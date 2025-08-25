  1. Realting.com
  Kompleks mieszkalny Two bedroom apartment near the financial center.

Kompleks mieszkalny Two bedroom apartment near the financial center.

Rifat Danisman Sokagi, Turcja
od
$315,000
BTC
3.7468623
ETH
196.3890721
USDT
311 435.6193367
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
14
ID: 27546
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.09.2025

Lokalizacja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Kompleks znajduje się w dzielnicy Atanehir po azjatyckiej stronie Stambułu, w pobliżu dzielnicy finansowej FŘNANS MERKEZ, na łącznej powierzchni 8000 m2, składa się z jednego 16-piętrowego bloku w kształcie maślanki, w sumie 66 mieszkań, 2 + 1 do 3 + 1 układów, o powierzchni od 92 m2 do 163 m2.

Strategicznie położony między dzielnicami Ümraniye i Ataşehir, zapewniając wygodę i łatwy dostęp do głównych tras transportowych. Tylko 3 minuty jazdy od autostrady E- 6 i tylko 10 minut od mostu 15 TEMMUZ, 1 km. Stacja metra Altinşehir.

Wokół projektu znajdziesz wiele centrów handlowych i centrów handlowych, takich jak Metropol AVM, medyczne
instytucje, w tym Acibadem Hospital, a także prestiżowe uniwersytety, takie jak Fenerbahçe Üniversite i Yeditepe
Üniversite, jak również szkoły.

Wszystkie apartamenty są dostarczane w pełni wykończone, które zostaną ukończone zgodnie z najwyższymi standardami jakości z wysokiej jakości materiałów i będą obejmować inteligentny system domu i centralne ogrzewanie.

Infrastruktura:

  • Basen
  • Centrum fitness
  • SPA
  • Sauna
  • Łaźnia turecka
  • Obszar relaksacyjny
  • Kawiarnia i restauracja
  • Parking
  • Zabezpieczenie 24 / 7

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat tego projektu, zadzwoń / napisz do nas.

Lokalizacja na mapie

Rifat Danisman Sokagi, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
