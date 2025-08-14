Kompleks mieszkalny Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 55 m² w kompleksie Kavi Dreams Oba.

Deweloper posiada na sprzedaż jedno mieszkanie 1+1 w cenie 165 000 EUR.

Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu 4-piętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 mieszkań.

Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy Oba, zaledwie 3 km od centrum miasta i 950 metrów od morza.

Oba to ekologicznie czysta okolica, w której znajduje się nasz przytulny kompleks, otoczony zielonymi ogrodami, w odległości spaceru od szpitala miejskiego i dużych centrów handlowych, takich jak Metro i Kochtas.

Termin ukończenia: oddanie w 2023 roku.

Infrastruktura:

Altany do relaksu i grillowania

Kort tenisowy

Minigolf

Sala fitness

Baseny zewnętrzne dla dorosłych i dzieci

Podgrzewany basen kryty

Sauna i jacuzzi

Łaźnia turecka (hammam)

Prysznice i przebieralnie

Gabinety masażu

Kino

Internet w częściach wspólnych

Plac zabaw dla dzieci

Parking zewnętrzny i kryty

Generator

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, zadzwoń/napisz do nas.