Zespół mieszkaniowy Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas ina quiet area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$746,128
Oferujemy komfortowe wille z ogrodem.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w cichej i zielonej okolicy
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Eyüp
Sariyer, Turcja
od
$226,527
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
6 obiekty nieruchomości 6
♦️ * PLAN PŁATNOŚCI: GOTÓWKA * ♦️REGION: EYÜP ♦️ * KORZYŚCI REGIONALNE* ⁇ ️ W CENTRUM MIASTA
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy Type B_79
Zespół mieszkaniowy Type B_79
Zespół mieszkaniowy Type B_79
Zespół mieszkaniowy Type B_79
Sariyer, Turcja
od
$150,000
Rok realizacji 2023
Europejska strona – Bagcilar Projekt opiera się na powierzchni 24 000 m2. Projekt rozpocznie się w grudniu 2023 r. I dostępne są 1 + 1 i 2 + 1 jednostki. Ten projekt znajduje się obok autostrady Basın Express. Projekty obejmują basen, łaźnię turecką, parking, salę fitness i całodobową ochr…
Deweloper
Majd International Company
OneOne
Apartamentowiec Apartment in İstanbul Turkey
Apartamentowiec Apartment in İstanbul Turkey
Apartamentowiec Apartment in İstanbul Turkey
Apartamentowiec Apartment in İstanbul Turkey
Apartamentowiec Apartment in İstanbul Turkey
Sariyer, Turcja
od
$109,396
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 38
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt obejmuje nieruchomości mieszkalne i komercyjne, Blokowy hotel Apartament B i blok C w budowie i Ready Block D, gdzie mieszkania są teraz na sprzedaż. Blok D ma 38 pięter, 480 mieszkań 13 mieszkań na piętro Ostatnie 23 mieszkania na sprzedaż 1 + 1,2 + 1,3 + 1 W pobliżu znaj…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Zespół mieszkaniowy Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Zespół mieszkaniowy Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Zespół mieszkaniowy Investments with obtaining Turkish Citizenship!
Zespół mieszkaniowy Investments with obtaining Turkish Citizenship!
, Turcja
od
$500,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Niezrównana oferta na tureckim rynku nieruchomości od naszej firmy!Rozpoczyna się budowa kompleksu mieszkalnego na powierzchni 13,848 m2, składającego się z 5 bloków, łącznie 324 apartamentów o różnych układach i obszarach, obok Tuyap Exhibition Center, które jest miejscem międzynarodowych t…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas close to a highway, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$994,838
Rezydencja oferuje ogrodów krajobrazowych i terenów zielonych, bezpieczeństwa wokół zegara, basen, sauna, plac zabaw dla dzieci, siłownia, ścieżki spacerowe.Zakończenie - lipiec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu autostrady TEM i Belgrad Forest.U…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Bağcılar
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Bağcılar
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Bağcılar
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Bağcılar
Zespół mieszkaniowy The Project in İstanbul-Bağcılar
Sariyer, Turcja
od
$191,028
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 9
6 obiekty nieruchomości 6
♦️ PLAN PŁATNOŚCI: GOTÓWKA ♦️DATA: SIERPIEŃ 2023 ♦ LOKALIZACJA: BA« CILAR-BASINEKSPRESS ♦ ZALETY LOKALIZACJI
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and gardens, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$945,096
Oferujemy komfortowe wille z dwoma miejscami parkingowymi, hamam, saunę i siłownię, panoramiczny widok na morze, miasto i otaczającą naturę.Rezydencja dysponuje basenem, ogrodami i ochroną wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w domu ParkietOgrzewanie podłogoweOkna z aluminiumKlimatyzacja w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Type B_66
