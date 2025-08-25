Kompleks mieszkalny Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance, 550 metrów od morza.

Film z apartamentów i postępów budowy prześlemy na życzenie!

Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tym projekcie!

Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk.

Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na sprzedaż są apartamenty 1+1 i 2+1 o powierzchni od 53 m² do 92 m².

W pobliżu znajduje się cała infrastruktura miejska - sklepy, restauracje, placówki edukacyjne i medyczne.

Apartamenty wyposażone są w podwieszane sufity, szafki kuchenne, garderoby. Łazienki wyposażone są w wysokiej klasy hydraulikę, wysokiej jakości kabiny prysznicowe i szafki łazienkowe.

Wkład własny 50%

Raty bez rat przez 24 miesiące!

Zakończenie budowy: IV kwartał 2025 r.

Rozkład mieszkań:

Mieszkania jednopokojowe (1+1) – 53 m²

Mieszkania dwupokojowe (2+1) – 92 m²

Infrastruktura:

Duży basen

Plac zabaw dla dzieci

Altany

Miejsce na grilla

Zamknięty parking podziemny

