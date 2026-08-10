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Nowe mieszkania w Izmir, Turcja

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Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Rezydencja Modern and Elegant Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$695,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey
Çeşme, Turcja
od
$1,33M
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.W rezydencji znajduje się kawiarnia, centrum spa, sala fitness, podziemny parking, baseny, plac zabaw dla dzieci, system bezpieczeństwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilka minut spacerem od przystani jachtowej, kawiarni i …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,32M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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TekceTekce
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$686,727
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$448,431
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Pokaż wszystko Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Apartamentowiec Infinity Çandarlı
Candarli Mahallesi, Turcja
od
$71,000
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Exclusive Investment Opportunity with Private Beach AccessGdzie nowoczesna architektura spotyka nieskończony błękitDoświadcz życia określonego przez spokój, elegancję i zapierającą dech naturę w Infinity Çandarlı. Projekt ten, położony na spokojnych wybrzeżach dzielnicy Âzmir, oferuje unikal…
Agencja
Keller Williams
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Agencja
Keller Williams
Języki komunikacji
English, Türkçe
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$376,775
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, a restaurant and a roof-top bar, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$186,035
Ta rezydencja sprawi, że poczujesz się wyjątkowy ze względu na luksusowe apartamenty, które wspierają ducha Radisson Red.Cechy:restauracjacentrum fitnessBar na dachubasensala konferencyjnalobby i kawiarniausługi conciergeusługi portierskie i hoteloweLokalizacja i pobliska infrastruktura Izmi…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$1,37M
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with two swimming pools near metro stations, Izmir, Turkey
Bornova, Turcja
od
$208,606
Prezydencja posiada dwa baseny, zieleń, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 1 minutaUniwersytet - 1 minutaDroga pierścieniowa - 2 minutyKonak - 10 minutLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$1,98M
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty i wille w kompleksie Swissotel Residences Cesme.
Çeşme, Turcja
od
$1,35M
Opcje wykończenia Gotowe
Cena od 1 155 000 EUR Luksusowe, markowe apartamenty i wille z widokiem na morze w Cesme, w pierwszej linii brzegowej, z prywatną plażą i koncepcją hotelu i spa w dzielnicy Ilica, są na sprzedaż. Apartamenty i wille są częścią kompleksu Swissotel Luxury Spa Resort & Hotel, położonego n…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and gardens at 300 meters from the beach, Izmir, Turkey
Çeşme, Turcja
od
$1,33M
Rezydencja oferuje parking, baseny, ogrody, place zabaw dla dzieci, centrum fitness, spa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu szkoły, przedszkola, supermarketu, szpitala.Plaża - 300 metrówSzpital - 6 kmPort - 9 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$301,951
Prezydencja dysponuje basenami i ochroną.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Droga pierścieniowa - 700 metrówStacja metra - 4 kmUniwersytet - 4 kmLotnisko - 30 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and green areas at 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$510,915
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze z przestronnymi tarasami.Rezydencja oferuje centrum fitness, saunę i łaźnię parową, kawiarnię, restaurację i bar z witaminami, kryte i odkryte baseny, plac zabaw dla dzieci, bezpieczeństwo wokół zegara, terenów zielonych.Lokalizacja i pobliska infras…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Quality guarded residence with six swimming pools, a spa center and lounge areas, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$246,611
Oferujemy przestronne apartamenty z dużymi balkonami, panoramicznymi widokami i wysokimi sufitami.Niektóre mieszkania mają prywatne ogrody.Rezydencja składa się z sześciu basenów i zjeżdżalni wodnych, saloniki, centrum spa, boisko do koszykówki, pokoju zabaw dla dzieci, parkingu, ochrony wok…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Zespół mieszkaniowy Property in the best residential complex near the sea, Izmir center, Turkiye
