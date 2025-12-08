  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Sisli
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Sisli, Turcja

Stambuł
12
Antalya
86
Izmir
14
Alanya
4
Pokaż więcej
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$499,785
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartments Compound
Sisli, Turcja
od
$533,032
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Projekt znajduje się w dzielnicy Nisantasi w Sisli, sercu Stambułu, jednego z najbardziej prestiżowych regionów w nim. Środowisko bogate w szpitale i sklepy modowe najsłynniejszych międzynarodowych i lokalnych marek. W luksusowych apartamentach z no…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools, a green area and a restaurant close to the city center, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$582,975
W rezydencji znajduje się zieleń, ochrona, boisko do piłki nożnej, plac zabaw dla dzieci, kryte i odkryte baseny, parking, restauracja, siłownia, sauna i hamam, boisko do koszykówki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dworzec Metrobus - 2 kmCentrum miasta - 2 kmCentrum handlowe - 3 kmStacj…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a park, a swimming pool and a tennis court close to metro stations, in the popular area of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$798,192
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.W rezydencji znajduje się duży park, parking, centrum spa, basen, plac zabaw dla dzieci, kort tenisowy, saloniki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu restauracji, centrów handlowych, stacji metra, 5 minut od TEM i autos…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy First class residential complex with a good infrastructure in Sisli, Istanbul, Türkiye
Sisli, Turcja
od
$192,003
Nowy kompleks mieszkalny, z 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 apartamenty z tarasem lub ogrodem i sufitami 3.15 metrów. Właściciele lub najemcy mogą skorzystać z wszystkich zalet usługi utrzymania domu. Kompleks mieszkalny oferuje wygodną infrastrukturę:parking podziemny2 sale konferencyjnebiurasala fitne…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Zespół mieszkaniowy Anthill Fraser Residences
Sisli, Turcja
od
$430,282
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 54
Gościnność Frasera w sercu Metropola!!! Anthill Bomonti Residence znajduje się w najbardziej centralnej dzielnicy Stambułu, Bomonti, z najwyższą jakością wykończenia i zarządzania obiektem. Dzięki jakości i dominacji Fraser Place możesz cieszyć się życiem w centrum miasta ze wspaniałym wido…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,46M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Apartamentowiec Nisantasi Istanbul Apartment Complex
Sisli, Turcja
od
$865,285
Dlaczego ta właściwość jest؟ Gotowe mieszkania na sprzedaż w Stambule odpowiednie dla obywatelstwa tureckiego. Centralna lokalizacja w środku najważniejszych obszarów miasta. Bezpośrednio naprzeciwko stacji metra i obok przystanków autobusowych. 5-gwiazdkowe usługi hotelowe i wysokiej jakoś…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Zespół mieszkaniowy LOTUS FLAWA
Sisli, Turcja
od
$776,404
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 12
Całkowicie nowy projekt powstaje w środku Shishli i Nishantashi, jednego z pierwszych obszarów, które przychodzą na myśl, wspominając o Stambule. Położony w samym sercu ulic Halaskargazi, Rumeli i Valikonga, LOTUS FLAWA; Jest to kompleksowy projekt składający się z budynków mieszkalnych, biu…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool in the heart of Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$658,981
Oferujemy luksusowe apartamenty z 1-3 sypialniami. Niektóre mieszkania mają prywatne ogrody.Cechybasenparking krytyplac zabaw dla dziecigrunty sportoweZakończenie - czerwiec 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Można dojść do najbardziej popularnych i ulubionych centrów handlowych mi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a meeting room close to a metro station, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$381,023
Złożona infrastruktura:BasenSaunaSiłowniaLuksusowe lobbyOgród dachowyBezpieczeństwoParkingSale konferencyjneŁaźnia tureckaZakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Dworzec autobusowy - 1 minutaStacja metra - 15 minutCentrum handlowe Cevahir - 5 minutTrump Tower - 7 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Zespół mieszkaniowy Exclusive PREMIUM CLASS residential complex in the center of Istanbul.
Merkez Caddesi, Turcja
od
$690,000
Opcje wykończenia Gotowe
Wprowadzenie pierwszego projektu mieszkaniowego w Turcji, specjalnie zaprojektowanego z najwyższym poziomem standardów bezpieczeństwa sejsmicznego dostępnych w Turcji.Nasz projekt znajduje się w Sisli, jednej z najbardziej prestiżowych i najstarszych dzielnic Stambułu Europejskiego.Sisli jes…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,60M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$649,736
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$2,10M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments with terraces and private pools in a prestigious area, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$2,89M
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty i penthouses z różnymi układami (od dwóch do czterech sypialni). Mieszkanie posiada panoramiczny widok na miasto, prywatne tarasy i baseny.W rezydencji znajdują się duże tereny zielone, parking, sauna, kryty basen, łaźnia turecka i spa, centrum fitness …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Pokaż wszystko Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Apartamentowiec PRESTIGIOUS PROJECT IN ŞİŞLİ
Sisli, Turcja
od
$453,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Projekt położony w czterech blokach, pełen miasta. Zaprojektowane z ponadczasową architekturą, opcje apartamentów przenoszą Twoje marzenia do centrum. Nasz projekt składa się z prostych mieszkań 1+1 2+1 3+1 i mieszkań typu duplex 2+1 3+1 4+1. Dla tych, którzy mają aktywne i dynamiczne ży…
Agencja
Mehal Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a kids' playground and a cinema in the center of Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$1,81M
Oferujemy apartamenty i penthouses z różnych układów.Rezydencja oferuje usługi concierge, parking, spa z basenem, centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, kino, bar, pralnia.Korzyści Dostępne raty: 50% przy zakupie, 50% - w ciągu 6 miesięcy.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość z…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in the center of Istanbul from a leading developer.
