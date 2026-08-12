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Nowe mieszkania w Mediterranean Region, Turcja

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Antalya
83
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Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Zespół mieszkaniowy Kup mieszkanie w Alanyi – 9% gwarantowanego zysku i luksusowe wykończenie
Alanya, Turcja
od
$139,503
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–121 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Zabezpiecz swoją przyszłość dzięki doskonałej inwestycji na Riwierze Tureckiej – żyj w raju i zarabiaj stabilny dochód w euro! Odkryj Exquisite Residence, butikową inwestycję premium położoną zaledwie 900 metrów od słynnej na całym świecie plaży Incekum w Avsallar w Alanyi. Doskonale zap…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
138,488 – 167,340
Mieszkanie 2 pokoi
121.0
282,747 – 300,058
Deweloper
Bmv Group Construction
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Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Zespół mieszkaniowy Premium
Oba, Turcja
od
$241,069
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 26–181 m²
20 obiekty nieruchomości 20
5 modnych bloków będzie zlokalizowanych w okolicy Oba, na działce o powierzchni 10 000 m2, w sumie 90 luksusowych apartamentów o różnych układach, z wyjątkowymi widokami na eleganckie góry Toros, Morze Śródziemne, historyczna forteca miasta Alanya, otoczona drzewami iglastymi, owocami cytrus…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.6 – 63.2
57,155 – 246,500
Mieszkanie 2 pokoi
45.6 – 72.4
51,163 – 320,000
Mieszkanie
32.0 – 83.8
120,000 – 3,07M
Szeregowiec
181.3
1,08M
Dom
98.0
273,000
Kawalerka
25.5 – 35.1
59,000 – 156,572
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Muratpasa, Turcja
od
$130,879
Rok realizacji 2023
Kolekcja rejsów znajduje się w obszarze rozwoju Antalyi, Altintash. Planowana jest budowa na dużą skalę w tym obszarze wraz z rozwojem całej niezbędnej infrastruktury, co uczyni ją „nowym centrum Antalyi”". Apartamenty mają wysokiej jakości wykończenia; w pełni wyposażone łazienki; og…
Deweloper
TURKREALT
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Zespół mieszkaniowy The Yacht Collection
Alanya, Turcja
od
$72,138
Rok realizacji 2022
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony jest w samym sercu turystycznej miejscowości Alanya i rozciąga się na powierzchni 1023 m ². Pięciopiętrowy budynek obejmuje apartamenty o różnych układach od 32 do 48 m ², wszystkie apartamenty są podzielone na dwie koncepcje — 1 + 1 i studia. Na każ…
Deweloper
TURKREALT
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Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Zespół mieszkaniowy White Sail Residence
Mahmutlar, Turcja
od
$61,833
Rok realizacji 2022
ThemodernResidentialComplexislokatedIthettouristTownofmahmutlar, WHOSASUBUBURBURBOFALANYA.THETEN-STORYBUILDIDINCLUDES63APARTESOfvarioyDesigns:
Deweloper
TURKREALT
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Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Zespół mieszkaniowy The Seascape Collection
Okurcalar, Turcja
od
$102,024
Kompleks mieszkaniowy położony jest na zachód od Alanyi, w malowniczym miejscu - Okurjalar. Kompleks zajmie nieco ponad 25 000 metrów kwadratowych, kompleks został zbudowany na najlepszych koncepcjach pięciogwiazdkowych hoteli premium. Wszystkie apartamenty będą miały powierzchnię ponad 100 …
Deweloper
TURKREALT
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Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Pokaż wszystko Rezydencja New Life
Rezydencja New Life
Oba, Turcja
od
$191,760
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NOWY kompleks LIFE - Alanya, oba Przedstawiamy Państwu nowy ultranowoczesny kompleks, którego budowę rozpoczęliśmy w Alanyi w regionie Oba, zaledwie 1,8 km od Morza Śródziemnego. Infrastruktura społeczna dzielnicy znajduje się w odległości spaceru od kawiarni, supermarketów, szkół, placów…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores, in a quiet and environmentally friendly area, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$118,855
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 25 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 20 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 5 jednostekPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zako…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the centre of Mezitli district, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$337,921
Projekt składający się z 2 bloków. Projekt posiada mieszkania z 5 sypialniami.Kompleks mieszkalny w 10 minut spacerem od morza, z terenów rekreacyjnych.Możliwe 50% przedpłaty i raty przez 12 miesięcy
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w centrum Alanyi w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra.
