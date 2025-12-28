  1. Realting.com
  Turcja
  Muratpasa
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Muratpasa, Turcja

Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Zespół mieszkaniowy The Cruise Collection
Muratpasa, Turcja
od
$130,879
Rok realizacji 2023
Kolekcja rejsów znajduje się w obszarze rozwoju Antalyi, Altintash. Planowana jest budowa na dużą skalę w tym obszarze wraz z rozwojem całej niezbędnej infrastruktury, co uczyni ją „nowym centrum Antalyi"". Apartamenty mają wysokiej jakości wykończenia; w pełni wyposażone łazienki; og…
Deweloper
TURKREALT
Muratpasa, Turcja
od
$123,061
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$318,707
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$536,012
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi w garażu.Rezydencja posiada zieloną powierzchnię, odkryty basen o powierzchni 600 m2 i basen dla dzieci o powierzchni 55 m2, podziemny garaż, salę fitness, saunę, plac zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a cinema, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$301,088
W rezydencji znajdują się baseny, siłownie, boiska sportowe, sauna i hamam, kino, podziemny parking, ogród, place zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo - w kabinie kuchennejUrządzenia kuchenne (kuchenka, piekarnik, kaptur)Wyro…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$1,24M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Projekcie Fenix ​​40 z Zamkniętym Parkingiem i Wspólnym Basenem w Dzielnicy Gençlik Projekt Fenix ​​40 Işıklar znajduje się w dzielnicy Gençlik w Muratpaşa, jednej z centralnych i prestiżowych dzielnic Antalyi. Okolica wyróżnia się bliskością plaży oraz kluczowych terenów rekre…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$314,616
Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo, duży parking.Zakończenie - lipiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu IntercomWyposażona kuchniaKabina kuchenna Siemens (kuchenka, piekarnik, kaptur)Klimatyzacja w każdej sypialniLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje s…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$202,626
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$765,198
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 12
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Góry i Morze w Mahmutlar Mahmutlar przyciąga uwagę inwestorów i tych, którzy traktują go jako letnią rezydencję z naturalnymi plażami i atrakcjami turystycznymi. Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się blisko kawiarni, restauracji, supermarketów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$251,497
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$1,14M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New business-class residence in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$256,354
ANTA Home Neon to jasna i nowoczesna rezydencja. Apartamenty, udogodnienia amd spółka zarządzająca - wszystko jest starannie przemyślane tutaj, aby zapewnić rosnące zapotrzebowanie na krótkoterminowy i długoterminowy leasing.Cechygaraż podziemnyObszar zastrzeżonycentrum fitnesssklep, kawiarn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a gym and a parking on the seafront, Kestel, Alanya, Türkiye
Muratpasa, Turcja
od
$221,396
Premia mieszkalny projekt położony na pierwszej linii brzegowej w malowniczej okolicy Kestel. Ten unikalny kompleks jest przeznaczony dla tych, którzy marzą o przebudzeniu się do dźwięku fal i podziwiając wspaniałe widoki na morze z ich okien.Kompleks składa się z jednego bloku z 40 przestro…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a variety of infrastructure and recreation areas, 800 metres to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$198,092
Projekt jest małym kompleksem w centrum miasta, z widokiem na Morze Śródziemne. Kompleks posiada przestronne 1-2 pokojowe mieszkania z dostępem do basenu. Projekt obejmuje również 3 sklepy w pobliżu.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia zewnętrzne:Park wodny dla dzieci i dorosłych, bas…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Złożona infrastruktura:odkryty basenplac zabaw dla dziecisalongrillparkingpokój zabaw dla dziecicentrum fitnessjacuzzisaunalobbyWyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaPodwójne szybyDrzwi staloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Cikcilli jest spokojnym kurortem w górskiej części …
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$141,267
Rok realizacji 2024
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem Blisko Wszelkich Udogodnień w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, rozwijająca się dzielnica Alanyi, jest bardzo chętnie wybierana zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i obcokrajowców do zamieszkania oraz na wakacje. Znana z obecności znanych marek,…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern luxury residence with swimming pools, a gym and a kids' playground, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$301,798
W pięknej rezydencji znajduje się ogród krajobrazowy, baseny dla dzieci i dorosłych, odkryte centrum fitness, barbecue, ochrona, siłownia, sauna i łaźnia parowa, salon, plac zabaw dla dzieci, parking.Zakończenie - 21 / 09 / 2023.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$822,882
Rok realizacji 2026
