Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Willa Efe Villa
Didim, Turcja
od
$293,383
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca willa z 3 łóżkami i prywatnym basenem – Tradycyjna willa Didim Wolnostojąca willa z trzema łóżkami w Altinkum na sprzedaż. Tradycyjna nieruchomość w Altinkum. Okazja Nieruchomość inwestycyjna Didim. W tureckim Home Office z przyjemnością prezentujemy tę tradycyjną wolnostojącą…
Deweloper
Polat Group
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Willa Project in İstanbul
Basaksehir, Turcja
od
$810,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 240–300 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Całkowita powierzchnia działki: 57.000 m2 177 willi i prywatny ogród dla każdej willi Typ willi: 3+1, 4+1, 5+1, 6+1 Zakres wielkości willi: 214 m2 do 300 m2 Zakres powierzchni ogrodu: 63 m2 do 509 m2 Specjalna okładzina zewnętrzna z naturalnego kamienia 2 miejsca parkingowe dla każdej …
Agencja
Mehal Group
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Willa Starting a New Morning with Urla Project
Urla, Turcja
od
$1,23M
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 223 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Urla jest globalnym celem podróży ze swoją naturą, zachowaną historyczną teksturą, wybrzeżem i ludźmi. Posłuchaj głosu liści mówiących dzień dobry. Poczuj ciepło słońca uderzające w twarz przez liście. Projekt Urla to nie tylko miejsce z wolnostojącymi domami, ale świat, który dodaje komfort…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
OneOne
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turcja
od
$1,62M
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. jest 5 sypialni i salon. wszystkie sypialnie mają łazienkę i garderobę.. Wille s…
Deweloper
geylan company ( lares villas )
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Willa Taunhaus na Egeyskom poberezhe
Aliaga, Turcja
od
$254,018
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Aliaga Shakranlar District Izmir   3 + 1 triplex I piętro: 1 salon z kuchnią Drugie piętro: 2 sypialnie i łazienka  3 piętro: 1 sypialnia i taras  Całkowita powierzchnia: 100 m2 Projekt zostanie oddany do użytku w lipcu 2023 r. Pieszo w pobliżu morza 1 minutę Kaw…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Chata Stone House
Didim, Turcja
od
$561,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kamienny wolnostojący domek w Didim – oszałamiający kamienny dom na sprzedaż w TurcjiPołożony na dużej działce, zapewniającej prywatność, ten kamienny domek został pierwotnie zbudowany 14 lat temu i znajduje się zaledwie 5 minut spacerem od centrum wioski Greenhill, gdzie można znaleźć codzi…
Deweloper
Polat Group
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Willa Four bedroom townhouses in Bahcesehir.
Basaksehir, Turcja
od
$496,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Проект расположен в районе Башакшехир, на площади 48 000 м2, представляет собой современный жилой комплекс, состоящий иВ 232 вилл комбинированного типа.Продается таунхаус 4 + 1 площадьй 179 м2.На первоВ Итаже - кухня- гостиная с выходоВ на открытуй террасе и во двор.На второВ Итаже - две спа…
Agencja
Smart Home
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Willa Five and six bedroom villas 700 metres from the sea.
Buyukcekmece, Turcja
od
$769,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.Wille są zbudowane na powierzchni gruntu o powierzchni 7.700 m2 i składają się z 18 prywatnych i niezależnych willi o wyjątkowej urodzie, …
Agencja
Smart Home
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Willa EKSKLUZYWNA umeblowana willa z czterema sypialniami w Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$2,57M
Opcje wykończenia Gotowe
Sztuka nowoczesnego luksusu w sercu Yalikavak | Bodrum. Ville – ekskluzywny projekt o powierzchni 10 300 m², składający się z 10 willi, ucieleśnia idealną równowagę prywatności, estetyki i technologicznego komfortu w jednej z najbardziej prestiżowych części wybrzeża Morza Egejskiego. P…
Agencja
Smart Home
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Willa Green Park Villas
Didim, Turcja
od
$304,879
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Zupełnie nowa luksusowa willa z 3 łóżkami w Altinkum na sprzedaż - dom rodzinny w Didim.  Didim to nazwa półwyspu i jego centrum dzielnicy, Centrum dzielnicy Didim jest centrum wszystkich szlaków handlowych i transportowych półwyspu i znajduje się bardzo blisko najbardziej znanego tętniąceg…
Deweloper
Polat Group
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Willa Three bedroom duplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$784,707
Opcje wykończenia Gotowe
Trzy sypialnie dwupoziomowa willa z widokiem na jezioro w Adabuku 124; Bodrum.Kompleks willi znajduje się 700 metrów od morza, składa się z 80 duplexów (2 piętra) 3 + 1, i 20 triplexów (3 piętra) 4 + 1, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i rynek tygodniowy.Liczba pięter: 2, 3Liczba s…
Agencja
Smart Home
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Willa An exclusive five-bedroom villa within the Kempinski Residences complex.
