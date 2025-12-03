  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza.
Erdemli, Turcja
od
$38,301
Opcje wykończenia Gotowe
Kawalerki i apartamenty z jedną sypialnią (1+1) w kompleksie Sun Maria Beach, 350 metrów od morza. Nowoczesny kompleks mieszkaniowy składający się z jednego 10-piętrowego bloku w dzielnicy Erdemli. Wszystkie apartamenty będą oddane pod klucz, z gotowymi meblami, zabudowanymi kuchniami,…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie Emerald Elegance ze zniżką 20%.
Erdemli, Turcja
od
$56,875
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Oferta naszej firmy - 20% zniżki na apartamenty w tej inwestycji! Osiedle oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuka. Osiedle położone jest na powierzchni 3911 m² i składa się z dwóch bloków. Na sprzedaż są apartamenty 1+1 i 2+1 o powierzchni od 53 m² do 92 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$89,124
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z na…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy Flats in a new complex with water park and cinema 500 m from the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$67,584
Projekt składający się z 4 bloków. W projekcie mieszkania z 1- 4 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 5 minut spacerem od morza, z rekreacji: aquapark, łaźnia, piłka nożna, siatkówka, boisko do koszykówki, joga, ogród dla zwierząt domowych, minimarket, sala konferencyjna, kino.Możliwe 50% przed…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Zespół mieszkaniowy ROYAL PREMIUM
Erdemli, Turcja
od
$83,632
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Powierzchnia 70–94 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowoczesny kompleks z apartamentami 2+1 i 3+1 w dzielnicy Cesmelis z infrastrukturą hotelową!Kompleksowa infrastruktura: Otwarty basen, park wodny Otwarte
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a water park at 520 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$48,940
Złożona infrastruktura:Parking zewnętrznyStacja ładowania pojazdów elektrycznychObsługa wahadłowcaRestauracjaKawiarniaMinimarketBasen z tarasem do opalaniaAquaparkPlac zabaw dla dzieciObszar relaksacyjny (bilard, PlayStation, kino)Centrum fitnessŁaźnia tureckaSalon do włosówObszar barbequeGa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 500 meters from the sea.
Erdemli, Turcja
od
$54,171
One-bedroom apartment (1+1) with an area of ​​65 sq m. A modern residential complex consisting of a single 10-story block located 350 meters away in the Erdemli district. All apartments will be delivered turnkey, with finished furniture, built-in kitchen units, fully equipped bathrooms…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec SAN MARIA SEASON
Apartamentowiec SAN MARIA SEASON
Elvanli, Turcja
od
$40,872
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 12
Nowy kompleks w Mersin, Erdemli, KargipinaryPołożony 1200 metrów od morzaApartamenty 1+0Jeden blok, 120 apartamentów.Liczba pięter 11Powierzchnia 1+0- 47-51m2 bruttoZakończenie budowy - 30.10.2024Pierwsza rata 50%, raty do zakończenia budowy Infrastruktura kompleksu: Basen odkryty Woda
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious one bedroom apartments in a new complex, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$74,576
Projekt składa się z 2 bloków, z jedną sypialnią.Kompleks mieszkalny z różnymi udogodnieniami i rekreacji.50% przedpłaty i 12-miesięczne raty są możliwe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w dzielnicy Erdemli, 600 metrów od morza
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments 1+1 and 2+1 in the Aqua Marin complex are 18,000 EUR cheaper than from the developer.
Erdemli, Turcja
od
$52,528
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 18.000 EUR.► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 45,000 EUR od dewelopera 63,000 EUR► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.Nasz projekt z infrastruktur…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and an aquapark at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$170,260
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, basen i aquapark, restauracje i kawiarnie, parking, saunę.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się jeden krok od morza, w malowniczej okolicy Mersin
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Dzielnica mieszkaniowa Apartments with 20% discount in the complex in Emerald Elegance near the sea.