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Regi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$775,874
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a panoramic view at 500 meters from the sea, in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$320,442
Stylowy i przemyślany kompleks premium jest tworzony dla tych, którzy cenią luksus i są przyzwyczajeni do normalnego życia.Projekt obejmuje:tropikalny ogród z trawnikamigrillbasen panoramicznypanoramiczny widok na morze i góryZakończenie - maj 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Pla…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, sports grounds and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$241,206
W rezydencji znajduje się garaż i parking, kryte i odkryte baseny, korty tenisowe i koszykarskie, sala fitness, centrum spa (sauna, łaźnia parowa), sala konferencyjna i biblioteka, aan aquapark, kawiarnia i bar, barbecue area, mini klub, plac zabaw dla dzieci, prywatna plaża, monitoring wide…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$319,751
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness room, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$446,682
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze, góry i dolinę.Rezydencja dysponuje ogrodem i basenem, salą fitness, sauną, podziemnym parkingiem, całodobową ochroną.Zakończenie - 30 / 03 / 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweŻaluzje elektryczneNowoczesna kuchniaUrządzenia ku…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with 5-star services, 230 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$499,890
W rezydencji znajduje się ogród, salon i barbecue, plac zabaw dla dzieci, kryty basen, łaźnia parowa, sauna i pokój masażu, siłownia.Cechy mieszkania Kabina kuchennaGranitPodłoga kafelkowaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w obszarze Kestel, 230 metrów od morza
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, stores and and recreation areas, with views of sea and mountains, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$217,901
Projekt posiada 15 apartamentów i 2 sklepy. Infrastruktura projektu obejmuje: basen, plac zabaw, parking odkryty, altanę i miejsce do grillowania, saunę, jacuzzi, fitness, lobby i recepcję.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt ten znajduje się w prowincji Antalya, w gminie Alanya, w …
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$1,53M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty w Projekcie Fenix ​​40 z Zamkniętym Parkingiem i Wspólnym Basenem w Dzielnicy Gençlik Projekt Fenix ​​40 Işıklar znajduje się w dzielnicy Gençlik w Muratpaşa, jednej z centralnych i prestiżowych dzielnic Antalyi. Okolica wyróżnia się bliskością plaży oraz kluczowych terenów rekre…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$229,889
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, lounge areas and a cinema at 300 meters from the beach, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$1,11M
Kompleks mieszkalny składa się z 5 budynków z 16 apartamentami.Każdy apartament posiada taras o powierzchni 60 m2 lub studio o powierzchni 25 m2.Tarasy będą wyposażone w kuchnię letnią, jacuzzi, ogród zimowy, grill.Studio będzie wyposażone w kabinę kuchenną i łazienkę.Złożona infrastruktura:…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$146,298
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$268,006
Rezydencja dysponuje krytym parkingiem, odkrytym basenem, salą fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala solna, pokój masażu), placami zabaw dla dzieci, prywatną plażą, całodobową obserwacją wideo, obsługą concierge.Początek budowy - 30.09.2023.Zakończenie - 30.12.2025.Wyposaże…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$335,510
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$197,792
Rok realizacji 2026
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele inn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a view of the sea in a prestigious area, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$256,354
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje kryte i odkryte baseny z jacuzzi, basen dla dzieci, centrum fitness, saunę, łaźnię parową i pokój masażu, pokoje gier, kawiarnię, barbecue area, parking, na zewnątrz - ochrona zegara.Cechy mieszkania Interkom wideoLok…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$195,518
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa center and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$322,773
W rezydencji znajduje się garaż i parking, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala do masażu, sala do masażu), sala konferencyjna i biblioteka, bar, barbecue, mini klub, plac zabaw dla dzieci, aquapark, prywatna plaża, monitoring wideo wokół zegar…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a spa complex, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$93,220
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i góry.Rezydencja oferuje kompleks spa, odkryty basen ze zjeżdżalniami wodnymi, kryty basen i basen dla dzieci, parking, barbecue area z pergolami, ochronę wokół zegara i nadzór wideo, korty tenisowe i koszykarskie, kawiarnię, restaurac…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the popular tourist center of Alanya, 1 km from the sea, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,090