Bodrum, Turcja
od
$3,45M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowe pięć pokojowych willi w malowniczej okolicy Gölköy 124; Bodrum.Kompleks willi zaprojektowany przez słynnego architekta Emre Arolat znajduje się w Zatoce Demirbükù, jednym z najbardziej ekskluzywnych zatok Bodrum.Projekt ten położony jest na powierzchni 120 000 m2, obejmuje 150 pryw…
Agencja
Smart Home
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Willa Luxury villa with sea view in Alanya
Kargicak, Turcja
od
$473,805
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Роскошная вилла с видом на море в Алании Район Каргыджак расположен в 18 км на восток от Алании. Район Каргыджак славится жилыми комплексами премиум класса и видмаи на море и горы. Жилые комплексы расположены на холмах каскадным способом, чтобы не пекрывать вид другим домам. В Каргыджаке п…
Agencja
ALANYA INVESTMENT
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Willa Luxury Villa in İstanbul
Sariyer, Turcja
od
$5,16M
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Willa Six bedroom villa near the sea
Ozgurluk Caddesi, Turcja
od
$960,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, a mianowicie w Kumburgaz po europejskiej stronie Stambułu, 7 minut od plaży Kumburgaz, obszar znany z pięknej przyrody i przyjemnego klimatu.Kompleks willi zbudowany jest na powierzchni 15 500 m2 i składa się z 30 niezależnych willi o układzie 6 + 1…
Agencja
Smart Home
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Willa Beautifully designed modern villa in Kargicak Alanya with stunning sea view
Kargicak, Turcja
od
$373,705
-Ta pięknie zaprojektowana willa położona w Kargicak w Alanyi, z nowoczesną architekturą otoczoną naturalnymi zielenią. W pełni wolnostojąca prywatna willa z przepięknym widokiem na miasto i przyrodę Alanya. Ta willa z 5 sypialniami oferuje 350 m2 powierzchni mieszkalnej na 3 piętrach, a cał…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Willa Hidden Valley
Yaylali, Turcja
od
$557,796
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 3
ZESPÓŁ PROJEKTU DOŚWIADCZENIA Obszar projektu: 4 536 m2 br /Całkowita liczba willi: 11 Lokalizacja: Kargicak / Alanya / Antalya br /Odległość do centrum Alanyi - 12 km br /Lotnisko Gazipasha: 23 km lotnisko w Antalyi: 130 km br /Odległość ptaka od morza: 550 m br /Odległość samochodem do mor…
Agencja
Sun World Real Estate
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Willa 4+1 Villa in Kuşadası
Aegean Region, Turcja
od
$713,017
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
1 obiekt nieruchomości 1
Aydin Kusadasi Willa dupleks 200 m2 Prywatny basen 5 pokoi 4 sypialnie 4 łazienki
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa A Uniquely Beautiful Project
Willa A Uniquely Beautiful Project
Willa A Uniquely Beautiful Project
Willa A Uniquely Beautiful Project
Çeşme, Turcja
od
$2,52M
Rok realizacji 2024
2 obiekty nieruchomości 2
Wszystkie drzwi w willi otworzą się na morze Willa na Ayasarandzie jest nasycona duszą Morza Egejskiego. Willa składa się z 3 pięter. Przed willą znajduje się prywatny basen, a za basenem bezpośredni dostęp do plaży i morza. Z okien roztacza się widok na Morze Egejskie i grecką wyspę Chios. …
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Willa Akbuk Pine Village
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Oszałamiająca willa z 3 sypialniami w domu wakacyjnym Akbuk na sprzedaż w Didim Ta bliźniak z 3 sypialniami jest wspaniałym elementem architektury na sprzedaż w Didim Akbuk, który obejmuje otwarte przestrzenie mieszkalne ze wspólnym basenem. Bliźniak z widokiem na przyrodę i morze, z dala o…
Deweloper
Polat Group
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Willa 3 bedroom Penthouse in Konaklı, Alanya close to beach and shop
Alanya, Turcja
od
$265,865
3 + 1 penthouse Powierzchnia kwadratowa 200 m2 Infrastruktura: Basen Generator Winda Bezpieczeństwo Prywatna zamknięta powierzchnia Do morza 400 metrów Aydat 1000 euro rocznie
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Willa Three bedroom villa with direct sea views in Gundogan area.
Bodrum, Turcja
od
$959,086
Opcje wykończenia Gotowe
Oddzielona willa z trzema sypialniami z bezpośrednim widokiem na morze w Gundogan 124; Bodrum.Kompleks położony jest 100 metrów od morza, posiada własną plażę z 3 drewnianych molo, kąpielisko, basen, restauracja na plaży i plac zabaw, 550 metrów do centrum Gundogan.Liczba pięter: 2Liczba syp…
Agencja
Smart Home
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Willa LARES VİLLAS
Dosemealti, Turcja
od
$1,36M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt nieruchomości 1
LARES VILLAS to dwa osobne projekty składające się z 10 i 24 luksusowych willi w Antalyi. Odbywa się to pod gwarancją GEYLAN COMPANY. Są to wille o wysokim poziomie bezpieczeństwa. Każda willa ma prywatny basen. Nieruchomość posiada 5 sypialni i salon. Wszystkie sypialnie mają łazienkę i gar…
Deweloper
geylan company ( lares villas )
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Willa Magnolia Villas
Didim, Turcja
od
$224,647
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Doskonała willa z 3 sypialniami i 3 sypialniami na sprzedaż w Didim - Dom wakacyjny na sprzedaż w Didim Z przyjemnością oferujemy tę przestronną bliźniak z 3 sypialniami na prywatnym kompleksie z dużym wspólnym basenem. Jest idealny zarówno na dom wakacyjny, jak i całoroczny dom mieszkalny …
Deweloper
Polat Group
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Willa Four bedroom triplex villa 700 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$982,337
Opcje wykończenia Gotowe
Trzy sypialnie dwupoziomowa willa z widokiem na jezioro w Adabuku 124; Bodrum.Kompleks willi znajduje się 700 metrów od morza, składa się z 80 duplexów (2 piętra) 3 + 1, i 20 triplexów (3 piętra) 4 + 1, w pobliżu znajdują się sklepy, restauracje i rynek tygodniowy.Liczba pięter: 2, 3Liczba s…
Agencja
Smart Home
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa w centrum malowniczej okolicy Village Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!Willa znajduje się w kompleksie, transfer do plaży publicznej, który jest 1,2 km od hotelu, do centrum i przystani dla jachtów Yalikavak - 1,3 km, a do lotniska Bodrum - 50 km…
Agencja
Smart Home
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Willa Luxury 4+1 villa with pool for Turkish citizenship in Oba area.