Konak, Turcja
od
$314,616
Łącząc wszystkie kolory mieszkaniowe, biznesowe, kulturalne, sportowe, rozrywkowe i handlowe życie, projekt znajduje się w nowym centrum Izmir, jednym z najszybciej rozwijających się miast na świecie, z unikalną lokalizacją, która stanie się centrum handlu i kultury. Centrum miasta, wybrzeże…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residential complex in Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$250,326
Prezydencja składa się z apartamentów i biur, a funkcje wokół -zegar bezpieczeństwa.Zakończenie - luty 2026 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centrum Bayrakli, 5 minut spacerem od domu sądu, restauracji i kawiarni
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a conference room and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$716,283
W rezydencji znajdują się kawiarnie i restauracje, garaż, centrum fitness, odkryty basen i basen dla dzieci, plac zabaw dla dzieci, sala konferencyjna, sauna, łaźnia parowa i obszar jogi, ochrona wokół zegara, usługi concierge.Zakończenie - grudzień 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kl…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a green area close to the coast, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$316,358
Jest to 50- piętrowa blokada rezydencji o długości 173 metrów. W projekcie istnieją różne rodzaje rezydencji od 1 + 1 do 4 + 1. Od ikonicznego zrozumienia architektonicznego do przestrzeni mieszkalnej, od jakości materiałów używanych do eleganckich szczegółów, które odzwierciedlają skrupulat…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$927,198
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a panoramic view, swimming pools and a conference room, 720 meters from the sea, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$463,595
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja oferuje tereny zielone, saloniki, kryte i odkryte baseny, kawiarnie, centrum fitness, sapa, kino, place zabaw dla dzieci, sala konferencyjna.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystankó…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Zespół mieszkaniowy Premium apartments on the first line by the Aegean Sea, in a quiet area of Izmir city centre, Turkey
Konak, Turcja
od
$328,296
Projekt w Izmir, głównym mieście na wybrzeżu Morza Egejskiego Turcji, jest nowoczesnym kompleksem 3 budynków. Znajduje się na pierwszej linii brzegowej w cichej okolicy centrum miasta.Istnieje 469 mieszkań z przestronnymi tarasami w budynkach mieszkalnych tego kompleksu. Trzeci budynek jest …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pool and a fitness center, Izmir, Turkey
Menemen, Turcja
od
$360,491
Oferujemy apartamenty z balkonem.W rezydencji znajdują się kryte i odkryte baseny, sala fitness, sauna, łaźnia parowa i łaźnia turecka.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu przystanków transportu publicznego, centrów biznesowych, placówek edukacyjnych i me…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool at 300 meters from a metro station, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$295,444
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi.W rezydencji znajduje się siłownia i basen.Zakończenie - 2. kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w centrum miasta, 300 metrów od stacji metra, 4 km od portu, 6 km od uniwersytetu, 20 km od lotniska
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$673,802
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, restaurants and a school in the heart of Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$428,620
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, przestronne balkony i widoki na morze i miasto.W rezydencji znajduje się szkoła i boisko sportowe, parking i garaż, joga i pilates, kryte i odkryte baseny dla dzieci i dorosłych, kawiarnie i restauracje, plac zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$603,455
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy Large villas in a residential complex with developed infrastructure, close to the Aegean Sea, Urla, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,22M
Kompleks mieszkalny posiada 73 pojedyncze wille we wspólnocie z różnymi obiektami. Krajobraz jest ważną częścią projektu, z 85% powierzchni zielonej przewidziane dla każdej willi. Ponadto projekt posiada unikalny taras obserwacyjny, który oferuje panoramiczny widok na całe miasto.Każda willa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and sports grounds, Izmir, Turkey
Çeşme, Turcja
od
$2,04M