Alanya, Turcja
od
$130,310
Opcje wykończenia Gotowe
Apartamenty jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m² są na sprzedaż w kompleksie Konak Twin Towers 3 Cleopatra. Projekt ten jest idealny dla osób, które chcą mieszkać blisko morza, mając jednocześnie dostęp do wszystkich udogodnień miasta w zasięgu spaceru, a także dla inwestorów poszukują…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$318,707
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$315,199
Ten komfortowy-klasy rezydencja z bogatą infrastrukturą jest doskonałą okazją dla inwestorów, którzy chcą kupić nowoczesną nieruchomość w cenach targowych.W sercu dużego i bardzo popularnego obszaru Alanya - Kestel, w odległości 200 metrów od wybrzeża. Kompleks wyróżnia się jasną i nowoczesn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DESIRE
Zespół mieszkaniowy DESIRE
Aksu, Turcja
od
$192,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 50 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Projekt znajduje się w dzielnicy Altintas, jednym z najbardziej obiecujących obszarów Antalya.Odległość od lotniska wynosi 3 km, do morza - 3,5 km.Kompleks obejmuje 127 apartamentów premium: 73 rezydencje i 54 apartamenty z gwarantowanym czynszem na podstawie umowy z międzynarodowym sieci ho…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0
192,000
Agencja
Realty World Green Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex Terra Manzara with swimming pools and a picturesque view close to the sea and the historic center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$402,009
Kompleks mieszkalny obejmuje 359 apartamentów (z 1, 2 i 3 sypialniami) oraz 51 lokali handlowych (18 biur i 33 sklepy), kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, saunę, centrum fitness i odkryty plac zabaw dla dzieci, parking. Przed wejściem do kompleksu znajduje się zielona powierzchni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w kompleksie Azeroth Enesay Residence.
Kargicak, Turcja
od
$183,853
Opcje wykończenia Gotowe
Zdjęcia apartamentów dostępne na życzenie. Apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 100 m² w kompleksie Azeroth Enesay Residence nad morzem. Widok na morze Mieszkanie nieumeblowane Budynek oddany do użytku w 2022 roku Azeroth Enesay Residence znajduje się w dzielnicy Kargic…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turcja
od
$154,462
Opcje wykończenia Gotowe
Krótkoterminowe pozwolenie na wynajem!Apartamenty jednopokojowe (1 + 1) 70 m2, elewacja południowa, z widokiem na morze w kompleksie Novus Sky.Kompleks znajduje się w Alanya w obszarze Mahmutlar, na Barbaros Street, 120 metrów od morza.Istnieje wszystko, czego potrzebujesz do rekreacji i sta…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty w kompleksie SPA Aqua Marin, 300 metrów od morza.
Mezitli, Turcja
od
$52,405
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 18 000 EUR. ► Mieszkania jednopokojowe (1+1) na 2. piętrze - 45 000 EUR od dewelopera 63 000 EUR ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt z infrastruk…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and cinema, 600 m to the sea, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$75,741
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi apartamentami i obszarami rekreacyjnymi: basen, gazebos, hammam, sauna, boisko do koszykówki, kino, itp.Istnieje budynek z 1-pokojowe apartamenty w kompleksie.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmoc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Ulusoy Residence Oba.
Oba, Turcja
od
$166,516
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena w Tapu to 200 000 USD. Umeblowane mieszkanie dwupokojowe (2+1) o powierzchni 120 m² na 4. piętrze w kompleksie Ulusoy Residence Oba. Rozkład: Kuchnia z salonem Przestronny hol wejściowy 2 sypialnie 2 łazienki Przeszklony balkon…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty 2+1 w kompleksie Aqua Marin ze zniżką 13 000 EUR.