Oba, Turcja
od
$644,859
Opcje wykończenia Gotowe
Cena:wyposażone w 600 000 EURniewyposażone 550 000 EURNadaje się do obywatelstwa tureckiego i zezwolenia na pobyt.Oferujemy ekskluzywną willę klasy premium 4 + 1 o łącznej powierzchni 250 m2 znajduje się w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Alanya - Oba.Pokoje: 4 + 1Liczba pięter: 3K…
Agencja
Smart Home
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Willa Modern villa for sale in Alanya
Kargicak, Turcja
od
$148,414
-Beautifull Nowoczesna willa z 3 sypialniami i przepięknym widokiem na morze na sprzedaż w Alanyi, Kargıcak.  nowo wybudowana willa położona na wzgórzu w Kargıcak, ponieważ znajduje się na wzgórzu i ma wspaniały widok na morze i przyrodę, a także dużą prywatność. Ma łatwy dostęp do plaży i c…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Willa For Sale New Project Villas With Turkish Citizenship in Alanya
Alanya, Turcja
od
$668,792
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż nowe wille projektowe z obywatelstwem tureckim w Alanyi Data rozpoczęcia projektu: 30.04.2024 Data zakończenia projektu: 30.12.2025     Z dumą prezentujemy Państwu nasz projekt SES ELEGANCE, który znajduje się w regionie TEPE w Alanyi i ma malowniczy widok!   Nasz projekt znajduj…
Agencja
AxA property
Zostaw prośbę
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Willa Four bedroom villas + two bedroom apartment on the beach.
Bodrum, Turcja
od
$2,62M
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks zbudowany jest na powierzchni 13 500 m2, składa się z 18 hiszpańskich willi z panoramicznym widokiem na morzeWilla Fiesta jest jednym z najbardziej dogodnie położonych willi w kompleksie, z panoramicznym widokiem na morze i prywatnym basenem.Obiekt obejmuje dwa domy:Budynek główny (…
Agencja
Smart Home
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Willa Exclusive five-bedroom villas with direct sea views.
Bodrum, Turcja
od
$1,74M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa z pięcioma sypialniami w malowniczej okolicy Yalikavak na wybrzeżu Morza Egejskiego Turcji!Kompleks zbudowany jest na powierzchni 9,600 m2, tylko 18 willi, znajduje się 5 km od przystani Yalikavak, 3 km do centrum Gumusluk, a tylko 450 metrów do morza i sklepów.Liczba pięter:…
Agencja
Smart Home
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Kamienica Willa 4+1 w kompleksie Aren Life Villalari w dzielnicy Bashiskele | Izmit
Izmit, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Ten kompleks willowy znajduje się w prowincji Kocaeli, na przedmieściach Basiskele w Izmicie. Położony w dzielnicy Basiskele-Tinaztepe, jednej z najpopularniejszych dzielnic mieszkalnych Kocaeli, ten ekskluzywny projekt willowy oferuje luksusowy styl życia dzięki bliskości centrum miasta …
Agencja
Smart Home
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Willa Luxury four bedroom beachfront villas in Bodrum.
Kizilagac, Turcja
od
$3,78M
Opcje wykończenia Gotowe
Wysokiej klasy wille i rezydencje z pięciogwiazdkową koncepcją i usługami hotelowymi, zlokalizowane na powierzchni miasta 150.000 m2 i prywatną plażę o powierzchni 1200 metrów.50 km od kompleksu znajduje się lotnisko Bodrum, 8 km do Yalikavak Marina, 15 km do centrum Bodrum.Willa 4 + 1 - 219…
Agencja
Smart Home
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Willa VILLA FOR SALE IN BAHÇEŞEHİR
Arnavutkoy, Turcja
od
$497,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 360 m²
1 obiekt nieruchomości 1
WILLA NA SPRZEDAŻ W BAHÇEŞEHİR OFERUJEMY MOŻLIWOŚĆ PŁATNOŚCI RATALNEJ Z WPŁATĄ 50% NA OKRES 6-26 MIESIĘCY Projekt o nowoczesnym stylu życia i włoskiej architekturze znajduje się w Bahçeşehir i składa się z 4+1 willi z ogrodami. Projekt składający się z 232 willi na powierzchni 44 000 m² po…
Agencja
Mehal Group
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Willa Furnished villa 3+1 with pool.