Zespół mieszkaniowy Type B_66
Zespół mieszkaniowy Type B_66
Zespół mieszkaniowy Type B_66
Zespół mieszkaniowy Type B_66
Sariyer, Turcja
od
$128,162
Rok realizacji 2022
Strona europejska - Eyyup Ten projekt jest zbudowany na powierzchni 10 700 m2. Projekt będzie gotowy do dostawy do końca 2022 r. Dostępne są dwie do trzech sypialni. Zalety tego projektu obejmują lokalizację między dwiema stacjami metra, w pobliżu autostrady Tem. Cena katalogowa za 2 sypi…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with views of the city, close to universities, Sarıyer area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$719,888
Projekt składa się z 2 bloków - 142 apartamentów + 7 willi o łącznej powierzchni 24500 m2. Usługi dla rezydentów:Zabezpieczenie 24 / 7System nadzoru wideokonciergesala gimnastycznaSpa: sauna i łaźnia parowaodkryte place zabawbaseny zewnętrzne / kryteścieżki spacerowe wewnątrz kompleksuLokali…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Sarıyer Residence Project Istanbul
Apartamentowiec Sarıyer Residence Project Istanbul
Apartamentowiec Sarıyer Residence Project Istanbul
Apartamentowiec Sarıyer Residence Project Istanbul
Apartamentowiec Sarıyer Residence Project Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$1,26M
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jedyny projekt z gwarancją rządową w centralnym regionie Maslak, centrum europejskiego Stambułu. Specjalnie zaprojektowany do spokojnego życia rodzinnego, luksusowy kompleks mieszkaniowy, bez biur handlowych. Akt własności jest gotowy, a projekt spe…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Type B_54
Zespół mieszkaniowy Type B_54
Zespół mieszkaniowy Type B_54
Zespół mieszkaniowy Type B_54
Sariyer, Turcja
od
$269,139
Rok realizacji 2023
Strona azjatycka - Kadikoy Projekt ten jest zbudowany na powierzchni 26 000 M2 i składa się z dwóch faz, z których każda składa się z 3 bloków o 24 piętrach. Pierwsza faza projektu będzie gotowa do dostawy w czerwcu 2023 r. I dostępne są jednostki z jedną lub czterema sypialniami. Ten proj…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy Type A_45
Zespół mieszkaniowy Type A_45
Zespół mieszkaniowy Type A_45
Zespół mieszkaniowy Type A_45
Sariyer, Turcja
od
$440,235
Rok realizacji 2025
Strona europejska - Levent Projekt ten został zbudowany na terenie o powierzchni 103 000 M2, z czego 85% to tereny zielone. Projekt rozpocznie się w 2025 r. I dostępne są jednostki z jedną do czterech sypialni. Ten projekt znajduje się w centrum Stambułu z pełnymi udogodnieniami socjalnymi…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 i 2+1 w kompleksie Avangart Istanbul w dzielnicy Maslak.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
od
$299,000
Opcje wykończenia Gotowe
Filmy z apartamentami są dostępne na życzenie. Apartamenty na sprzedaż w kompleksie PREMIUM Avangart Istanbul: Apartament z jedną sypialnią (1+1), powierzchnia całkowita 80 m² – 299 000 USD. Apartament z dwiema sypialniami (2+1), powierzchnia całkowita 108 m² – 425 000 USD. Apartamen…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-quality residence with swimming pools near the forest, in the heart of Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$467,574
Oferujemy apartamenty z balkonem i widokiem na las Belgrad.W rezydencji znajdują się ogrody krajobrazowe, kryte i odkryte baseny, place zabaw dla dzieci, stawy ozdobne, parking, ochrona na zewnątrz, sauna i łaźnia turecka, studio pilates, sala konferencyjna, sala gimnastyczna.Zakończenie - g…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in Maslak area.