Erdemli, Turcja
od
$55,885
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Wideo z apartamentów i postęp budowy zostaną wysłane na życzenie!Kompleks mieszkalny oferuje nowoczesny komfort i udogodnienia w malowniczej okolicy Tomuk.Kompleks znajduje się na powierzchni 3.911 m2 i składa się z dwóch bloków. Apartamenty 1 + 1 i 2 + 1 są na sprzedaż, o powierzchni od 53 …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Zespół mieszkaniowy ILKEM VEGAS
Erdemli, Turcja
od
$58,266
Rok realizacji 2026
Powierzchnia działki 17.203 m2 ERDEMLİ / TOMUK 500 metrów do morza 4 Bloki i wille, apartamenty 1 + 1, 2 + 1 Początkowa rata 50% - możliwość raty przez 24 miesiące. ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: 31.12.2023 KONIEC: 31.12.2026 Cechy wnętrza: Zawieszone sufity Zestaw kuchenny, b…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a spa center at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$161,192
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje centrum fitness, kino, całodobową ochronę i obsługę concierge, baseny i aquapark, centrum spa, restaurację, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się jeden krok od morza, w malowniczej okolicy Mersin
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aqua Marin complex are 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turcja
od
$56,849
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartamenty - tańsze niż podobne apartamenty od dewelopera o 13.000 EUR.► jednopokojowe apartamenty (1 + 1) na 2. piętrze - 50 000 EUR od dewelopera 63000 EUR► Dwupokojowe apartamenty (2 + 1) na 5 piętrze - 76.000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91.000 EUR.Nasz projekt Aqua Marin z inf…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, 250 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$233,049
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z altany i obszarów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty na 9 miesięcy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dzielnica Erdemli jest jednym z najbardziej obie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$89,724
Kompleks mieszkalny w strzeżonej społeczności z wielu udogodnień, w tym basen, gazebos, sauna i hammam. Nowy projekt składa się z 3 bloków. W jednym bloku są dwupokojowe mieszkania, w pozostałych dwóch - trzypokojowe mieszkania.Mogą być wypłacane w ratach z minimalną obniżoną płatnością w wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 1+1 i 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$52,771
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania jednopokojowe (1+1) od 2. piętra od 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua M…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$49,444
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem hist…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$104,773
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem hist…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turcja
od
$51,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) za 45 000 EUR.Deweloper posiada podobne apartamenty jednopokojowe (1 + 1) z 58 000 EUR.Nowy luksusowy kompleks mieszkalny, położony w dzielnicy Erdemli / Mersin, 450 metrów od pięknej, wyposażonej plaży.Kompleks składa się z dwóch sąsiadujących 14- piętro…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Projekcie w Stylu Hotelu w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$72,988
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 9
Nowe Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Mersin Mersin jest najpopularniejszym miastem do życia i inwestycji w regionie Morza Śródziemnego. Miasto wyróżnia się 300-kilometrową linią brzegową, krystalicznie czystym morzem, ciepłym klimatem, żyznymi ziemiami oraz dziedzictwem hist…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Apartamentowiec Apartament w Kompleksie z Basenem Blisko Plaży w Mersin Çeşmeli
Erdemli, Turcja
od
$84,905
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 11
Apartament w Odległości Spaceru od Plaży w Çeşmeli Mersin to jedno z czołowych miast pod względem inwestycji w nieruchomości. Oferuje atrakcyjne opcje zarówno do zamieszkania, jak i na wakacje wzdłuż wybrzeża Morza Śródziemnego. Łagodny klimat, długie plaże i głęboko błękitne morze podnoszą …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 500 m from the sea, Erdemli district, Mersin, Türkiye
Kusluca, Turcja
od
$76,906
Na terytorium ponad 3000 m2 znajduje się jeden budynek z 12 piętrami, gdzie znajdują się mieszkania z 1 + 1 i 2 + 1 układów. Dobry kompleks rodzinny do wypoczynku w doskonałej okolicy i pieszo od nabrzeża.Deweloper ma doskonałą reputację na tureckim rynku budowlanym. Historia firmy to ponad …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$164,464
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesow…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Apartamentowiec SUN MARIA HOLIDAY
Erdemli, Turcja
od
$59,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Powierzchnia 69 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowa konstrukcja w Mersin, Cesmeli Nowy kompleks 300 metrów od morza Apartamenty 1 + 1 Jeden blok Piętro 11 Powierzchnia 1 + 1 69, 74 m2 brutto Widok na morze i ogrody Zakończenie budowy - lipiec 2024 r Pierwsza rata 50%, raty do zakończenia budowy Cechy mieszkań: System …