Projekt składa się z 63 mieszkań w jednym bloku. Projekt znajduje się w Demirtas, najbardziej popularne centrum turystyczne Alanya, 1000 metrów od morza.Projekt posiada 9 pięter i apartamenty z 1- 4 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wnętrze budynku: American paneled lakierowane dr…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$309,669
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$311,965
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 12
Nieruchomości przy Plaży z Widokiem na Góry i Morze w Mahmutlar Mahmutlar przyciąga uwagę inwestorów i tych, którzy traktują go jako letnią rezydencję z naturalnymi plażami i atrakcjami turystycznymi. Nieruchomości na sprzedaż w Alanyi znajdują się blisko kawiarni, restauracji, supermarketów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a fitness center in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$399,925
Oferujemy apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się zadaszony parking, basen, ogród, system ochrony, centrum fitness, sauna, gazeboes.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaTelewizja satelitarnaŻaluzje elektryczneOgrzewanie podłogoweOkna PVCSIEMENS …
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$224,271
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and a private beach close to the airport, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$332,095
W rezydencji znajduje się garaż i parking, kryte i odkryte baseny, sala fitness, centrum spa (sauna, hamam, łaźnia parowa, sala solna, pokój masażu), sala konferencyjna i biblioteka, bar, miejsce do grillowania, mini klub, plac zabaw dla dzieci, prywatna plaża, monitoring wideo wokół zegara,…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$589,162
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$247,218
Rok realizacji 2026
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Regi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$364,252
Rok realizacji 2026
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Projekcie w Alanya Kestel Niezwykłe nieruchomości znajdują się w Kestel w Alanyi. Kestel to rozwijająca się dzielnica z dostępem do różnych udogodnień. W okolicy znajdują się ścieżki turystyczne, restauracje, kawiarnie oraz wiele inn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with many facilities and services, 200 m to the sea, Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$315,199
Ten komfortowy-klasy rezydencja z bogatą infrastrukturą jest doskonałą okazją dla inwestorów, którzy chcą kupić nowoczesną nieruchomość w cenach targowych.W sercu dużego i bardzo popularnego obszaru Alanya - Kestel, w odległości 200 metrów od wybrzeża. Kompleks wyróżnia się jasną i nowoczesn…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$294,307
Rok realizacji 2024
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie z Basenem Blisko Wszelkich Udogodnień w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, rozwijająca się dzielnica Alanyi, jest bardzo chętnie wybierana zarówno przez lokalnych mieszkańców, jak i obcokrajowców do zamieszkania oraz na wakacje. Znana z obecności znanych marek,…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments near the beach and restaurant, in the centre of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$302,964
W popularnym obszarze turystycznym, ten nisko-wzrost rozwoju oferuje różne rodzaje płaskich: standardowe 1-2 mieszkania sypialne, 2 i 4 penthouses sypialni.Cechy mieszkania Apartament wyposażony jest w: stalowe drzwi wejściowe, domofon, wbudowane meble w kuchni i łazience, pełny zestaw urząd…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$153,259
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$332,635
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a garden, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$223,839
Oferujemy stylowe apartamenty z widokiem na góry.W rezydencji znajduje się basen, siłownia, system bezpieczeństwa, sauna, basen dla dzieci i plac zabaw, ogród krajobrazowy.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i urządzenia kuchennePodwójne szybyOkna z aluminiumIntercomInternetTelewizja sat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence in central Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in central Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in central Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in central Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in central Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence in central Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$156,725
W rezydencji znajduje się parking dwupoziomowy, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Zakończenie - wrzesień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Podłoga laminowanaOkna PVCKlimatyzacjaDrzwi staloweKabina kuchenna i wyposażenie kuchenne we FRANKE TEKA lub urządzenia BOSCH (piekarnik, piekarn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with swimming pools and a restaurant at 150 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$279,659
Rezydencja dysponuje parkingiem, krytymi i odkrytymi basenami, basenem dla dzieci, salą fitness, centrum spa (sauna, łaźnia parowa), restauracją i barem, miejscem do grillowania, placem zabaw dla dzieci i pokojem zabaw, monitoringiem wideo na okrągło.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi st…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Zespół mieszkaniowy Apartament 2+1 w centrum Antalyi w niskiej cenie!