Kargicak, Turcja
od
$270,755
Opcje wykończenia Gotowe
VillaAlanya / Kargiczak3 + 1 powierzchnia 195 m2Wykres 300 m2W pełni umeblowaneCharakterystyczny widok na SEAKuchnia strefowaLuksusowy salon3 sypialnie2 łazienkiDuży balkon i tarasPrywatny basenObszar rekreacjiGarażParkingZamknięte terytorium prywatne850 m od morzaCENA ZOBOWIĄZANA DO SPRZEDA…
Agencja
Smart Home
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Willa Exclusive six bedroom sea view villa next to the beach.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Te wyjątkowo zaprojektowane wille ucieleśniają architektoniczny blask, czyniąc je najbardziej niezwykłym projektem w Bodrum.Kompleks składa się tylko z 10 ekskluzywnych willi, z silnym naciskiem na prywatność i bezpieczeństwo. Każda willa jest wyjątkowa na swój sposób, czyniąc kompleks dzieł…
Agencja
Smart Home
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Willa Didim Villa
Didim, Turcja
od
$416,686
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Nowa wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w Yesilkent-300 m od plaży Nowoczesna i luksusowa willa, która została całkowicie uzupełniona o idealną obudowę i dekorację, jest idealną inwestycją na dom wakacyjny i całoroczny na wybrzeżu Morza Egejskiego Didim z 4 sypialniami. Yesilke…
Deweloper
Polat Group
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Willa Three bedroom villas in a PREMIUM CLASS complex in the Milas area.
Kizilagac, Turcja
od
$932,000
Opcje wykończenia Gotowe
Shelton Magia Bodrum jest unikalnym kompleksem 104 luksusowych willi położonych na terytorium 30 000 m2, otoczonych malowniczą przyrodą i zapierającymi dech w piersiach krajobrazami.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 3Liczba pomieszczeń do pobytu: 1Liczba łazienek: 3Powierzchnia całkowita: 140…
Agencja
Smart Home
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Willa Modern 3-Bedroom villa with pool for sale in Kargicak, Alanya
Kargicak, Turcja
od
$309,641
- Piękna willa z przepięknym panoramicznym widokiem na morze w Alanyi, Kargicak. Ta nowoczesna willa z 3 sypialniami i basenem na sprzedaż w Alanyi, Kargicak została nowo wybudowana z najnowszych materiałów i technologii.  Ta nowoczesna willa z 3 sypialniami znajduje się w Kargicak w Alanyi.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Wieś domków Polat Green Park Complex
Didim, Turcja
od
$86,650
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Endless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcyEndless Greenery View Apartments – Nieprzegapialna okazja z planem płatności bez odsetek do 36 miesięcy…Najpiękniejszy stan czasu…W Didim, które jest splecione z naturą i morzem, a także z …
Deweloper
Polat Group
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Willa For Sale New Villas Project with Turkish Citizenship in Alanya Turkey
Alanya, Turcja
od
$452,721
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
3+1, 4+1, 5+2 wille na sprzedaż w Turcji, Alanya. %25 zaliczki + 24-miesięczne raty Elastyczny plan płatności. Obywatelstwo tureckie wliczone w cenę! Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami!
Agencja
AxA property
Zostaw prośbę
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Willa Dwupokojowy dom szeregowy w kompleksie Panorama Terrace Sitesi.
Kesefli, Turcja
od
$196,324
Pokoje: 2+1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia: 136 m² 400 metrów od morza. Kamienica znajduje się w dzielnicy Keşevli, pomiędzy Kargicak i Demirtaş. Rok budowy: 2008 Najważniejsze cechy: W pełni umeblowane Oddzielna kuchnia Salon 1 łazienka 2 toalety Ogród Taras z g…
Agencja
Smart Home
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Willa Umeblowana willa 4+1 z basenem w kompleksie Granada Residence.
Kargicak, Turcja
od
$409,590
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż umeblowana willa w 5-gwiazdkowym kompleksie Granada Residence, wyposażona we wszystkie udogodnienia. Willa położona jest na wzgórzu z widokiem na Morze Śródziemne, góry i miasto. Rozkład: Pokoje: 4 + 1 Liczba pięter: 2 Powierzchnia domu: 350 m² Powierzchnia dzia…
Agencja
Smart Home
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Willa Marina Villa
Didim, Turcja
od
$234,706
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Doskonała 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Didim - dom wakacyjny w TurcjiTa luksusowa inwestycja nowoczesnych willi w Didim na sprzedaż, kompleks bliźniaczych willi w małym, ale bardzo popularnym kurorcie wakacyjnym Altinkum. Nowoczesna 3-pokojowa bliźniacza willa w Altinkum z widok…
Deweloper
Polat Group
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Willa Umeblowane wille z trzema sypialniami na plaży.
Bodrum, Turcja
od
$700,490
Opcje wykończenia Gotowe
Trzypokojowa willa z widokiem na morze w Gumusluk | Bodrum. Otoczony lasem sosnowym, tuż nad brzegiem lazurowego morza, ten ekskluzywny projekt o powierzchni 72 000 m² oferuje życie na poziomie pięciogwiazdkowego hotelu. Projekt obejmuje 194 wille, z których każda jest ucieleśnieniem l…
Agencja
Smart Home
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Willa Six bedroom villas 400 meters.
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt willi znajduje się w Buyukcekmece, 400 metrów od morza, 1 km od drogi D- 100, 1,5 km od szpitala państwowego, 2 km od jeziora Buyukcekmece, 6 km od Międzynarodowego Centrum Wystawowego i 30 km od lotniska w Stambule.W willach znajdują się prywatne, przestronne ogrody, prywatny basen …
Agencja
Smart Home
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 150 meters from the beach.