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Ekskluzywne! Apartament 1+1 w kompleksie MNZ Gold City ze zniżką 23 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$70,361
Gotowe apartamenty z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 75 m² (53 m² netto). Cena apartamentu jest o 23 000 EUR niższa niż u dewelopera! Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy projekt z bogatą infrastrukturą w coraz popularniejszej dzielnicy Mersin, Arpaçbahşış. Kompleks mieszka…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Zespół mieszkaniowy CONCEPT TREND
Elvanli, Turcja
od
$41,116
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Powierzchnia 35–72 m²
131 obiekt nieruchomości 131
Nowy kompleks w Tomyuk, Mersin Kompleks składa się z 3 bloków na 10 piętrach -1 piętro, zero pięter + 8 pięter Zakończenie 30.06.2025 600 m do morza Apartamenty 1 + 0 (studio), powierzchnia 35 m2 brutto Apartamenty 1 + 1, powierzchnia 60 m2 brutto Apartamenty 2 + 1, powierzchnia 72 …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0
43,034 – 60,480
Mieszkanie 2 pokoi
60.0
68,041 – 78,508
Mieszkanie 3 pokoi
72.0
89,558
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turcja
od
$68,279
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Przystępnych Cenach w Çeşmeli, Mersin Mersin to jedno z nadmorskich miast, które przyciąga uwagę dzięki przystępnym inwestycjom w nieruchomości. Miasto wyróżnia się unikalnym morzem i plażami, a także łatwym dostępem do transportu i dobrze zaplanowaną urba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turcja
od
$98,664
Atena Nixie Rezydencja łączy śródziemnomorski sen i luksusowy styl życia, a wspaniała architektura Nişantaşı jest zabierana do Erdemli. Projekt składa się z 10 pięter i obejmuje 33 mieszkania, w tym 13 mieszkań z 1 sypialnią i 20 mieszkań z 2 sypialniami.Cechybezpieczeństwo wokół zegarausług…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an aquapark and a mini golf course at 80 meters from the sea, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$192,998
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się siłownia i centrum spa, kino, restauracje, ochrona wokół zegara i usługi concierge, kryte i odkryte baseny i aquapark, mini pole golfowe, parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się jeden …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$152,717
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesow…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy RIO
Zespół mieszkaniowy RIO
Elvanli, Turcja
od
$41,605
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 39–54 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Tomyuk, Mersin, TurcjaKompleks składa się z 2 bloków na 9 piętrachZemin kat + 8 pięterKoniec budowy: 30.08.2025600m do morzaApartamenty 1 + 0 (studio), powierzchnia 39 m2 nettoApartamenty 1 + 1, powierzchnia 54 m2 nettoCena 1 + 0 (Studio) od 39000 euroCena 1 + 1 od 55 000 eur…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park and swimming pool, 150 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$92,054
Projekt składający się z 3 bloków. Projekt posiada mieszkania z 2 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 2 minuty spacerem od morza, z park wodny i obszary rekreacyjne.Zainstaluj płatność 50%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dzielnica Erdemli jest jednym z najbardziej obiecujących obszarów M…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Studios and one bedroom flats in a new complex with great infrastructure, 600 metres to the sea, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$53,601
Projekt składa się z 2 bloków z łącznie 512 mieszkań. Na każdym piętrze znajduje się 5 apartamentów z jedną sypialnią i 26 apartamentów.Kompleks mieszkalny z dużą infrastrukturą i różnymi udogodnieniami, w tym basen, park wodny, transfer, stacja ładowania samochodów elektrycznych, kawiarnia,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turcja
od
$110,659
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Przystępnych Cenach w Çeşmeli, Mersin Mersin to jedno z nadmorskich miast, które przyciąga uwagę dzięki przystępnym inwestycjom w nieruchomości. Miasto wyróżnia się unikalnym morzem i plażami, a także łatwym dostępem do transportu i dobrze zaplanowaną urba…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Zespół mieszkaniowy LAVINYA PREMIUM
Erdemli, Turcja
od
$83,374
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 16
Lavinya Premium ( Mersin / Erdemli, dystrykt Tomuk ) 100 metrów od morza!!! Cena: od 73 000 euro. Początkowa rata: 50%, a następnie rata do czerwca 2024 r. Termin: grudzień 2024 r Apartamenty 1 + 1 ( brutto 70-75 mkw. ) Apartamenty 2 + 1 ( brutto 100-108 mkw. ) Apartamenty 3 + 1 ( …
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Apartamentowiec Sun Maria Ruf
Erdemli, Turcja
od
$52,901
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 11
Nowy kompleks w Teja, Mersin Kompleks składa się z 1 bloku na 12 piętrach Zemin Kat + 11 pięter  380 m do morza Koniec budowy: 31.12.2024 Apartamenty 1 + 0, powierzchnia 35 m2 netto Cena 1 + 0 od 43 000 euro Rata bez odsetek przez 10 miesięcy, zaliczka 50% Z pełną płatnością 5% zniżk…
Agencja
RealtGo
Zostaw prośbę
