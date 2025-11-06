  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Penthouse 3+1 LUXURY w kompleksie Yekta Trade Centre.

Mahmutlar, Turcja
od
$306,929
6
ID: 32889
Data aktualizacji: 19.11.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Mahmutlar

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Zdjęcia apartamentu dostępne na życzenie!
Trzypokojowy penthouse (3+1) o powierzchni 150 m² na sprzedaż w kompleksie Yekta Trade Centre.

  • Umeblowany i wyposażony.
  • Indywidualne ogrzewanie.

Twój letni dom znajduje się zaledwie 10 minut spacerem od Morza Śródziemnego, a jednocześnie wszystkie udogodnienia miasta są w zasięgu ręki: kawiarnie, supermarkety, banki, piekarnia, place zabaw i punkty usługowe znajdują się na niższych piętrach kompleksu.

Apartamenty o przemyślanym układzie, wysokich sufitach i panoramicznych oknach stworzą poczucie przestrzeni i wolności!

Data ukończenia: 2022.

Kompleksowe udogodnienia:

  • Zagospodarowany teren zielony
  • Duży basen zewnętrzny ze zjeżdżalniami i leżakami
  • Brodzik dla dzieci
  • Miejsce do grillowania
  • Strefa rekreacyjna z zadaszeniem
  • Toalety i prysznice
  • Windy i schody ruchome dla łatwego dostępu
  • Parking kryty
  • Parking zewnętrzny

Strefa spa:

  • Łaźnia turecka (Hamam)
  • Rzymska łaźnia parowa
  • Sauna fińska
  • Gabinety masażu
  • Podgrzewany basen kryty
  • Gróź solna
  • Prysznic tropikalny
  • Pokój relaksacyjny

Strefa rekreacyjna:

  • Tenis stołowy
  • Bilard
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Biuro
  • Sala gier komputerowych

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Mahmutlar, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