Bodrum, Turcja
od
$2,27M
Opcje wykończenia Gotowe
Willa z czterema sypialniami z pełnym widokiem na morze w Bodrum.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba pomieszczeń do pobytu: 1Liczba łazienek: 5Powierzchnia całkowita: 250 m2Powierzchnia: 381 m2Ogród prywatnyPrywatny basenParking prywatnySystem inteligentnego domuPanele słoneczneSystem o…
Agencja
Smart Home
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Willa ALANYA
Alanya, Turcja
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Powierzchnia 235 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ALANYA BEKTASPANORAMICZNE STANOWISKO ALANII5 + 1 TRIBLEX VILLA4 BATHROOMS - 4 WCPRIVATE POOLPRIVATE GARDENPRZEDSIĘBIORSTWAPRIVATE PARKINGPRIVATE BBQFULLY FULYSHEDCASTLE AND SEA VIEWCentrum ALANYA 3 km350 m2 OBSZAR VILLA580 m2 Obwód pokładowy
Agencja
Ogenusproperty
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Willa Greenhill Villa
Didim, Turcja
od
$492,085
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca willa z 4 sypialniami na sprzedaż w domu wakacyjnym Yesiltepe w Didim esiltepe znajduje się 15 km od centrum Didim, 8 km od jeziora Bafa, 10 km od Akbuk i 5 km od plaży Fevzipasa. Dzięki fascynującej naturze jest to jedno z miejsc, w których panuje cisza, drzewa oliwne, różne k…
Deweloper
Polat Group
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Willa Contemporary sea view villa in Konaklı, Alanya
Alanya, Turcja
od
$313,912
-Ta willa w Alanyi jest dla miłośników modernistycznego stylu. Luksusowa współczesna willa z widokiem na morze w Alanyi ma zapierający dech w piersiach widok na morze. Najważniejsze atrakcje tej willi z widokiem na morze w Alanyi - Tylko 700 metrów od plaży - Winda do wszystkich tarasów will…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Willa Furnished three bedroom villa in Bodrum with sea view.
Bodrum, Turcja
od
$850,000
Opcje wykończenia Gotowe
Willa znajduje się 6 km od centrum Yalikavak (marina, promenada z kawiarniami, restauracjami i sklepami) w kompleksie z basenem, posiada własną plażę z molo, a także transfer do / z plaży.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 3Liczba łazienek: 2Odległość do morza: 500 metrówTaras ogrodowyOgród ow…
Agencja
Smart Home
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Willa 3+1 Villa in İzmir ( Gaziemir Location)
Gaziemir, Turcja
od
$327,187
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Cudowny widok natury i czyste powietrze. -Nasza willa ma 3 + 1 pokoje, 125 m2 netto -Nasza willa ma 2 podłogi, jej przód nigdy nie zostanie zamknięty, *W sypialni znajduje się łazienka *Otwarta kuchnia *2 km do obwodnicy *Optymalne 2 km *Lotnisko 10 km Skontaktuj się, aby uzyskać więcej informacji
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Willa Akbuk Tas Villa
Didim, Turcja
od
$283,484
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kluczowa luksusowa wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w domu Akbuk-2nd w Turcji Akbuk, jeden z wakacyjnych regionów Didim, ma długą i idealną linię brzegową, a duże i małe zatoczki nazwane są od Zatoki Akbuk, gdzie wszystkie odcienie zieleni i błękitu starannie się łączą. Jest to mi…
Deweloper
Polat Group
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Willa Polat Prime Villas
Didim, Turcja
od
$276,149
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Key Ready Modern & Luxury Detached Villas w Didim Altinkum Turcja.Luksusowe domy w elitarnej lokalizacji w Didim, położone około 4 km od D-Marin w Didim, obszar ten oferuje spokój i styl życia w zgodzie z naturą, a także łatwy dostęp do centrum Altinkum i wielu innych kurortów Didim, położon…
Deweloper
Polat Group
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Willa Hisar Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Bliźniak z widokiem na morze 3-osobowa willa na sprzedaż w nieruchomości Didim-Turkey w Didim,  Didim jest bardzo popularnym kurortem wakacyjnym od wielu lat, z mnóstwem kurortów położonych nad brzegiem półwyspu, małych tradycyjnych wiosek rybackich do elitarnych ośrodków żeglarskich, główn…
Deweloper
Polat Group
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Willa Zeray Country Bahçecik
Basiskele, Turcja
od
$1,88M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Projekt Country Bahçecik znajduje się na powierzchni 15.300 m2, jako 12 rezydencji, z których każda jest bardziej ekskluzywna niż druga. Każdy z naszych rezydencji ma powierzchnię 964 m2 i składa się z 8 pokoi i salonu. Ciesz się życiem w czterech porach roku w projekcie, który otwiera drzwi…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Willa 4+1 Villa in İzmir
Yenibagarasi Mahallesi, Turcja
od
$817,966
Rok realizacji 2023
Nasze 2 luksusowe wille triplex o powierzchni 225 m2 4 + 1 wolnostojący basen o powierzchni 50 m2 na działce o powierzchni 650 m2 ze wspaniałym widokiem, tuż obok Foçaköy, Dzielnica Yenibağarası jest na sprzedaż pod koniec czerwca. Materiały pierwszej klasy są używane w domach naszej willi…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Willa Luxury Villa Project in İzmir
Kayapinar, Turcja
od
$583,445
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
1 obiekt nieruchomości 1
