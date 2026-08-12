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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Turcja

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1 484 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$304,821
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Mieszkanie 3 pokoi w Fethiye, Turcja
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2/4
W czasach starożytnych Fethiye był znany jako Telmessos, "kraj świateł". Niewątpliwie najjaś…
$286,170
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Agencja
INEST HOMES
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Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
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Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Mezitli, Turcja
UP UP
Mieszkanie 3 pokoi
Mezitli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 6/14
Lavinya Concept jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym i składa się z 3 bloków 14 pięter. P…
$171,023
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
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Mieszkanie 2 pokoi w Alanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Alanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 7
Mieszkanie z Widokiem na Góry i Morze w Kompleksie z Trzema Blokami w Alanyi Alanya to jedna…
$147,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$183,156
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 5
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty w Kompleksie z Udogodnieniami Blisko Plaży w Kestel, Alan…
$541,404
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Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$422,592
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Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$277,614
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Mieszkanie 2 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$125,854
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Mieszkanie 4 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$272,491
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 10
Nieruchomości z Potencjałem Inwestycyjnym w Pobliżu Plaży w Mahmutlar Alanya Alanya to popul…
$112,379
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Komfortowe Apartamenty z Widokiem na Morze w Alanyi Payallar Payallar, jedno z centrów atrak…
$295,726
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Mieszkanie 4 pokoi w Kepez, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kepez, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Góry i Morze w Pobliżu Szpitala Miejskiego w Antalyi, Kepez Kepez …
$282,883
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Mieszkanie 3 pokoi w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Liczba kondygnacji 14
Luksusowe Apartamenty z 8-Piętrowym Parkingiem i Odkrytym Basenem na Dachu w Beşiktaş, Stamb…
$1,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Bodrum, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Bodrum, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty z Widokiem na Przyrodę i Morze w Bodrum Muğla Apartamenty z widokiem na morze i…
$820,943
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Apartamenty na Sprzedaż z Widokiem na Przyrodę i Morze w Alanyi Alanya jest jednym z…
$286,680
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Mieszkanie 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze i Miasto w Otoczeniu Przyrody w Alanyi Kestel Kestel to tętn…
$375,954
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Apartamenty w Ekskluzywnym, Jednoblokowym Kompleksie Położonym Bezpośrednio przy Morzu w Mah…
$934,308
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Mieszkanie 3 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 14
Stylowe, Przystępne Cenowo Apartamenty w Odległości Spaceru od Morza w Mersin Erdemli Mersin…
$97,759
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/9
Dla obywatelstwa Na czynsz. Co masz: Apartamenty w nowym kompleksie mieszkalnym w centrum …
$230,390
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Penthouse 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Apartamenty z Widokiem na Miasto i Morze na Sprzedaż w Alanyi Region Kale w Alanyi wyróżnia …
$989,295
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Penthouse 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Apartamenty w Kompleksie z Licznymi Udogodnieniami w Alanyi Alanya jest jednym z najchętniej…
$207,763
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Mieszkanie 2 pokoi w Erdemli, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Erdemli, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 15
Nowo Wybudowane Apartamenty z Widokiem na Morze w Ayaş, Mersin Mersin to popularne śródziemn…
$214,797
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Mieszkanie 4 pokoi w Maltepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty z Widokiem na Ulicę na Sprzedaż w Kompleksie z Ochroną w Maltepe Maltepe, położo…
$347,542
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Mieszkanie 3 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 400 m od Wybrzeża w Alanyi, Antalya Alanya, położona we wsc…
$447,541
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Mieszkanie 2 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Przestronnymi Balkonami z Potencjałem Inwestycyjnym w Kü…
$124,699
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Mieszkanie 5 pokojów w Sisli, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Sisli, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 9
Apartamenty z Widokiem na Bosfor Blisko Pawilonu Ihlamur w Şişli, Stambuł Apartamenty znajdu…
$2,45M
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Mieszkanie 2 pokoi w Muratpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty z Widokiem na Morze w Jednoblokowym Kompleksie w Alanyi Uznana za jedną z najbar…
$357,632
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Typy nieruchomości w Turcja.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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