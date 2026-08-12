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Wille nad morzem na sprzedaż w Turcja

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272 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 625 m²
Luksusowa Wolnostojąca Willa z Systemem Smart Home, Basenem i Ogrodem na Sprzedaż w Alanyi K…
$1,91M
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Willa 3 pokoi w Kas, Turcja
Willa 3 pokoi
Kas, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Umeblowane Wille z Widokiem na Morze na Sprzedaż na Półwyspie Çukurbağ w Kaş Półwysep Çukurb…
$655,589
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Willa 5 pokojów w Kepez, Turcja
Willa 5 pokojów
Kepez, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Wille z Widokiem na Morze, Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Kompleksie w Kepez Wille znajduj…
$2,32M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Domy z Widokiem na Morze i Systemem Inteligentnego Domu w Alanyi, Antalya Eleganckie, wolnos…
$5,00M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/2
Wolnostojąca Willa z Krytym i Odkrytym Basenem w Faralya Fethiye Fethiye, dzięki swojej natu…
$989,513
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 583 m²
Liczba kondygnacji 2
Nadmorskie Wille z Systemem Inteligentnego Domu w Bodrum Gümüşlük Gümüşlük zostało założone …
$8,84M
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,15M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Piętro 2/2
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Widokiem na Morze w Bodrum Wille znajdują się w d…
$2,63M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Wolnostojące Wille Zlokalizowane Zaledwie 300 m od Morza w Alanya Konaklı Konaklı, dzielnica…
$764,959
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Willa 6 pokojów w Kas, Turcja
Willa 6 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Prestiżowa Willa z Prywatnym Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze na Półwyspie Kaş Ta z…
$2,57M
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Willa 5 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 5 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 185 m²
Piętro 1/2
Wille Wolnostojące i w Zabudowie Bliźniaczej z Widokiem na Morze, w Odległości Spaceru od Ud…
$450,303
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Willa 4 pokoi w Kalkan, Turcja
Willa 4 pokoi
Kalkan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 3
Niektóre domy imponują. I są też ci, w których się zakochujesz od pierwszego wejrzenia.Ta lu…
$1,37M
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Kumluca, Turcja
Willa 4 pokoi
Kumluca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z duszą w Karayoz - niebiańskie miejsce do życia i relaksu.Przestronna willa o powierz…
$525,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze i Prywatną Plażą w Bodrum Gündoğan Region Gündoğan znajduje się do…
$5,46M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 350 m²
Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Miasto i Morze, z Luksusowymi Udogodnieniami w Alanyi Regi…
$1,77M
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Willa 7 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 7 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Willa z Systemem Smart Home i Basenem Infinity w Bektaş Alanya Willa o eleganckim wystroju z…
$3,49M
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Willa 4 pokoi w Muratpasa, Turcja
Willa 4 pokoi
Muratpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze i Miasto w Alanya Kargıcak Alanya to jedno z najleps…
$836,515
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Willa 5 pokojów w Kas, Turcja
Willa 5 pokojów
Kas, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa, Nadmorska Willa z Prywatnym Basenem na Półwyspie Kaş, Antalya Półwysep Kaş, jedna…
$3,76M
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Willa 6 pokojów w Kusadasi, Turcja
Willa 6 pokojów
Kusadasi, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 391 m²
Piętro 1/3
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze, Basenami i Tarasami w Kuşadası Kuşadası to ważny reg…
$879,823
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Willa 8 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 8 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
6-Pokojowe Domy z Prywatnym Basenem i Ogrodem w Gölköy, Bodrum Gölköy, jedno z najbardziej p…
$11,80M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 700 m²
Nieruchomości z Widokiem na Morze i Dużymi Powierzchniami na Sprzedaż w Alanyi Bektaş Zlokal…
$4,62M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 294 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe Wille z Basenem i Ogrodem w Spokojnej Lokalizacji w Alanyi, Dzielnica Kestel Dzielni…
$673,621
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 419 m²
Liczba kondygnacji 3
Otoczone Naturą, Trzypiętrowe Wille z Widokiem na Morze w Alanyi Wolnostojące wille położone…
$1,25M
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Willa 6 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 6 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 4
Willa z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Alanya, jedna z najpopularniejszych dz…
$1,85M
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Willa 7 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 7 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Przyrodę w Bodrum w Turcji Wille z 6 sy…
$1,85M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 339 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Morze i Miasto w Alanyi Kargıcak Kargıcak to piękna dzielni…
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze na Sprzedaż w Bodrum Türkbükü Türkbükü…
$3,45M
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Willa 5 pokojów w Muratpasa, Turcja
Willa 5 pokojów
Muratpasa, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Umeblowana Willa z Widokiem na Morze oraz Prywatnym Basenem i Ogrodem w Alanyi Alanya, jeden…
$809,021
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Willa 6 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 6 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/3
Umeblowane Wolnostojące Wille w Odległości Spaceru od Wielu Udogodnień w Bodrum Położone w c…
$3,72M
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Willa 5 pokojów w Bodrum, Turcja
Willa 5 pokojów
Bodrum, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Wille z Prywatnymi Basenami i Panoramicznym Widokiem na Morze w Bodrum Konacik Wille znajduj…
$1,92M
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Parametry nieruchomości w Turcja

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