Nowy projekt kompleksu mieszkaniowego Begonvilla Spokojna zieleń w ekologicznie czystym obszarze Willa z 3 piętrami Brutto 280 m2 Netto 256 m2 4 + 2 4 sypialnie 2 sale System ogrzewania podłogowego Kominek Taras z kominkiem Otwarta pula Otwórz otopark Zielona prywatna działka …
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Wieś domków Doesemealti Villa
Dosemealti, Turcja
od
$714,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 365 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deschemalts — to obszar o naturalnym pięknie i uroczej atmosferze. Deschalta z bujnymi zielonymi lasami, wysokimi wzgórzami i czystym powietrzem — to raj dla miłośników przyrody i tych, którzy szukają spokojnego i spokojnego miejsca do życia. Szczególnie obszar Dösemealty oferuje idealne …
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Willa Beyaz Villa
Didim, Turcja
od
$643,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa, wolnostojąca willa z 4 sypialniami w Altinkum — zupełnie nowy dom na sprzedaż w DidimTa zapierająca dech w piersiach, wolnostojąca willa z 4 sypialniami obejmuje nowoczesną architekturę z łukowatym oknem sięgającym od podłogi do sufitu, rozciągającym się na dwa piętra, zapewniając…
Deweloper
Polat Group
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Willa Akbuk Bay Villas
Didim, Turcja
od
$331,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Nowo wybudowana wolnostojąca willa z 3 łóżkami na sprzedaż w Akbuk-650 m od plaży 3 sypialnie, prywatny basen, prywatny ogród i 650 m od morza w Akbuk. Doskonała nowo wybudowana wolnostojąca willa na sprzedaż. Znajduje się na terenie Akbuk, gdzie dostępne są wolnostojące wille z widokiem n…
Deweloper
Polat Group
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Wieś domków Zeray Country Akmeşe
Karaabdulbaki Mahallesi, Turcja
od
$1,05M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 411 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasz projekt ma 35 willi na powierzchni 26 000 m2 z czystym powietrzem, wspaniałą przyrodą i niepowtarzalnym kamieniem koncepcja domu w regionie Akmeşe w Kocaeli. Mamy opcje od 129 m2 do 441 m2 placu ogrodowego metry w naszych willach, z których wszystkie są dwupoziomowe 5 + 1, o powierzch…
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Willa Exclusive seven bedroom villa in Bodrum 500 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa na sprzeda ¿w malowniczej okolicy Yalikavak 124; Bodrum - perła wybrzeża Morza Egejskiego Turcji!Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 7Liczba łazienek: 5Powierzchnia całkowita: 340 m2Powierzchnia: 800 m2Odległość do morza: 500 metrówSaunaSiłowniaKominekPodgrzewana podłogaSystem i…
Agencja
Smart Home
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Chata Farmhouse For Sale
Cinarkoy Mahallesi, Turcja
od
$1,41M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 155 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasze gospodarstwo znajduje się w miejscowości Kemalpaşa Ören Yaka. Istnieją dwa oddzielne 2-piętrowe domy z wodą i elektrycznością, mały dom parterowy, magazyn i zadaszony dach dla zwierząt oraz budynki gospodarcze na ziemi. Nasze gospodarstwo ma powierzchnię 140 m2 i ma 2 sypialnie, 1 sal…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Degirmendere, Turcja
od
$687,738
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Deweloper
IKY GROUP ALANYA
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Willa Willa z czterema sypialniami i widokiem na Alanyę i morze.
Alanya, Turcja
od
$610,729
Opcje wykończenia Gotowe
Oferta dla osób ubiegających się o obywatelstwo tureckie! Umeblowana willa z czterema sypialniami i prywatnym basenem z widokiem na morze, góry i twierdzę. Pokoje: 4+1 Piętra: 2 Sypialnie: 4 Kuchnia-salon: 1 Łazienki: 4 Garderoba: 1 Powierzchnia willi: 270 m² Powierzch…
Agencja
Smart Home
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Willa Four and five bedroom villas.
Buyukcekmece, Turcja
od
$1,32M
Kompleks Feza Park obejmuje 22 wille 3 różnych typów, jednopiętrowe lub dwupiętrowe.Charakterystyka domu:Dom 1 powierzchnia: 422 m2 / 265 m2Dom 2 powierzchnia: 588 m2 / 347 m2Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4, 5Liczba łazienek: 3,4Personel: 1Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone…
Agencja
Smart Home
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Willa For Sale New Villas Project in Alanya for Turkish Citizenship
Alanya, Turcja
od
$282,951
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż nowe wille w Alanyi dla obywateli tureckich Dostępne do obywatelstwa wille na sprzedaż w Alanyi Tepe. Baseny zewnętrzne Pełna aktywność Opcje 2+1, 3+1, 4+1 Zaliczka + rata Data zakończenia: 30.05.2025
Agencja
AxA property
Zostaw prośbę
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Willa Willa z dwiema sypialniami w Bodrum z widokiem na morze.
Bodrum, Turcja
od
$525,000
wupokojowa willa z panoramicznym widokiem na morze, położona w malowniczej okolicy Bodrum. Willa położona jest 6 km od centrum Yalikavak (marina, promenada z kawiarniami, restauracjami i sklepami) w kompleksie z basenem i prywatną plażą z pomostem. Liczba pięter: 2 Liczba sypialni: 2 …
Agencja
Smart Home
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Willa Four bedroom villa in Bodrum, 800 meters from the sea.