Merkez Caddesi, Turcja
od
$439,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w zakresie dostępności i cen mieszkań.Nasz projekt znajduje się w dzielnicy Sisli, jednym z najbardziej popularnych obszarów Istambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 6,058 m2 i obejmuje 1,127 mieszkań, z układami od 1 + 1 do 4 + 1, a także 17 lo…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a panoramic view of the city in the center of the business district of Sisli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$840,631
Oferujemy przestronne apartamenty z dużymi oknami i tarasami.Rezydencja obejmuje centrum biznesowe z biurami, sale konferencyjne, concierge service. Istnieje również ochrona wokół zegara, siłownia, spa (sauna i łaźnia parowa), zadaszony parking.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 6% prz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a gym and a spa, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$557,109
Rezydencja wyróżnia się jako wybitny projekt oferujący wszystkie udogodnienia nowoczesnego życia w dynamicznej i prestiżowej dzielnicy Beşiktaşu w Stambule. Projekt opracowany przez Babacan Yapı ma zostać ukończony w grudniu 2026 r. Położony w jednym z Beşiktaşs najbardziej wysublimowanych o…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Zespół mieszkaniowy Apartments in Fulya | Sisli.
Sisli, Turcja
od
$265,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Gwarantowany dochód z wynajmu 7% ceny apartamentu na 24 miesiące!Nasz projekt znajduje się w obszarze Sisli / Fulya, jednym z najbardziej popularnych obszarów Istambułu.Projekt znajduje się na powierzchni 18,900 m2, składa się z dwóch 10-piętrowych budynków i zawiera 150 apartamentów, 2 + 1,…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments with views of the Bosphorus and the city, in a building with swimming pool and restaurants, Şişli, Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$680,469
Wysokiej jakości apartamenty z widokiem na Bosforus i miasto na sprzedaż.Projekt składa się z trzech bloków: hotelu, który będzie gotowy w listopadzie, i 2 budynków mieszkalnych - blok B ukończony i blok A na początku budowy. Ponadto w projekcie powstaną kawiarnie i restauracje.Prawie wszyst…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Zespół mieszkaniowy HEART OF BOMONTY
Sisli, Turcja
od
$456
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 34
Prestiżowa dzielnica Beaumontti w starym Stambule z ponad 100-letnią historią stała się nowym faworytem miasta. Park Felicia znajduje się na najważniejszych szlakach transportowych Stambułu, w centrum rozrywki, życia kulturalnego i artystycznego miasta. Projekt Felicia Park zbudowany jest n…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Apartamentowiec Apartamenty z Udogodnieniami w Kompleksie w Şişli w Stambule
Sisli, Turcja
od
$1,25M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksowym Projekcie Mieszkaniowym w Şişli, Stambuł Ten kompleksowy projekt znajduje się w dzielnicy Şişli, jednej z najbardziej rozwiniętych dzielnic po europejskiej stronie Stambułu. Jest to jeden z czołowych obszarów pod względem wartości gruntów w Stambule. Dzielnica char…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Pokaż wszystko Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Rezydencja ANT ORIGIN HILL
Sisli, Turcja
od
$427,022
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 34
ANT ORIGIN HILL znajduje się w najbardziej centralnej części Stambułu Beaumontti z najwyższej jakości wykończeniami i zarządzaniem obiektem. Dzięki jakości i premii Fraser Place możesz cieszyć się życiem w centrum miasta ze wspaniałymi widokami i maksymalnym komfortem.
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Apartamentowiec Şişli Istanbul Residence Compound
Sisli, Turcja
od
$559,530
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Jest to projekt o bardzo eleganckich i nowoczesnych standardach budowlanych w prestiżowej centralnej dzielnicy Şişli. Kompleks obejmuje biura, sklepy i apartamenty z luksusowym i luksusowym systemem zamieszkania. Nowoczesne i najnowocześniejsze usłu…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and green areas, Istanbul, Turkey
2 Sisli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Turcja
od
$715,289
Kompleks oferuje 90.000 m2 terenów zielonych i szlaków spacerowych przeznaczonych do spokojnego i zrównoważonego stylu życia.Cechy:zielone obszary i ścieżki spacerowecentrum fitnessgarażbezpieczeństwobaseny kryte i odkrytejadalnia i salonsklepyZakończenie - 2029.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Turcja
od
$912,340
Oferujemy apartamenty z różnymi układami.Rezydencja składa się z 62 mieszkań, 99 biur, hotel ze 146 pokoi, centrum handlowe. Tutaj znajdziesz parking dla 600 samochodów, 54 sklepów, 18 kawiarni i restauracji.Korzyści Unikalna cecha - (-3) piętro, z połączeniem z metrem, będą również wykorzys…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się