Sariyer, Turcja
od
$275,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Otoczony zielenią, nowy kompleks mieszkalny Stambułu jest o krok od wszystkiego, czego potrzebujesz - blisko szpitala, centrum handlowego, instytucji edukacyjnych i węzłów transportowych, 3 km. Stacja metra Ayazaga, 3,5 km od autostrady E- 80.Projekt posiada 10 sklepów, w sumie 130 apartamen…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Zespół mieszkaniowy Type B_67
Sariyer, Turcja
od
$153,000
Rok realizacji 2021
Strona azjatycka - fikirtepe   Ten projekt znajduje się w najważniejszym obszarze pod względem dostępu. Projekty realizowane w bardzo centralnej lokalizacji Stambułu znajdują się obok stacji metra-autobusu. Projekt zbudowany jest na powierzchni 8000 m2, która obejmuje 3 bloki, z 467 jednost…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a heliport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$984,889
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na Bosforus, las i miasto.Rezydencja oferuje parking, basen nieskończoności, centrum fitness, saunę i łaźnię turecką, sklepy, heliport, saloniki, restauracje.Zakończenie - 2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w po…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul in the Dap Yeni Levent complex.
Sariyer, Turcja
od
$321,000
Opcje wykończenia Gotowe
Eksluzywna oferta od naszej firmy!Apartamenty w kompleksie Dap Yeni Levent - tańsze niż inne brokery o 235,000 USD!Projekt, który wyróżnia fakt, że znajduje się na 35- meter- wysoki wzgórzu z widokiem na lasy Belgradu w komercyjnym i finansowym centrum Stambułu naprzeciwko Galatasay Saray St…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Prestigious residence with a panoramic view in Vadistanbul area, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$606,851
Oferujemy apartamenty z różnymi układami (od studia do czterech sypialni). Apartamenty mają panoramiczny widok na miasto.Rezydencja highly-rise składa się z trzech wież i oferuje usługi concierge, centrum fitness i spa, baseny, parking dla 3500 samochodów.Wyposażenie i wyposażenie w domu Sys…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Kagithane Istanbul Apartments Compound
Sariyer, Turcja
od
$513,667
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Położenie geograficzne jest bliskie życiu biznesowemu w centrum miasta i nadaje się do rozrywki dla rodziny w pobliżu największych centrów handlowych w Stambule. Bogate i zróżnicowane pomieszczenia socjalne odpowiednie dla wszystkich członków rodzin…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a fitness room close to the new airport, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$1,35M
Oferujemy jasne apartamenty z malowniczym widokiem na las.W rezydencji znajduje się odkryty basen i solarium, parking, ochrona, boisko sportowe, sala fitness.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu szkół, uniwersytetów, szpitali, centrum obszaru, nowego lotniska
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas close to well-developed infrastructure, in one of the oldest and largest areas of Istanbul
Sariyer, Turcja
od
$502,393
Koncepcja wiejskiego domu w centrum miasta od jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów w Turcji!Oferujemy mieszkanie z widokiem na las Belgrad, ogrody na dachu i duże tarasy w unikalnym projekcie, który daje możliwość mieszkania w domu wsi w centrum metropolii.Rezydencja oferuje terenó…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Maslak Apartment Compound
Sariyer, Turcja
od
$720,561
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt Istanbul Maslak Apartments znajduje się w najbardziej znanych częściach miasta, z rosnącą wartością inwestycji i preferowanym miejscem dla inwestorów. Projekt jest zgodny z warunkami obywatelstwa tureckiego, dostępnymi z różnymi ofertami, z …
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Zespół mieszkaniowy Elite 2+1 apartments in the center of Istanbul in the Maslak area.