Erdemli, Turcja
od
$89,124
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Mieszkania - tańsze niż podobne mieszkania od dewelopera o 13 000 EUR. ► Mieszkania dwupokojowe (2+1) na 5. piętrze - 76 000 EUR z widokiem na morze od dewelopera 91 000 EUR. Nasz projekt Aqua Marin z infrastrukturą hotelu 5* będzie zlokalizowany 300 metrów od morza, w jednej z na…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with gazebos, sauna and swimming pool, 2 minutes to the beach, Erdemli, Mersin, Turkey
Erdemli, Turcja
od
$89,724
Kompleks mieszkalny w strzeżonej społeczności z wielu udogodnień, w tym basen, gazebos, sauna i hammam. Nowy projekt składa się z 3 bloków. W jednym bloku są dwupokojowe mieszkania, w pozostałych dwóch - trzypokojowe mieszkania.Mogą być wypłacane w ratach z minimalną obniżoną płatnością w wy…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nobby Garden
Apartamentowiec Nobby Garden
Alanya, Turcja
od
$227,428
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
< p > Kompleks mieszkaniowy Nobby Garden < / p > < p > Nowy kompleks mieszkaniowy Nobby Garden znajduje się w jednej z najspokojniejszych części Alanyi - Avsallar. Składa się z dwóch bloków na 117 mieszkań. < / p > < p > Nowy projekt Nobby Garden to stylowy kompleks mieszkaniowy z naciskiem …
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, an underground parking and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$373,065
Rezydencja o powierzchni konstrukcyjnej 14,085 m2 składa się z 4 bloków. Dzięki swojej lokalizacji i funkcji projektu mieszanego użytkowania; Został zaprojektowany w celu jak najlepszego wykorzystania warunków geograficznych i klimatycznych. Ze względu na swoją lokalizację, Kepez jest w stan…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Dwupokojowe mieszkanie w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Oba, Turcja
od
$173,327
Opcje wykończenia Gotowe
Dwupokojowy apartament (2+1) w kompleksie Kavi Dreams Oba. Kompleks, położony na powierzchni 11 000 m², składa się z sześciu czteropiętrowych bloków mieszkalnych, w których znajduje się łącznie 180 apartamentów. Ten luksusowy projekt zlokalizowany jest w Alanyi, w prestiżowej dzielnicy…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Luksusowe życie w sercu Alanyi, gdzie każdy dzień jest jak luksusowy kurort.Wyobraź sobie miejsce, gdzie śródziemnomorski luksus spotyka ducha wolności, a każdy ranek zaczyna się od zapachu morza, ciepłego słońca i uczucia, że jesteś w najpiękniejszym pyłku na mapie.To nie tylko kompleks mie…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$208,368
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 nad morzem w kompleksie Konak Terrace.
Kargicak, Turcja
od
$105,569
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 63 m² jest już dostępny w kompleksie Konak Terrace. Prezentujemy kolejny wyjątkowy projekt od wiodącego dewelopera w Alanyi! Konak Terrace Homes to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony na drugi…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$499,890
W rezydencji znajduje się ogród, salon i barbecue, plac zabaw dla dzieci, kryty basen, łaźnia parowa, sauna i pokój masażu, siłownia.Cechy mieszkania Kabina kuchennaGranitPodłoga kafelkowaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w obszarze Kestel, 230 metrów od morza
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nordic Sky
Apartamentowiec Nordic Sky
Tosmur, Turcja
od
$308,860
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 9
Nordic Sky to znakomity luksusowy projekt w korporacyjnym stylu Nordic Property Construction. Spełnia potrzeby najbardziej wybiórczych koneserów nieruchomości na wybrzeżu Alanya i wyróżnia się architekturą lakoniczną i komfortem elitarnego hotelu pięciogwiazdkowego.Na działce 6678 m2 znajdą …
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in a quiet and prestigious area, Antalya, Turkey
Aksu, Turcja
od
$171,291
W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, ścieżki spacerowe, place zabaw dla dzieci i basen, odkryty basen o powierzchni 192 m2, saloniki, bar i barbecue, centrum fitness, parking, bezpieczeństwo na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Zespół mieszkaniowy Studio w kompleksie Ilkem Rio 1 SPA - Mersin | Tomyuk.
Erdemli, Turcja
od
$46,077
Opcje wykończenia Gotowe
Studio w kompleksie SPA Ilkem Rio 1 Oferujemy na sprzedaż studio na 4. piętrze nowego, luksusowego kompleksu mieszkaniowego Ilkem Rio 1, z rabatem 10 000 euro w porównaniu z ceną wywoławczą dewelopera. Lokalizacja i koncepcja Kompleks położony jest w dzielnicy Tomük w Mersin, zaledw…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with large gardens and a swimming pool, Mersin, Turkey
Kuzucubelen, Turcja
od
$348,194
Oferujemy przestronne i komfortowe apartamenty.W rezydencji znajdują się duże ogrody i gaje cytrusowe, basen i boisko sportowe, mini golf, park dla zwierząt domowych, ochrona wokół zegara, plac zabaw dla dzieci, kino, centrum fitness.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infra…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment in a complex with swimming pool in a quiet area, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$107,202
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basenem, boiskiem sportowym itp. Na terenie kompleksu znajduje się również molo.Kompleks posiada budynek z apartamentami z 2-3 sypialniami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Mersin jest dużym ośrodkiem r…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment in the 5* SPA complex Albimo Loft Residence.
