Mieszkanie w nowym budynku Nordic Sky

Tosmur, Turcja
od
$308,860
58 1
ID: 16202
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 3.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya
  • Wioska
    Tosmur

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    9

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca

O kompleksie

Nordic Sky to znakomity luksusowy projekt w korporacyjnym stylu Nordic Property Construction. Spełnia potrzeby najbardziej wybiórczych koneserów nieruchomości na wybrzeżu Alanya i wyróżnia się architekturą lakoniczną i komfortem elitarnego hotelu pięciogwiazdkowego.

Na działce 6678 m2 znajdą się 3 bloki mieszkalne dla 135 apartamentów. Duże terytorium i wiele różnych miejsc na rozrywkę przyczynia się do komfortowego odpoczynku bez ciągłego poczucia tłumu.

Nordic Sky jest idealny nie tylko do rekreacji, ale także do stałego pobytu, ponieważ zwróciliśmy szczególną uwagę na komfort apartamentów od kompetentnych układów do dodatkowej izolacji dźwięku.

Do wyboru są następujące opcje układu: 1 5 m2), 2 + 1 (98- 102 m2), 2 + 1 duplex (114,5 m2), 3 + 1 duplex (151- 160 m2), 4 + 1 duplex (231,5- 242 m2).

Jasny i nowoczesny kompleks mieszkalny Nordic Sky znajduje się w dzielnicy Tosmur - dość blisko do centrum Alanya, tylko 6 km, a jednocześnie nie tak hałaśliwy jak centrum miasta. Tosmur jest jednym z najbardziej pagórkowatych obszarów. Między Tosmur i Kestel rzeka Dim płynie, a trochę dalej w górach jest jaskinia Dim stalaktyt. Jest to dość gęsto zaludniony obszar, ale jednocześnie niezbyt hałaśliwy. Odległość od lotniska Antalya wyniesie 130 km, a do lotniska Gazipasa - 35 km.

Życie w Tosmur nie zatrzymuje się na minutę, wszędzie są supermarkety, warzywa, sklep spożywczy i pamiątki, apteki, bankomaty, piekarnie, a także inne niezbędne infrastruktury. Rynek rolniczy jest tylko 800 m stąd. Piaszczyste plaże Tosmur są uważane za jedne z najlepszych w regionie. W zimie, a w lecie bardziej spokojnie, górska rzeka Dim Chai przynosi orzeźwiające nuty i tworzy specjalną atmosferę w okolicy.

Kompleks mieszkalny Nordic Sky posiada duży obszar i doskonałą własną infrastrukturę do rekreacji i komfortowego życia, różne obiekty, które nie pozostawią Cię obojętnym, ponieważ tutaj znajdziesz:

  • odkryty basen (370 m2) ze zjeżdżalniami;
  • Basen dla dzieci (37 m2);
  • kryty podgrzewany basen (54 m2) i jacuzzi;
  • sala gimnastyczna (92 m2);
  • Hammam turecki;
  • Sauna?
  • rzymska parownia;
  • pomieszczenia do masażu;
  • lobby i salon z barem;
  • Gra z bilard i tenis stołowy;
  • Powierzchnia placu zabaw;
  • Minikino;
  • Plac zabaw;
  • Ogród z projektowaniem krajobrazu i fontanny;
  • kort tenisowy;
  • parking otwarty;
  • parking zakryty, w tym dla rowerów;
  • Magazyny;
  • 2 windy w każdym bloku;
  • antena satelitarna;
  • generator energii elektrycznej;
  • Nadzór wideo, dozorca, ochrona.

Nordycki Bloki mieszkalne Sky są budowane zgodnie z europejskimi standardami dla nowoczesnych technologii wykorzystujących materiały wysokiej jakości. Wszystkie apartamenty są wynajmowane w czystym wykończeniu.

Charakterystyka apartamentów:

  • wysokość sufitu 3 m;
  • Stalowe drzwi wejściowe, wysokiej jakości lakierowane drzwi wewnętrzne;
  • Ściany malowane są zmywalną farbą.
  • Okna z podwójnym szybami i profilem aluminiowym;
  • pokrycia podłogowe - płytki porcelanowe / ceramiczne;
  • Zestaw kuchenny fornirowanego MDF z granitowym blatem;
  • Instalacje hydrauliczne wysokiej jakości;
  • W pełni wyposażone łazienki z kabin prysznicowych;
  • Elektryczne ogrzewanie podłogowe w łazienkach;
  • podkład do instalacji systemu ogrzewania;
  • Interkom wideo, gniazda do Internetu i telewizji IP;
  • zewnętrzne jednostki klimatyzacji znajdują się w pomieszczeniach technicznych na końcu budynku;
  • System inteligentnego domu w konfiguracji podstawowej;
  • dodatkowy system filtracji wody dla kompleksu mieszkalnego;

Instalacja:

W kompleksie mieszkalnym Nordic Sky oferujemy nieoprocentowane raty z zaliczką w wysokości zaledwie 30% całkowitej wartości nieruchomości.

Lokalizacja na mapie

Tosmur, Turcja
Wideo recenzja apartamentowiec Nordic Sky