Muratpasa, Turcja
od
$170,376
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks położony jest w centrum Antalyi, przy głównej ulicy turystycznej miasta, Işıklar. Kompleks został zaprojektowany z dbałością o każdy szczegół: unikatowy design, panoramiczne okna i system inteligentnego domu. Dzięki własnej infrastrukturze i profesjonalnej firmie zarządzającej, …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$355,400
Projekt składa się z 2 bloków i obejmuje 72 apartamenty premium z systemem "Smart Home": 46 przytulne i przestronne apartamenty 1 + 1 (41- 46 m2) i 26 duplexes projektant 2 + 1 (82- 97 m2).Idealna lokalizacja w popularnej okolicy Oba blisko morza i centrum Alanya, w otoczeniu majestatycznych…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments in complex with developed infrastructure, 900 m from the sea, Demirtas, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$143,908
Projekt w jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Alanya, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i nowoczesną architekturą. Projekt składa się z jednego budynku z 30 apartamentami.Projekt 6 pięter, apartamenty z 1 sypialnią i duplexami z 2-3 sypialniami
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an water park close to the beach and golf courses, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$159,174
W rezydencji znajduje się zadaszony parking, park wodny, łaźnia turecka, kort tenisowy, odkryty basen, siłownia, sauna, plac zabaw dla dzieci, zieleń krajobrazu, ścieżki spacerowe i joggingowe, salon.Zakończenie - 1. kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kuchnia amerykańskaPodłoga …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with views of the Mediterranean Sea, the Toros Mountains and the ancient fortress of Alanya, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$279,659
Rezydencja składa się z 4 budynków z dwu-, trzy- i czteropokojowe apartamenty i duplexes.Unikalna lokalizacja w połączeniu z wysoką jakością konstrukcji, nowoczesny design i profesjonalne zarządzanie zapewni komfortowy styl życia.W budowie kompleksu wykorzystano jedynie materiały certyfikowa…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$120,761
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Stylowe Mieszkania na Sprzedaż w Alanyi Mahmutlar, 250 m od Plaży Mahmutlar to dzielnica położona we wschodniej części Alanyi, która dynamicznie się rozwija z każdym rokiem. Przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i zagranicznych turystów dzięki czystej plaży, długim ścieżkom spacerowym, rest…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$134,694
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym w Alanyi İncekum İncekum, będący domem dla wielu cudów natury Alanyi w Antalyi, wyróżnia się jako jedna z najbardziej preferowanych lokalizacji ze względu na swoją wspaniałą przyrodę i czyste morze. Okurcalar nadal dynamicznie rozwija się jako cen…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and spa centers on the first sea line, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$512,708
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajdują się trzy duże baseny, basen z salonem i dwoma basenami dla dzieci, bar, barbecue, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki i korty tenisowe, zadaszony parking, dwa ośrodki spa z krytymi basenami, sale fitness, …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool close to the beaches and the city center of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$166,138
Nowoczesny kompleks jest blisko morza, składa się z 70 apartamentów z 1-2 sypialniami i jest idealny do inwestycji.Cechy:wysokiej jakości konstrukcjabasensala fitnessboisko do koszykówkiparking wewnętrzny i zewnętrznyWyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweSystem "Smart Home"Bud…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a spa complex and a garden, 300 meters from the sea, in the center of Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$291,311
Luksusowe życie w sercu Alanyi, gdzie każdy dzień jest jak luksusowy kurort.Wyobraź sobie miejsce, gdzie śródziemnomorski luksus spotyka ducha wolności, a każdy ranek zaczyna się od zapachu morza, ciepłego słońca i uczucia, że jesteś w najpiękniejszym pyłku na mapie.To nie tylko kompleks mie…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$218,520
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Stylowe Mieszkania na Sprzedaż w Alanyi Mahmutlar, 250 m od Plaży Mahmutlar to dzielnica położona we wschodniej części Alanyi, która dynamicznie się rozwija z każdym rokiem. Przyciąga uwagę zarówno lokalnych, jak i zagranicznych turystów dzięki czystej plaży, długim ścieżkom spacerowym, rest…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$206,569