Mahmutlar, Turcja
od
$106,438
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) 56 m2 na wysokim piętrze jest na sprzedaż.Przedstawiamy Państwu nowy elitarny projekt inwestycyjny w centrum Mahmutlar z niezawodnej firmy deweloperskiej.Nowy kompleks mieszkalny położony jest 550 metrów od morza i należy do segmentu luksusowego, składa s…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Projekt składa się z 63 mieszkań w jednym bloku. Projekt znajduje się w Demirtas, najbardziej popularne centrum turystyczne Alanya, 1000 metrów od morza.Projekt posiada 9 pięter i apartamenty z 1- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wnętrze budynku: American paneled lakierowane dr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$355,400
Projekt składa się z 2 bloków i obejmuje 72 apartamenty premium z systemem "Smart Home": 46 przytulne i przestronne apartamenty 1 + 1 (41- 46 m2) i 26 duplexes projektant 2 + 1 (82- 97 m2).Idealna lokalizacja w popularnej okolicy Oba blisko morza i centrum Alanya, w otoczeniu majestatycznych…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex 600 meters from the beach and promenade, in the central part of the popular resort area, Mahmutlar, Turkey
Mahmutlar, Turcja
od
$172,456
Rezydencja składa się z dwóch piętrowych budynków z dwu-, trzypokojowych apartamentów i penthouses duplex.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie wykorzystywane są wyłącznie certyfi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Zespół mieszkaniowy New gated residence with swimming pools, Aksu, Turkey
Aksu, Turcja
od
$109,432
Rezydencja oferuje parking, baseny dla dzieci i dorosłych, salon, wokół-zegar nadzoru wideo, ochrona i usługi concierge.Wyposażenie i wyposażenie w domu Interkom wideoKlimatyzacja w salonieBudowa urządzeń kuchennych (kuchenka, kaptur, piekarnik)Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchom…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center, Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$195,761
W rezydencji znajduje się parking, kryte i odkryte baseny, aquapark, mini klub, sala fitness, centrum spa (łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa), pokój wypoczynkowy, kino, miejsce do grillowania, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, monitoring wideo na okrągło.Lokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Zespół mieszkaniowy Apartament w pierwszej linii brzegowej w kompleksie Oxo Beach Residence.
Kestel, Turcja
od
$172,308
Opcje wykończenia Gotowe
Apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 60 m² w kompleksie Oxo Beach Residence. Okna wychodzą na północ i wschód, oferując widok na miasto i góry. Oxo Beach to luksusowy, pięciopiętrowy budynek mieszkalny nad Morzem Śródziemnym. Kestel słynie z czystych plaż, wyróżnionych B…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$214,638
W rezydencji znajduje się basen, duży podziemny parking, siłownia, grill, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Antalya, 3 minuty od Morza Śródziemnego
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Aksu, Turcja
od
$186,076
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzie…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a concierge service at 100 meters from the sea, Mersin, Turkey
Kusluca, Turcja
od
$98,664
Atena Nixie Rezydencja łączy śródziemnomorski sen i luksusowy styl życia, a wspaniała architektura Nişantaşı jest zabierana do Erdemli. Projekt składa się z 10 pięter i obejmuje 33 mieszkania, w tym 13 mieszkań z 1 sypialnią i 20 mieszkań z 2 sypialniami.Cechybezpieczeństwo wokół zegarausług…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 2+1 w kompleksie Myra Park, 200 metrów od morza.
Kestel, Turcja
od
$176,886
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z dwiema sypialniami (2+1) o powierzchni 110 m² w kompleksie Myra Park. Rozkład: Kuchnia-salon 2 sypialnie 2 łazienki 2 balkony Widok na teren kompleksu i góry Myra Park to piękny kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony 300 metrów o…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools at 550 meters from the beach, in the center of Avsallar, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$233,049
Rezydencja dysponuje parkingiem, odkrytym basenem i basenem dla dzieci, salą fitness, centrum spa (łaźnia turecka, sauna, łaźnia parowa), miejscem do grillowania, placem zabaw dla dzieci, monitoringiem wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaOkna z aluminiumDrzwi staloweUkryte …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$233,229
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Aksu, Turcja
od
$202,059
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzie…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$163,677
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty w Projekcie z Własnym Molo w Korzystnej Lokalizacji w Erdemli Mersin Mersin to metropolia na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Jest rozwinięta pod względem turystycznym, rolniczym i przemysłowym. Mersin ma jedną z najdłuższych linii brzegowych i portów o największym wolumenie biznesow…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and large spa centre, 100 meters to the sea, Tosmur, Alanya, Turkey
Tosmur, Turcja
od
$268,006
W popularnym obszarze turystycznym kompleks ten oferuje różne rodzaje mieszkań: standard 1 sypialnia, 2 i 5 penthouses sypialni.Cechy mieszkania Wyposażenie: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, wbudowane meble w kuchni i łazienkach, wbudowane szafy w korytarzu, pełny zestaw urządzeń Siem…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Kavi Dreams Oba.
