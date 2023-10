Bayrakli, Turcja

od €631,895

156–313 m² 6

Poddaj się: 2023

Wszystko jest na wyciągnięcie ręki w Izmirze; sieci transportowe, centra handlowe, niesamowita przestrzeń życiowa... Społeczne obszary życia: - Basen na świeżym powietrzu i basen dla dzieci -Fitness, sala pilatesu i taras do jogi - Plac zabaw dla dzieci -Stacja robocza -Sauna i pokój parowy -Lobby i tereny rekreacyjne -24-godzinny system bezpieczeństwa kamery -24/7 Bezpieczeństwo -Parking Garaż -Usługa recepcyjna -Pokój konferencyjny ODLEGŁOŚCI -Medicana International Hospital -Yasar University -Ege University Hospital -Dokuz Eylul University -Adnan Menderes Airport -Hilal Stacja metra Sprzęt -Wbudowany -Ogrzewanie i chłodzenie za pomocą systemu Vrv -Układ ogrzewania podłogowego -Smart Home z systemem automatyzacji -Generator dla obszarów wspólnych System automatyzacji - Zaprojektowany z infrastrukturą KNX, IOT ( Internet przedmiotów ) kompatybilny system inteligentnego domu -System i system z panelem automatyki dotykowej przy wejściach do mieszkania zarządzanie aplikacjami mobilnymi -Ogólne systemy bezpieczeństwa: sterowanie odcięciem energii elektrycznej i wody, pożar i praca zintegrowane z systemem automatyki w sytuacjach awaryjnych -Centralny system połączeń windy -Oświetlenie, klimatyzacja, kontrola kurtyny -System interkomowy IP oparty na Sip ( odbiór z systemem operacyjnym w chmurze ) połączenia z telefonem komórkowym, gdy właściciela mieszkania nie ma w domu. połączenie wideo z telefonu ) roczna bezpłatna subskrypcja -Kompatybilność z inteligentnymi asystentami, takimi jak Siri, Alexa i Google Home T-hanks do integracji IFTTT, kompatybilnych artykułów AGD, produktów oświetleniowych i inteligentnych robotów czyszczących, wiele podłączonych do Internetu możliwości sterowania obiektem z inteligentnych systemów domowych - System Concierge kompatybilny z aplikacjami mobilnymi nowej generacji ( powszechne zastosowanie dokonywanie rezerwacji z telefonów komórkowych, zarządzanie ogłoszenie ) -Bezpieczny dla inteligentnego systemu domowego z urządzeniami mobilnymi z dowolnego miejsca na świecie dostęp do obiektu -E-mail i Push Notification Services do urządzeń mobilnych użytkowników przekazywanie informacji