Bodrum, Turcja
od
$830,000
Opcje wykończenia Gotowe
Oddzielona willa z czterema sypialniami 800 metrów od morza.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba łazienek: 4Powierzchnia całkowita: 200 m2Powierzchnia: 500 m2Odległość do morza: 800 metrówPrywatny parking odkrytyOgrzewanie podłogoweSystem klimatyzacjiAby uzyskać bardziej szczegółowe info…
Agencja
Smart Home
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Willa Luxury six bedroom villa with sea view in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$4,10M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa 6-pokojowa willa w Turkbuku Xi124; Bodrum z widokiem na morze i góry w kompleksie willi.Willa znajduje się 1,3 km od Turkbuku Marina i Yacht Club, 1,5 km od Makro Shopping Mall i 14 km od Yalikavak.Liczba pięter: 3Liczba sypialni: 6Salony: 2Oddzielna kuchnia: 1Liczba łazienek: 5Odd…
Agencja
Smart Home
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Wieś domków 4+1 Villa in Aydın
Bahcearasi, Turcja
od
$372,963
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Didim Altinkum Çamlık 4 wille ( 2 bliźniaki ) na sprzedaż Każda willa 4 + 1 240m2 3 piętra 5 pokoi 1 salon 4 sypialnie Oddzielna kuchnia 2 łazienki 3 toalety Każda willa ma prywatny basen B-B-Q Alcove Parking Do morza 850 metrów
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Willa Exclusive four bedroom villa in Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$3,34M
Opcje wykończenia Gotowe
Luksusowa willa na sprzedaż w malowniczej okolicy Yalikavak 124; Bodrum, 600 metrów od przystani.Liczba pięter: 2Liczba sypialni: 4Liczba łazienek: 4Oddzielny apartament z 1 sypialnią, kuchnią i łazienką dla pokojówki lub gościa.Odległość do morza: 600 metrówPrywatny duży basenOgród prywatny…
Agencja
Smart Home
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Willa Villa in Didim
Didim, Turcja
od
$822,712
Opcje wykończenia Gotowe
1 obiekt nieruchomości 1
Willa na sprzedaż w Akbuk Didim -3 piętrowa willa z dwoma pojedynczymi łóżkami -250 m2 -3 + 1 -4 pokoje -1 salon -3 sypialnie -3 łazienki - elegancki taras z widokiem na morze -Pierwsza linia od morza - Widok na morze nigdy się nie zamknie - Przed domem znajduje się droga, plaża i…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Willa Dikili Villa Project
Dikili, Turcja
od
$296,688
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Dystrykt Izmir do morza i plaży 20 metrów 120 m2 brutto 100 m2 netto 3 + 1 dupleks 3 sypialnie 1 salon z kominkiem Łazienka 1 Łazienka 2 Kominek w domu widok na morze
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Willa Zeray Kırsal Sapanca
Akcay, Turcja
od
$704,060
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Projekt Kırsal Sapanca zajmuje 26 willi na powierzchni 16 400 m2. Każda z naszych willi ma powierzchnię 295 m2 i składa się z 4 pokoi i 1 salonu. Tereny ogrodowe naszych willi zaczynają się od 150 m2 i osiągają do 540 m2. W kompleksie znajduje się system bezpieczeństwa 24/7. Każda z naszych …
Deweloper
Zeray Construction Inc.
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Willa Unique Luxury Villas at Urla, İzmir
Urla, Turcja
od
$2,23M
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 374–476 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Przywitaj się z dniem z zapachem lawendy... Projekt zlokalizowany w perle Morza Egejskiego Urla, z 73 willami o powierzchni 80 845,32 metrów kwadratowych. Będą 3 rodzaje willi jako 5 + 1/6 + 1/7 + 1. Każda willa będzie miała własną infrastrukturę energii słonecznej na dachu, basenie i par…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Willa Akbuk Sea View Villa
Akbuk, Turcja
od
$459,278
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesna, wolnostojąca willa z 5 sypialniami i wspaniałym widokiem na morze i przyrodę w Akbuk. Nowoczesny dom zbudowany na prywatnej działce o powierzchni 410 m2 z dużym prywatnym basenem i zewnętrznymi przestrzeniami mieszkalnymi. Idealna inwestycja w nieruchomość Didim.My w Turkish Home…
Deweloper
Polat Group
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Willa Lyuks Villa u morya v Cheshme
Çeşme, Turcja
od
$608,846
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Nad brzegiem Morza Egejskiego raj Dalyan Sakizlyka  Terytorium kompleksu mieszkalnego 7500 m2  Projekt składa się z 2 bloków, każdy blok ma własną pulę  Plac Villa: Brutto: 120 m2 Neto: 85 m2 1. Piętro: - podwórko - Sala - Otwarta kuchnia - łazienka  2. piętr…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Willa Villa in Antalya
Muratpasa, Turcja
od
$976,299
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
1 obiekt nieruchomości 1
-Antalya, Kaş Lokalizacja -Kalkan -Oszałamiający widok na morze -9 willi -4 wille na sprzedaż -Każda willa znajduje się na działce o powierzchni 500 m2 - Powierzchnia willi 300 m2 -4 + 1 willa -1 otwarty salon z kuchnią -4 sypialnie -1 toaleta -4 łazienki -1 sauna -Układ ogrzewan…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Willa Furnished villa 3+2 with swimming pool in a complex with infrastructure.
Alanya, Turcja
od
$443,262
Opcje wykończenia Gotowe
Pokoje: 3 + 2Liczba pięter: 3Kąpiele: 2Balkon: 3Powierzchnia willi: 170 m2Umeblowana willa z trzema sypialniami i prywatnym basenem z widokiem na morze i fortecę.Willa składa się z 3 pięter. Połączone salon i kuchnia na 1 piętrze, 3 sypialnie na 2 piętrze i apartament na najwyższym piętrze.K…
Agencja
Smart Home
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Willa Willa 4+2 z basenem i widokiem na morze dostępna dla obywateli tureckich.