Oba, Turcja
od
$195,465
Apartament dwupoziomowy 2+1 o powierzchni 115 m² w cenie 168 000 euro w kompleksie Kavi Dreams Oba. Deweloper oferuje również podobny apartament dwupoziomowy 2+1 (nieumeblowany) na sprzedaż w cenie od 334 000 euro. Układ mieszkania: Nowe, luksusowe meble i sprzęt AGD Kuchnia z sa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with furnished apartments and swimming pool with water park, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Projekt to kompleks mieszkalny z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basen z parkiem wodnym, gazebos, boisko do koszykówki, hammam, sauna, itp.W kompleksie znajdują się 3 budynki z 1-2 sypialniami.Cechy mieszkania Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble łazienkoweDrzwi wzmocni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and around-the-clock security, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$1,57M
Oferujemy wille z basenem, miejscami parkingowymi i tarasami.W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe i szlaki spacerowe, altany, place zabaw dla dzieci, centrum fitness, spa, łaźnia turecka, kawiarnia, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$217,901
Projekt posiada 15 apartamentów i 2 sklepy. Infrastruktura projektu obejmuje: basen, plac zabaw, parking odkryty, altanę i miejsce do grillowania, saunę, jacuzzi, fitness, lobby i recepcję.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt ten znajduje się w prowincji Antalya, w gminie Alanya, w …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Muratpasa, Turcja
od
$411,553
Rok realizacji 2026
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele inn…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool close to the sea, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$243,536
W rezydencji znajduje się basen, plac zabaw dla dzieci, salon, parking.Zakończenie - 2023.Cechy mieszkania Interkom wideoInternet bezprzewodowyCentralny system satelitarnyPodłoga kafelkowaPodwójne szybyKabina kuchennaStalowe drzwi wejścioweLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with sports grounds and various amenities, 1.5 km to the sea, Mezitli, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$80,402
Projekt składa się z 5 bloków, z mieszkaniami z 1-3 sypialniami.Kompleks mieszkalny z dużą infrastrukturą i różnymi udogodnieniami, w tym baseny, quapark, sauna, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, korty tenisowe, joga na świeżym powietrzu, kawiarnia, ogród dla zwierząt domowych, sztuczne je…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a parking close to the beach and the center of Alanya, Oba, Turkey
Oba, Turcja
od
$361,226
Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, łaźnię turecką, saunę i jacuzzi, centrum fitness, miejsce do grillowania, bary, parking, altankę, plac zabaw dla dzieci, kino, bezprzewodowy Internet, bezpieczeństwo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień, 30, 2023.Cechy mieszkan…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Zespół mieszkaniowy Apartment 3+1XL - the best price in Azura!
Alanya, Turcja
od
$358,878
Opcje wykończenia Gotowe
AZURA WORLD in Türkler: otwórz drzwi do nowego życia.Wprowadzenie AZURA WORLD - wielkiego miasta-z-miasta projektu na wybrzeżu Antalya. Jest to więcej niż tylko kompleks mieszkaniowy, ale holistyczne środowisko życia, rekreacji i inwestycji, gdzie każdy szczegół został starannie rozważony.Kl…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with parking, fitness centre and swimming pool, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turcja
od
$226,823
Kompleks mieszkalny znajduje się na powierzchni 9,504 m2, na której duża część (6,400 m2) jest powierzchnią zieloną.Projekt posiada mieszkania z 2-3 sypialniami. Dla każdego mieszkania zapewnione jest miejsce parkingowe.Budynek posiada odporność sejsmiczną zgodnie z normami europejskimi.Loka…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$410,202
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Zespół mieszkaniowy Mieszkanie z jedną sypialnią w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard.