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center and 600 meters from the beach, close to the chain stores, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$250,528
Kompleks składa się z dwóch bloków, które mają 88 mieszkań z różnymi układami:1-pokojowe apartamenty - 45 jednostek2-pokojowe apartamenty - 34 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 9 jednostekIstnieje możliwość 40% raty do zakończenia budowy.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pool, sauna and gym, Ciplakli, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$227,223
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę i morze. Składa się z 16 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 8 jednostekApartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 2 jednostkiDwupoziomowe apartamenty z 3 sypialniami - 2 j…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with panoramic views, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$850,628
Innowacyjny projekt premium. Wnętrza wyróżniają się wyrafinowaniem, funkcjonalnością i lakonizmem. Dzięki nowoczesnym technologiom apartamenty kompleksu są pełne światła i oferują zapierające dech w piersiach widoki na Morze Śródziemne i góry Taurus.Zakończenie - październik 2026 r.Lokalizac…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$351,758
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$404,327
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$704,684
Rok realizacji 2026
Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Kompleksie w Kargicak Alanya Kargıcak to szybko rozwijająca się przestrzeń do życia w Alanyi, Antalyi. Dzięki swojej atmosferze społecznej i opcjom rozrywkowym, Kargıcak jest komfortową i wysokiej jakości dzielnicą. Rosnąca liczba renomowanych sklepów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$415,640
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 10
Ekskluzywne Życie w Antalyi – Luksusowe Apartamenty w Projekcie Luviya Luksusowe apartamenty znajdują się w dzielnicy Topçular w Muratpaşa. Dzięki bliskości do Bulwaru Termesos, okolica oferuje łatwe możliwości transportowe i jest atrakcyjnym miejscem dla osób, które chcą inwestować lub mies…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern low-rise residence with swimming pools at 750 meters from the sea, Kestel, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$365,887
Rezydencja oferuje baseny dla dzieci i dorosłych, siłownię, saunę i łaźnię parową, saloniki, bezprzewodowy Internet, nadzór wideo wokół zegara.Zakończenie - wrzesień, 30, 2023.Cechy mieszkania Centralny system satelitarnyOkna PVC z podwójnie szybOświetlenie punktoweStalowe drzwi wejścioweKab…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with swimming pools, lounge areas and a kids' playground in the prestigious area of Kestel, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$205,083
Kompleks składa się z 20 mieszkań i podwójnych apartamentów.Cechy:basenBasen dla dziecipomieszczenia wypoczynkowegrillplac zabaw dla dzieci i pokój zabawparkingsala fitnesslobbysaunajacuzziZabezpieczenie 24 / 7Zakończenie - czerwiec 2027Cechy mieszkania lakierowana kabina kuchennagwiazda gal…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New premium residence with swimming pools and a spa area near a beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$227,805
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miasto.W rezydencji znajduje się podziemny parking, kryte i odkryte baseny, bar, centrum fitness i spa, tenis, boisko do koszykówki i siatkówki, barbecue, plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a tennis court, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$320,442
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.W rezydencji znajduje się duży basen, kort tenisowy, kryty basen, hamam, sauna, centrum fitness.Wyposażenie i wyposażenie w domu Drzwi staloweInterkom wideoZawieszone sufity i miejsce ukryte oświetlenieWyposażone łazienkiPodwójne szybyO…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$1,15M
Oferujemy wille z miejscami parkingowymi, baseny (36 m2 - 49 m2), barbecue area, jacuzzi.Zakończenie - maj 2024 r.Cechy mieszkania Podłoga kafelkowaKabina kuchennaPodwójne szybyGranitowe blatyStalowe drzwi wejścioweOgrzewanie podłogoweWyroby sanitarne z gipsuLokalizacja i pobliska infrastruk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$124,681
Kompleks mieszkalny ma łącznie 36 jednostek z różnymi układami:1-pokojowe apartamenty - 12 jednostek2-pokojowe apartamenty - 14 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 10 jednostkamiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwość spłaty pozostałej kwoty do zakończenia budowy.…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$370,827
Rok realizacji 2026
