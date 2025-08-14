  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Oba, Turcja
od
$122,968
ID: 27420
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Oba

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Deweloper posiada na sprzedaż jedno mieszkanie 1+1 w cenie 165 000 EUR.

Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 mieszkań.

Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy Oba, zaledwie 3 km od centrum miasta i 950 metrów od morza.

Oba to ekologicznie czysta okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i dużych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.

Termin ukończenia: oddanie w 2023 roku.

Infrastruktura:

  • Altany do relaksu i grillowania
  • Kort tenisowy
  • Minigolf
  • Sala fitness
  • Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci
  • Podgrzewany basen kryty
  • Sauna i jacuzzi
  • Łaźnia turecka (hammam)
  • Prysznice i przebieralnie
  • Gabinety masażu
  • Kino
  • Internet w częściach wspólnych
  • Plac zabaw dla dzieci
  • Parking zewnętrzny i kryty
  • Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Oba, Turcja

