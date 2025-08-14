Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Deweloper posiada na sprzedaż jedno mieszkanie 1+1 w cenie 165 000 EUR.
Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 mieszkań.
Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy Oba, zaledwie 3 km od centrum miasta i 950 metrów od morza.
Oba to ekologicznie czysta okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i dużych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.
Termin ukończenia: oddanie w 2023 roku.
Infrastruktura:
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.