Mahmutlar, Turcja
od
$101,286
Opcje wykończenia Gotowe
Film prezentujący apartament dostępny jest na życzenie. Apartament z jedną sypialnią (1+1), o powierzchni 63 m², na 4. piętrze z widokiem na góry w kompleksie Yenisey Yaparlı Avangard. Yenisey Yaparlı Avangard to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości, komfortowy…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a panoramic view and swimming pools, Kalkan, Turkey
Kalkan, Turcja
od
$932,196
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, saunami i łaźniami tureckimi, salonami fitness, salonami na dachu oraz panoramicznymi widokiem na morze.Zakończenie - lipiec 2023 r.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, sypialnia.Pierwsze piętro: dwie sypialnie z balkonem i łazienkami, z kt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Ready-for-rent residential complex with sports grounds, Tarsus, Mersin, Turkey
Tarsus, Turcja
od
$101,959
Gated kompleks mieszkalny z wielu udogodnień, w tym ogród z fontannami, telewizja satelitarna, sporty i place zabaw, bezpieczeństwo, gazebos dla rekreacji. Mieszkanie jest gotowe do wynajęcia.Wszystkie bloki mają trzy sypialnie. We wszystkich blokach i na każdym piętrze na 4 mieszkaniach.Nad…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Miasto w Kargıcak Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$714,924
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with water park, swimming pool, cinema and fitness centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$89,724
Projekt jest kompleksem mieszkalnym z różnymi mieszkaniami i obszarami rekreacyjnymi: basen, park wodny, kino, łaźnia turecka, boiska sportowe itp.W kompleksie znajduje się 5 budynków z 1-3 sypialniami.Cechy mieszkania Cechy:Sufit zawieszonyZestaw kuchennySzafkaMeble w łazienceDrzwi wzmocnio…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Muratpasa, Turcja
od
$765,198
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 12
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Góry i Morze w Mahmutlar Mahmutlar przyciąga uwagę inwestorów i tych, którzy traktują go jako letnią rezydencję z naturalnymi plażami i atrakcjami turystycznymi. Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się blisko kawiarni, restauracji, supermarketów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea and the city center of Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$2,21M
Oferujemy willę z basenem nieskończoności, saunę, tarasy, ogród, garaż, panoramiczny widok na historyczne centrum Alanya, zamek, morze i zielone otoczenie.Cechy mieszkania Parter: otwarty salon z kuchnią i jadalnią na parterze, który otwiera się na rozległe tarasy i ogrody.Pierwsze piętro: t…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Apartamentowiec Nieruchomości w Koncepcji Hotelu 5-gwiazdkowego w Alanyi Kestel
Muratpasa, Turcja
od
$531,738
Rok realizacji 2026
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele inn…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Apartamentowiec Doskonałe Mieszkania w Projekcie Viva Defne, Altintas
Aksu, Turcja
od
$220,823
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Dobrze Zaprojektowane, Eleganckie Mieszkania w Projekcie w Antalyi, Altintas Mieszkania znajdują się w Aksu, Altıntaş. Aksu to dzielnica w Antalyi z zakorzenioną historią. Okolica Altıntaş to jedna z najbardziej prestiżowych dzielnic mieszkaniowych i centrów inwestycyjnych w Antalyi i Turcj…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Zespół mieszkaniowy New villa with a garden and a swimming pool close to the beach and the golf course, Kadriye, Turkey
Serik, Turcja
od
$699,147
Oferujemy nowoczesną i wysokiej jakości willę z basenem, ogrodem, parkingiem, balkonem i tarasem.Zakończenie - maj 2023 r.Cechy mieszkania Dom obejmuje 4 sypialnie, salon, otwartą kuchnię, 4 łazienki, garderobę, saunę i łaźnię turecką, piwnicę.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweLa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany duplex 2+1 w kompleksie Crystal Nova.
Oba, Turcja
od
$177,555
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament dwupokojowy (2+1) o powierzchni 140 m² w pięciogwiazdkowym kompleksie hotelowym Crystal Nova. Rezydencja Crystal Nova zajmuje powierzchnię 7000 m² i składa się z czterech sześciopiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 80 apartamentów. Obiekt położony jest…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$260,648
Oferujemy apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się zadaszony parking, basen, ogród, system ochrony, centrum fitness, sauna, gazeboes.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaTelewizja satelitarnaŻaluzje elektryczneOgrzewanie podłogoweOkna PVCSIEMENS …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with large spa centre, 350 meters to the sea, Oba, Alanya, Turkey
Oba, Turcja
od
$279,659
W popularnym obszarze turystycznym, ten nisko-wzrost rozwoju oferuje różne rodzaje płaskich: standardowe 1-2 mieszkania sypialne i 2-3 penthouses sypialni.Cechy mieszkania Wyposażenie: stalowe drzwi wejściowe, domofon wideo, wbudowany w meble w kuchni i łazienkach, wbudowany w szafę w koryta…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Zespół mieszkaniowy Umeblowany apartament 1+1 w kompleksie Crystal Towers SPA.