Kargicak, Turcja
od
$408,288
Opcje wykończenia Gotowe
Adaptacja do obywatelstwa tureckiego – możliwość dopłaty 400 000 USD do Tapu. Umeblowana willa z sypialniami z łazienkami i prywatnym basenem z widokiem na morze, w dzielnicy Kargicak. Wyposażenie: 4 sypialnie 2 salony 2 balkony 3 łazienki Pola grzewcze Powierzchnia wil…
Agencja
Smart Home
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Willa Five Bedroom Villas in Sarıyer | Zekeriyaköy.
Sariyer, Turcja
od
$1,70M
Opcje wykończenia Gotowe
Przedstawiamy Państwu willę z pięciosypialnią o powierzchni 410 m2 w obszarze Sariyer.Charakterystyka domu:5 sypialni2 salony5 łazienekBasen komunalnyParkingW promieniu kilku kilometrów od kompleksu znajdują się centra handlowe, międzynarodowe uczelnie publiczne i prywatne, szkoły i szpitale…
Agencja
Smart Home
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Willa Costa Marina Villaları
Beylikduzu, Turcja
od
$1,17M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Butikowy projekt willi, który ma tylko 11 jednostek w dzielnicy West Istanbul Marina Area. Każda jednostka ma pełną prywatność z prywatnym basenem, ogrodem. Tymczasem łatwy dostęp do plaży, centrum handlowego Marina Mall i innych zabytków po zachodniej stronie Stambułu. ceny poniżej średniej…
Agencja
EOS Turkey Property
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Willa Akbuk Sea View
Akbuk, Turcja
od
$534,989
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Panoramiczne wille wolnostojące z widokiem na morze w Akbuk, położone w niewielkiej odległości od lotniska Milas-Bodrum.Gotowe pod klucz nowoczesne i luksusowe wille wolnostojące na sprzedaż w Akbuk.  Otoczone naturą w elitarnym Akbuk, niedaleko plaży  i centrum miasta. Budowa odbywa się na …
Deweloper
Polat Group
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Willa Three bedroom villa with sea and castle views in the center of Bodrum.
Bodrum, Turcja
od
$930,000
Opcje wykończenia Gotowe
Na sprzedaż 3 wille z 3 sypialniami o powierzchni 150 m2 - 170 m2 w centrum Bodrum z panoramicznym widokiem na morze i miasto.Prywatny basenBudowa urządzeń kuchennychBudowa szafUkład chłodzenia VRFOgrzewacze podłogowe w williParkingOgródAby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat te…
Agencja
Smart Home
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Willa Luksusowe wille z 3 sypialniami w Pine Forest.
Bodrum, Turcja
od
$469,336
Opcje wykończenia Gotowe
Wille z trzema sypialniami (3+1) o powierzchni 131,4 m² w kompleksie Neva Valeron Adabuku. Kompleks składa się ze 198 rezydencji położonych na działce o powierzchni 44 578 m², tuż przy lesie sosnowym w okolicy Adabuku | Bodrum. Prywatne molo dla mieszkańców kompleksu, transfer na plażę…
Agencja
Smart Home
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Willa Elitnaya villa v sovremennom kurortnom gorode
Mahmutlar, Turcja
od
$800,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. DARMOWA KONSULTACJA. POMOC W OTRZYMANIU STATUSU MIESZKAŃCY. Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finans…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Willa Hisar Villas
Didim, Turcja
od
$288,049
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Nowe nowoczesne i luksusowe gotowe bliźniacze wille z prywatnym basenem i ogrodem na sprzedaż w Didim Turkey.  Położona w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, willa z 4 sypialniami i idealną jest inwestycją w nieruchomości Didim. Dosko…
Deweloper
Polat Group
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Willa Luxury Villa with private pool - Basic Apartment
Kargicak, Turcja
od
$615,012
Ta wyjątkowo dobra wolnostojąca willa z prywatnym basenem w Alanyi, zaprojektowana zgodnie z luksusowymi standardami, oferuje luksusowe wykończenia i wysokiej jakości materiały. Ta luksusowa willa dysponuje prywatnym ogrodem krajobrazowym, prywatnym basenem i panoramicznym widokiem na morze.…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Willa Mavi Villa
Didim, Turcja
od
$243,368
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Okazja 3-pokojowa bliźniacza willa na sprzedaż w Altinkum-2nd Home w Turcji.Znajdująca się w Hisar Mahallesi, w pobliżu cichej i spokojnej małej dzielnicy mieszkalnej Didim, Mavisehir, 3-pokojowa willa z idealnym widokiem jest nie do przegapienia inwestycją w nieruchomości w Didim.Bliźniacza…
Deweloper
Polat Group
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Willa Eight bedroom villa 436 m2 with pool.
Basaksehir, Turcja
od
$1,40M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Kompleks składa się z 7 niezależnych willi.Czteropiętrowa willa z ośmioma sypialniami (8 + 1), o powierzchni 436 m2, z prywatnym basenem i podziemnym parkingiem.Wszystkie wille są dostarczane w pełni wykończone, które będą wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami jakości z materiałów wys…
Agencja
Smart Home
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Willa Villa in Muğla
Mentese, Turcja
od
$820,324
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
-Kocacalis plaża 1-2 minuty -Willa 4 + 1 z basenem - Działka 470 m2 - Powierzchnia willi 245 m2 -3 piętra -Otwarty salon z kuchnią -4 sypialnie -4 łazienki -1 toaleta -Układ ogrzewania podłogowego -Centralne ogrzewanie elektryczne i chłodzenie pomieszczeń - Bramy elektryczne i aut…