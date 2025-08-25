Kompleks mieszkalny Two bedroom apartment near the financial center.

Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 m2.

Strategicznie położony między dzielnicami Ümraniye i Ataşehir, zapewniając wygodę i łatwy dostęp do głównych tras transportowych. Tylko 3 minuty jazdy od autostrady E- 6 i tylko 10 minut od mostu 15 TEMMUZ, 1 km. Stacja metra Altinşehir.

Wokół projektu znajdziesz wiele centrów handlowych i centrów handlowych, takich jak Metropol AVM, medyczne

instytucje, w tym Acibadem Hospital, a także prestiżowe uniwersytety, takie jak Fenerbahçe Üniversite i Yeditepe

Üniversite, jak również szkoły.

Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które zostaną ukończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości z wysokiej jakości materiałów i będą obejmować inteligentny system domu i centralne ogrzewanie.

Infrastruktura:

Basen

Centrum fitness

SPA

Sauna

Łaźnia turecka

Obszar relaksacyjny

Kawiarnia i restauracja

Parking

Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.