Alanya, Turcja
od
$144,515
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – cena na Tapu to 200 000 USD. Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 65 m² w kompleksie Crystal Towers. Ten luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą znajduje się w dzielnicy Cikcilli w Alanyi, 750 metrów od mo…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$322,773
W rezydencji znajduje się garaż i parking, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala do masażu, sala do masażu), sala konferencyjna i biblioteka, bar, barbecue, mini klub, plac zabaw dla dzieci, aquapark, prywatna plaża, monitoring wideo wokół zegar…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$535,609
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Best Home 25 Cleopatra Exclusive.
Alanya, Turcja
od
$192,375
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowane mieszkanie jednopokojowe (1+1) o powierzchni 60 m², na 2. piętrze. Best Home 25 to nowy, luksusowy kompleks mieszkaniowy z własną infrastrukturą, położony w centralnej części Alanyi, zaledwie kilka minut spacerem od plaży Kleopatry i parku. Jednocześnie kompleks znajduje się…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 z WIDOKIEM NA MORZE w kompleksie Utopia Residence.
Alanya, Turcja
od
$99,000
Opcje wykończenia Gotowe
Umeblowany apartament z jedną sypialnią (1+1) o powierzchni 70 m² z widokiem na morze w kompleksie Utopia Residence. Rozkład: Kuchnia z salonem Przestronna sypialnia Przeszklony balkon Widok na morze i Zamek w Alanyi Utopia Residence to piękny kompleks mieszkalny wybudowa…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Zespół mieszkaniowy Umeblowane mieszkanie 1+1 w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers.
Alanya, Turcja
od
$141,651
Opcje wykończenia Gotowe
Możliwość uzyskania pozwolenia na pobyt – w Tapu, 200 000 USD. Umeblowane mieszkanie z jedną sypialnią (1+1), numer 65, na sprzedaż w kompleksie Cleopatra Konak Twin Towers. Cleopatra Twin Towers to kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, blisko wszyst…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Apartamentowiec Nowe Mieszkania w Doskonałej Cenie w Çeşmeli Mersin
Erdemli, Turcja
od
$109,061
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Gotowe do Zamieszkania Mieszkania w Przystępnych Cenach w Çeşmeli, Mersin Mersin to jedno z nadmorskich miast, które przyciąga uwagę dzięki przystępnym inwestycjom w nieruchomości. Miasto wyróżnia się unikalnym morzem i plażami, a także łatwym dostępem do transportu i dobrze zaplanowaną urba…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a fitness center and green areas, Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$676,490
Rezydencja wyróżnia się jako innowacyjny projekt życia specjalnie dla Ciebie i oferuje komfortowe życie miejskie w obszarze Cankaya w obszarze Masa dağı, znajduje się w Antalya, gdzie właśnie rozpoczęła się budowa. Ma chłodniejsze warunki klimatyczne w porównaniu do centrum miasta. Terra Now…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' park close to the sea, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$122,351
Premium kompleks mieszkalny z własną infrastrukturą. Rodzaje apartamentów obejmują unikalne apartamenty penthouse duplex z dostępem do ogrodu i panoramicznym widokiem na morze. Pod względem lokalizacji i projektu architektonicznego, wszystkie mieszkania są umieszczone w celu oferowania panor…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartments in residential complex with swimming pool and gym, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$110,698
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 16 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 14 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 4 sypialniami - 2 jednostkiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty przed zako…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Apartamentowiec Nieruchomość nad Morzem ze Wspaniałymi Widokami w Mahmutlar
Muratpasa, Turcja
od
$311,965
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 12
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Góry i Morze w Mahmutlar Mahmutlar przyciąga uwagę inwestorów i tych, którzy traktują go jako letnią rezydencję z naturalnymi plażami i atrakcjami turystycznymi. Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się blisko kawiarni, restauracji, supermarketów…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a water park and green areas, Altintas, Turkey
Aksu, Turcja
od
$158,180
Projekt składa się z 11 budynków z 1 437 apartamentów dwupoziomowych z 1-5 sypialniami.Cechy:basencentrum fitnesssaunaŁaźnia tureckapokój parowyplace zabaw dla dziecipark wodnyścieżki spaceroweboisko do koszykówkikort tenisowyobszary rekreacyjneduże obszary zieloneparking wewnętrzny i zewnęt…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya
Muratpasa, Turcja
od
$235,433
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$227,805
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajduje się podziemny parking, kryte i odkryte baseny, bar, centrum fitness i spa, tenis, boisko do koszykówki i siatkówki, barbecue, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$128,047