Projekt składa się z 77 niezależnych komfortowych willi i 45 apartamentów z różnymi układami.Każda willa posiada basen o powierzchni 35 m2 i ogród.Projekt obejmuje:parkgrunty sportoweobszary zielonesala gimnastycznaodkryty basenklubobszar zdarzeńobszary siedząceplac zabaw dla dziecijogging i…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Apartamentowiec Apartamenty w Strzeżonym Kompleksie z Basenem w Izmirze Konak
Konak, Turcja
od
$277,466
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 35
Apartamenty z Widokiem na Morze w Pobliżu Metra w Izmir Konak Położona w centrum miasta Izmir dzielnica Konak jest jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w regionie Morza Egejskiego w Turcji. Dzięki rozwiniętej infrastrukturze komunikacyjnej, metro, tramwaje, pociągi i autobusy; Konak …
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence on the first sea line, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$641,982
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii morskiej
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, green areas and a tennis court, Izmir, Turkey
Urla, Turcja
od
$2,38M
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, basen, sala imprez, hamam, barbecue area, korty tenisowe i koszykarskie, tereny zielone, ochrona wokół zegara.Zakończenie - grudzień 2023 r.Cechy mieszkania Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Kolegium - 6 kmCentrum Urli …
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$273,913
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Apartamentowiec Apartamenty z Widokiem na Morze Blisko Metra w Izmir Konak
Konak, Turcja
od
$821,992
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 32
Apartamenty w Kompleksie w Izmirze Konak w Pobliżu Metra i Morza Konak jest znany jako finansowe centrum Izmiru ze względu na ruchliwą działalność handlową i centralne położenie. Usytuowany w centrum Izmiru w Turcji; Konak zapewnia łatwy dojazd w każdy punkt miasta. Obszar ten jest również p…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$408,492
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and around-the-clock security, Izmir, Turkey
Konak, Turcja
od
$196,219
Projekt składa się z dwóch 4 piętrowych budynków z 121 apartamentami z 1-2 sypialniami.Cechy:odkryty basenobszary krajobrazubezpieczeństwo wokół zegaraparking wewnętrzny i zewnętrznyZakończenie - październik 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt jest otoczony parkami i bujną z…
Agencja
TRANIO
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Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Apartamentowiec Apartamenty Blisko Morza w Zamkniętym Kompleksie w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$812,343
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Bogatym Zapleczem Rekreacyjnym Blisko Morza w Çeşme Çeşme to miejscowość wypoczynkowa położona na zachodzie Izmiru, znana z plaż oznaczonych Błękitną Flagą oraz czystego powietrza. Dzięki naturalnemu otoczeniu, znanym restauracjom, unikalnej kuchni, marinie, architekturze i hi…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Pokaż wszystko Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Apart - hotel Pokoje hotelowe Wyndham z gwarancją dochodu z wynajmu!
Naldoken Mahallesi, Turcja
od
$152,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Chcesz zarabiać pasywnie w dolarach bez zbędnych problemów? Twoja szansa – apartamenty TRYP by Wyndham w Izmirze! Posiadając pokój hotelowy w Turcji, nie musisz nic robić; globalna marka Wyndham Hotels zrobi wszystko za Ciebie. Po prostu otrzymujesz dochód – co miesiąc, w dolarach, bezpoś…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie przy Plaży w Çeşme
Çeşme, Turcja
od
$801,182
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Kompleksie w Çeşme Çeşme, położone w zachodniej części Izmiru, to popularne miejsce wakacyjne znane z czystego powietrza i plaż z niebieską flagą. Z jego naturalnym pięknem, słynnymi restauracjami, unikalną kuchnią, mariną, architekturą i his…
Agencja
TEKCE Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Zespół mieszkaniowy Residential Project İn İzmir-Menemen
Menemen, Turcja
od
$176,609
Rok realizacji 2023
Kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Zespół mieszkaniowy Gateaway to the Sea with the Çeşme Project
Çeşme, Turcja
od
$969,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Projecteşme Project znajduje się w pobliżu słynnych na całym świecie zatok, plaż i marin. Folkart Boyalık Çeşme to miejsce, w którym można w pełni cieszyć się życiem.   Odległość do : Plaża BOYALIK ...... 300 m Marina ALTIN YUNUS ..... 1 km AQUA TOY CITY .... 2 km Bay AYAYO…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Catalca Mahallesi, Turcja
od
$385,029
Rok realizacji 2024