Sariyer, Turcja
od
$1,13M
Opcje wykończenia Gotowe
Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w Maslaku, centrum biznesu i życia w Stambule. Po jednej stronie projektu jest Belgrad Forest, a po drugiej Vadi Istanbul Shopping Mall, który podkreśla wszystkie możliwości miasta od zakupów do rozrywki.Istnieje metra w pobliżu, łatwy dostęp do au…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of townhouses with a fitness center close to a forest, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$1,12M
Oferujemy domy z ogrodami i garażami dla 2 samochodów.Rezydencja oferuje centrum fitness oraz saunę, jogę i pilates.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"WindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Las Belgradzki - 5 minut jazdyLotnisko w Stam…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$395,522
Oferujemy przestronne apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem na miasto.W rezydencji znajduje się basen, joga i pilates, centrum fitness i sauna, parking.Zakończenie - grudzień 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 30 metrówUniwersytety - 500 metrówMaslak - 2 km…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Type B_73
Zespół mieszkaniowy Type B_73
Zespół mieszkaniowy Type B_73
Zespół mieszkaniowy Type B_73
Sariyer, Turcja
od
$152,000
Rok realizacji 2023
Strona azjatycka - kartal Projekt zbudowany jest na powierzchni 20972 M2, a 60% powierzchni projektu składa się z terenów zielonych i obiektów socjalnych. Ten projekt będzie gotowy do realizacji w 2023 r. Zalety projektu to niesamowity widok na morze, który zaczyna się od trzeciego piętra …
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, fitness centers and restaurants, Istanbul, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$762,882
Oferujemy apartamenty z dużymi oknami i widokiem na morze.W rezydencji znajduje się odkryty basen, hamam, sauna, masaże, ośrodki fitness, sklepy, restauracje i kawiarnie.Zakończenie - lipiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 2 minutySzkoła - 2 minutyPark - 10 minutL…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
Zespół mieszkaniowy Apartament 1+1 w luksusowym kompleksie Kordon İstanbul.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Filmy z apartamentów dostępne na życzenie. Niezwykle konkurencyjna oferta – co najmniej o 200 000 USD tańsza niż u innych sprzedawców. W kompleksie LUXURY Kordon Istanbul na sprzedaż jest apartament z jedną sypialnią (1+1 sypialnia) o łącznej powierzchni 76 m². Projekt ma łączną powie…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Zespół mieszkaniowy Type B_81
Sariyer, Turcja
od
$233,382
Rok realizacji 2021
Strona europejska - beylikduzu Projekt ten znajduje się na jednej z najważniejszych autostrad w Stambule w ogóle ( E 5, a jednocześnie w pobliżu autobusu metra ). Projekt zbudowany jest na powierzchni 36 581 m2 z 2 blokami i 565 jednostkami. Tym, co wyróżnia projekt, jest to, że ma widok na…
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in a world-class residential complex with a wide range of services, financial center of Istanbul — Maslak district, Turkey
Sariyer, Turcja
od
$827,324
Nowoczesny kompleks składa się z apartamentów, penthouses, wielu biur, sklepów i pięciogwiazdkowego hotelu. Ponadto:centrum sztuki, centrum wystawiennicze i sala dla 500 osób24- godzinna ochrona z nadzorem wideousługi conciergeduży parkingplac zabaw dla dziecispa z krytym basenem, sauną i si…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Type A_37
Zespół mieszkaniowy Type A_37
Zespół mieszkaniowy Type A_37
Zespół mieszkaniowy Type A_37
Zespół mieszkaniowy Type A_37
Sariyer, Turcja
od
$3,33M
Rok realizacji 2024
Strona europejska - Nisantasi Projekt został zbudowany na powierzchni 60 000 m2, w tym 6 bloków i 160 luksusowych apartamentów. Ten projekt jest dostępny na 2023 rok. Jest to bardzo luksusowy projekt zlokalizowany w najbardziej centralnej i luksusowej części Stambułu. Cena katalogowa dla …
Deweloper
Majd International Company
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the Skyland Istanbul skyscraper in the center of Istanbul.
317 DCS Dijital Gumruk Hizmetleri AS, Turcja
od
$295,000
Opcje wykończenia Gotowe
Skyland Istanbul - the perfect choice for living, business, and investment! Skyland Istanbul is a luxury multifunctional complex located in the Sariyer district. It consists of three main towers (residential, office, and commercial) and a shopping mall. The project stands out as one of…
Agencja
Smart Home