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatn…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Apartamentowiec Nowe Apartamenty w Otoczeniu Natury w Alanii İncekum
Muratpasa, Turcja
od
$391,409
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New large residence with swimming pools and green areas close to the center of Antalya, Turkey
Kepez, Turcja
od
$228,133
Rezydencja posiada system bezpieczeństwa, kryte i odkryte baseny, siłownię i studio pilates, tereny zielone i stawy.Zakończenie - 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 4 kmCentrum miasta Antalya - 5 kmStare miasto - 8 kmPlaża - 7 kmLotnisko - 18 km
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nobby Comfort
Apartamentowiec Nobby Comfort
Tosmur, Turcja
od
$186,130
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Nobby Comfort to nowoczesny kompleks mieszkalny o zwięzłej konstrukcji - idealne połączenie przyjemnej ceny, dogodnej lokalizacji, zróżnicowanej infrastruktury i kompetentnych układów funkcjonalnych apartamentów. Jest idealny nie tylko dla miłośników spokojnego, mierzonego stylu życia, ale t…
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, an aqua park and a private beach, Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$266,480
W rezydencji znajdują się odkryte baseny, park wodny, fontanny taneczne, sztuczne baseny, jacuzzi, centrum spa, kryty podgrzewany basen, centrum fitness, klub dla dzieci, kawiarnie, restauracje i bary, restauracja na dachu i bar z widokiem panoramicznym, klub nocny, sklepy i apteka, grill, p…
Agencja
TRANIO
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Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Pokaż wszystko Rezydencja Nordic Art 2
Rezydencja Nordic Art 2
Mahmutlar, Turcja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 11
Nowy projekt klasy premium NORDIC ART 2 jest nową generacją rezydencji mieszkalnej, która łączy wszystkie cechy kurortu i inwestycji atrakcyjne luksusowe nieruchomości.Początek budowy: październik 2024.Koniec budowy: grudzień 2026.Unikalną lokalizacją jest pierwsza linia brzegowa.Kompleks zn…
Deweloper
Daria Çiçek
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a mini golf course, Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$174,204
Projekt obejmuje:Kryty / odkryty basenGeneratorGrillPowierzchnia na zewnątrzPlac zabaw dla dzieciSiłowniaPokój gierKino zewnętrznePrzestrzeń jogiPlac zabaw dla dzieciSaunaMasaż pokójMiejsca siedzące na zewnątrzMini pole golfowePlac zabaw dla trampolinyPokój bilardowySala konferencyjnaParking…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Zespół mieszkaniowy Spacious apartment close to the chain stores in the center of Avsallar, Turkey
Alanya, Turcja
od
$90,306
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 27 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 12 jednostkamiApartamenty z 2 sypialniami - 9 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 1 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 4 jednos…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$536,012
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi w garażu.Rezydencja posiada zieloną powierzchnię, odkryty basen o powierzchni 600 m2 i basen dla dzieci o powierzchni 55 m2, podziemny garaż, salę fitness, saunę, plac zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with swimming pool, garden, parking and sauna in the center of Mersin, Türkiye
Akdeniz, Turcja
od
$139,829
Nowy kompleks mieszkalny w Mezitli obejmuje dwa 13-piętrowe budynki mieszkalne. Na każdym piętrze znajduje się 5 apartamentów. Między budynkami jest basen. Drewniane altany z sofami i fotelami są zainstalowane w okolicy. Wspólny obszar otoczony jest zielenią. Istnieje również grill, boisko d…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Apartamentowiec Apartamenty o Wysokich Dochodach z Wynajmu w Kompleksie w Aksu Antalya
Aksu, Turcja
od
$549,601
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Inwestycyjne na Sprzedaż w Kompleksie w Aksu Antalya Te stylowo zaprojektowane apartamenty w Antalya Aksu nadają się do inwestycji. Znajdują się w elitarnym projekcie blisko lotniska, w porozumieniu z międzynarodową siecią hoteli Best Western. Inwestycja zlokalizowana jest w dzie…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center close to the center of Alanya, Оба, Turkey
Oba, Turcja
od
$147,986
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na góry.W rezydencji znajduje się basen, parking, sauna, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci i sala gier, barbecue area.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweInterkom wideoZawieszone sufity i miejsce ukry…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Gated premium residential complex with a view of the sea in the resort area of Alanya, Turkey
Alanya, Turcja
od
$117,981
Kompleks mieszkalny obejmuje dwa 9-piętrowe budynki na terenie 10 000 m2. Istnieje całkowicie 170 apartamentów z różnymi układami, w tym duplexes na górnych piętrach z tarasami na zewnątrz i widokiem na morze.Cechybasenmini park wodnysala gimnastycznasaunasalon i bibliotekakinoparkingplac za…
Agencja
TRANIO
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