszykówki.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Zespół mieszkaniowy PREMIUM apartments in the Pruva 34 seafront complex for Turkish Citizenship.
Bakirkoy, Turcja
od
$365,000
Opcje wykończenia Gotowe
1+1 apartment, total area 137 m², net area 88.6 m² Also for sale are apartments with two (2+1), three (3+1), four (4+1) and five (5+1) bedrooms. Videos of the apartment and complex are available upon request. The complex stretches along the famous Bakirkoy coastline, where extensive…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a view of the sea near a highway and a metrobus station, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$390,971
Rezydencja posiada system bezpieczeństwa i widok na morze i miasto.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów miasta, w pobliżu wybrzeża Morza Maramara.Maslak - 15 kmTaksim - 25 kmDworzec Metrobus - 200 metrówStacja metra - 2 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residence by the sea, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$827,581
Oferujemy luksusowe apartamenty z różnymi układami. Każdy apartament posiada przestronny taras, widok na morze i miejsca parkingowe.Rezydencja nad morzem składa się z czterech budynków i posiada piękny ogród krajobrazowy, wodociąg, usługi concierge, centrum fitness, joga i pilates, aerobik i…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with a yacht marina, green areas and a fitness center, Istanbul, Turkey
Bakirkoy, Turcja
od
$994,838
Zintegrowany z megajachtową mariną, rezydencja wykorzystuje nowoczesne elementy konstrukcyjne, szerokie otwarte przestrzenie, place i krajobrazu, aby doprowadzić do morskiego stylu życia.Ten wielowarstwowy i wieloprogramowany projekt miejski na brzegach Morza Marmara przyniesie korzyści nie …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Bakirkoy Apartment Compound
Bakirkoy, Turcja
od
$458,631
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Luksusowe apartamenty na sprzedaż w Bakirkoy Istanbul, nadmorskim pasem Morza Marmara, po europejskiej stronie Stambułu. W ramach projektu mieszkaniowego, w otoczeniu najpiękniejszych atrakcji turystycznych i rozrywkowych w Stambule, gdzie w mieście…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Bakirkoy, Turcja
od
$440,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 72 m²
1 obiekt nieruchomości 1
⚫️ Nadal służymy naszym cenionym klientom dzięki naszemu 20-letniemu doświadczeniu. ℹ️ Wspieramy i służymy Państwu 👇 🛋 Kupując mieszkanie, 🇹🇷 Ubiegamy się o - 🪪 „Zezwolenie na pobyt” 🇹🇷 Ubiegamy się o - 🪪 „Obywatelstwo” 🏦 Otwieramy konto bankowe 💳 📍 Działamy w dzielnicach Esenyurt i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
72.0
440,000
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