Apartamenty na Sprzedaż w Kompleksie Przy Plaży w Mahmutlar, Alanya Mahmutlar, znany jako wakacyjna dzielnica Alanyi, w ostatnich latach dynamicznie się rozwija i modernizuje. Dzięki wysokiej jakości usługom stał się pierwszym wyborem zarówno dla obcokrajowców, jak i mieszkańców Turcji. Regi…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and terraces, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$1,28M
Oferujemy wille z terenów zielonych, baseny, barbecue, tarasy i jacuzzi.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Podłogi granitoweKabina kuchennaPodwójne szybyGranitowe blaty kuchenneStalowe drzwi wejścioweOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Morze …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex one kilometre from the sea, in an ecologically clean resort area Konakli, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$131,673
Kompleks mieszkalny z rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie kilometr od morza.W domu jest 40 mieszkań, w tym: 30 mieszkań z 1 sypialnią, 10 duplexów z 2 sypialniami.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: boisko do koszykówki, gazebos, hammam, sauna, pokój rekreacyjny, bilard, pokó…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence at 100 meters from the sea, Oba, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$448,619
Nowy projekt mieszkaniowy nie jest tworzony w celu zapewnienia komfortowego i nowoczesnego życia, ale również daje wyjątkową okazję do korzystania z blasku wybrzeża Morza Śródziemnego.Kompleks oferuje szeroką gamę apartamentów z różnymi obszarami i układami - od przytulnych apartamentów z 1 …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex near the chain stores in a quiet area, Alanya, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$119,438
Kompleks mieszkalny z panoramicznym widokiem na naturę. Składa się z 35 apartamentów z różnymi układami:Apartamenty z 1 sypialnią - 17 jednostekDwupoziomowe apartamenty z 2 sypialniami - 4 jednostkiApartamenty z 3 sypialniami - 14 jednostkamiPłatność zaliczkowa wynosi 40% i istnieje możliwoś…
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$394,371
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Muratpasa, Turcja
od
$535,639
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 10
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basen w Kompleksie o Koncepcji Hotelowej w Demirtaş, Alanya Demirtaş, gdzie znajdują się te luksusowe apartamenty, to dynamicznie rozwijająca się dzielnica Alanyi, znana z pięknych plaż, terenów spacerowych oraz rozwiniętej infrastruktury społecznej. Demirta…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$214,638
W rezydencji znajduje się basen, duży podziemny parking, siłownia, grill, plac zabaw dla dzieci.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu Antalya, 3 minuty od Morza Śródziemnego
Agencja
TRANIO
Muratpasa, Turcja
od
$316,786
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Planem Płatności w City Nest Project z Udogodnieniami w Antalii Muratpasa Wygodne mieszkania zlokalizowane są w dzielnicy Sinan Muratpaşa. Region, który dzięki projektom transformacji urbanistycznej stał się ulubieńcem inwestorów i nabywców, oferuje wysokie przychody z czynszów…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic views close to the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$3,79M
Kompleks jest kolekcją 16 luksusowych willi w nowoczesnym stylu. Położony na wzgórzu, te eleganckie domy otwierają zapierające dech w piersiach widoki na miasto i Morze Śródziemne.Luksusowe wille z 3 + 1 i 6 + 1 rozkłady będą na przestronne działki o powierzchni od 560 m2 do 1000 m2. Wszystk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near international schools, in a prestigious area of Antalya, Turkey
Muratpasa, Turcja
od
$260,648
Oferujemy apartamenty z tarasami.W rezydencji znajduje się zadaszony parking, basen, ogród, system ochrony, centrum fitness, sauna, gazeboes.Zakończenie - kwiecień 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaTelewizja satelitarnaŻaluzje elektryczneOgrzewanie podłogoweOkna PVCSIEMENS …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Project in Alanya-Antalya Location
Zespół mieszkaniowy Project in Alanya-Antalya Location
Zespół mieszkaniowy Project in Alanya-Antalya Location
Zespół mieszkaniowy Project in Alanya-Antalya Location
Zespół mieszkaniowy Project in Alanya-Antalya Location
Zespół mieszkaniowy Project in Alanya-Antalya Location
Muratpasa, Turcja
od
$127,225
Rok realizacji 2024
9 obiekty nieruchomości 9
KOMPLEKS MIESZKAŃSKI PAYALLAR, ALANYA, ANTALYA - Türkiye Nasz projekt rezydencji znajduje się na 1426 metrach kwadratowych w Payallar, pięknym miejscu w Alanyi, i składa się z 1 bloku i 5 pięter. Nasze apartamenty mają widok na las. Nasz projekt, który obiecuje wygodne życie z salonami na św…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