- Poddanie 2024 -Apartamenty 3 + 1 i 4 + 1 -134 luksusowe apartamenty i wille na terenie o powierzchni 15000 m2 -GYM, Sauna, basen, ścieżki spacerowe, boisko do siatkówki i koszykówki, place zabaw, basen dla dzieci Architektura krajobrazu w całym kompleksie mieszkaniowym Zamknięty parki…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Zespół mieszkaniowy AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Zespół mieszkaniowy AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Zespół mieszkaniowy AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Zespół mieszkaniowy AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Zespół mieszkaniowy AN EXTRAORDINARY PROJECT IN THE ÇEŞME
Çeşme, Turcja
od
$918,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Cesme to najpiękniejszy półwysep na wybrzeżu Morza Egejskiego, jego wartość rośnie każdego dnia. Projekt znajduje się na Przylądku Fener w centrum Cesme, zaledwie kilka minut spacerem od przystani, rozrywki, kawiarni i restauracji. Ten projekt jest wyjątkowy pod względem architektury i całko…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Rezydencja Luxury Project at İzmir-Bayraklı Location
Konak, Turcja
od
$303,000
Rok realizacji 2024
Projekt znajduje się w centralnej części miasta, 720 metrów od morza, ten magiczny projekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Alsancak, w pobliżu węzła komunikacyjnego, obok jednego z największych prywatnych szpitali w Izmirze - Medicana.   LOKALIZACJA Ege University .............…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Zespół mieszkaniowy Luxury Apartments in İzmir- Bornova
Bornova, Turcja
od
$526,840
Opcje wykończenia Gotowe
Zaprojektowany dla osób o wysokich oczekiwaniach od życia; Ikon Tower, która łączy luksus i wygodę i przeniesie Twoje życie na wyższy standard z każdym detalem, znajduje się w Bornova, gdzie znajdują się najbardziej prestiżowe centra handlowe w Izmirze. Projekt, który ma dobrą lokalizację ze…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Rezydencja The Project of the Rising Power of Izmir
Bayrakli, Turcja
od
$666,933
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Wszystko jest na wyciągnięcie ręki w Izmirze; sieci transportowe, centra handlowe, niesamowita przestrzeń życiowa... Społeczne obszary życia: - Basen na świeżym powietrzu i basen dla dzieci -Fitness, sala pilatesu i taras do jogi - Plac zabaw dla dzieci -Stacja robocza -Sauna i pokój parowy …
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Zespół mieszkaniowy Prestizhnyy ZhK v samom serdce g Izmir
Konak, Turcja
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 24
Prestiżowy kompleks mieszkaniowy w SERCU Izmiru nad brzegiem Morza Egejskiego! Projekt składa się z 4 budynków i obejmuje ponad 1000 mieszkań z widokiem na zatokę Izmir, a także lokale komercyjne. Powierzchnia apartamentu: 56 - 234 m2. Układy: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1 Na terytorium: base…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Pokaż wszystko Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Rezydencja A Perfect Residance Project in Bayraklı
Bayrakli, Turcja
od
$188,728
Rok realizacji 2023
Czy powinniśmy objąć miasto słońcem, które wzejdzie do twojego domu za cztery pory roku? W tym projekcie zobaczysz życie metropolitalne z zupełnie innego widoku, w którym możesz cieszyć się niebieskim do pełnego z domami i biurami przylegającymi do morza, i gdzie jakość spotyka się z elegan…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Apartamentowiec 3+1 Apartmen in İzmir/ Gaziemir
Gaziemir, Turcja
od
$183,191
Opcje wykończenia Gotowe
Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salon ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası ban…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Zespół mieszkaniowy ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turcja
od
$10,22M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiam państwu perłę Turcji, Izmira Cesme. Cesme z czystą wodą, leczniczymi wodami termalnymi, zabytkami, tętniącym życiem życiem nocnym i pięknymi plażami jest jednym z najpopularniejszych regionów turystycznych Izmiru. Dzielnice Alachata, Ylyja i Urla zajmują miejsce wśród najważniej…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Zespół mieszkaniowy Project in the Pearl of the İzmir,Narlıdere
Narlidere, Turcja
od
$254,801
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 9
W miejscowości Narlıdere będziesz leonował na lasach Balçova i odwrócił się od słynnej zatoki İzmir. Jedną z was będą centra handlowe İstinye Park i Agora, a druga strona będzie otwarta dla popularnych kurortów Morza Egejskiego, takich jak Seferihisar, Urla i Çeşme. Krótko mówiąc, zamierza o…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
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