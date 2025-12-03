  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Kagithane, Turcja

Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a conference room close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$507,367
W rezydencji znajduje się taras, basen, sauna i centrum fitness, kino, sala konferencyjna, plac zabaw dla dzieci, ochrona, zieleń, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum miasta - 2 kmCentrum handlowe - 2 kmStacja metra …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$129,076
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Małe mieszkania w Stambule na sprzedaż z łatwymi planami płatności. Przylega do jednej z najbardziej znanych ulic handlowych w Stambule. Centralna lokalizacja w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych w mieście. Odpowiedni dla osób szukających spoko…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Hotel Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$91,482
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Apartamenty hotelowe w Stambule na sprzedaż w centrum węzłów transportowych. Projekt znajduje się w pobliżu centrów sportowych, artystycznych, handlowych i rozrywkowych. Nowoczesna architektura, infrastruktura techniczna i bezpieczna konstrukcja odp…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
John TaylorJohn Taylor
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center in the downtown of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$711,310
Oferujemy apartamenty jedno-, dwu- i trzypokojowe: od małych mieszkań do unikalnych przestronnych apartamentów na pełnym piętrze.Kompleks mieszkalny składa się z dwóch budynków z 70 luksusowymi mieszkaniami, 7 ekskluzywnych sklepów, centrum fitness.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kilka…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let studios, apartments and duplexes in a large residence with a business center, Kägythane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$318,348
Nowe studia i apartamenty z różnymi układami w apartamencie-hotel. Miejsce zamieszkania:duże centrum biznesowebezpieczeństwo wokół zegarakawiarniakryty basen,wielofunkcyjne centrumsauna i spakonciergegarażsupermarketboisko do koszykówkiSuszarki i fryzjerkiWyposażenie i wyposażenie w domu Kli…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with around-the-clock security close to public transport stops and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$338,245
Kompleks składa się z 78 mieszkań z 1-3 sypialniami i apartamentami dwupoziomowymi z 2- 4 sypialniami.Cechy:Lobby7 / 24 BezpieczeństwoGarażUsługi konsjerżaLokalizacja i pobliska infrastruktura Projekt znajduje się w samym sercu Istambułu, na drodze E5, 950 metrów od Squağlayan Courthouse, a …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security close to business and tourist areas of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$298,452
Rezydencja dysponuje 4-poziomowym parkingiem, siłownią, sauną, miejscem do grillowania na dachu, całodobową ochroną i monitoringiem wideo.Zakończenie - koniec 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość zn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a garden, a swimming pool and around-the-clock security, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$678,405
Rezydencja oferuje całodobową ochronę, ogród i park, parking, siłownię, centrum spa z hamamem, basen.Zakończenie - styczeń 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu centrum handlowego, linii metra M11 i M7, Stambuł Lotnisko
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and green areas near the forest, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$586,955
Oferujemy apartamenty z widokiem na las, miejsca parkingowe i magazyny.W rezydencji znajdują się tereny zielone, ochrona wokół zegara, ścieżki spacerowe, stawy ozdobne, place zabaw dla dzieci, boisko do koszykówki, kryty basen, jacuzzi, łaźnia parowa, sauna i siłownia.Lokalizacja i pobliska …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Family holiday apartments with park and playgrounds, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$320,337
Projekt posiada kilka mieszkań i infrastruktury dla wygody mieszkańców. Kompleks jest idealny na rodzinne lub spokojne wakacje. Projekt posiada zielony park, place zabaw dla dzieci, ścieżki spacerowe, boiska sportowe, magazyny, całodobowe bezpieczeństwo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New guarded residence with a hotel and lounge areas near a metro station and a highway, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$720,176
Oferujemy różne apartamenty z magazynami.Rezydencja składa się z 4 budynków (2 budynki biurowe, 1 blok mieszkalny, hotel) i posiada windy, taras na 10 piętrze, pracy zbiorowejpowierzchnie, bar na dachu, kino na zewnątrz, studio jogi i siłownia na zewnątrz, arbuzy i obszary rekreacyjne, barbe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Zespół mieszkaniowy MASLAK FAMILY FLATS
Kagithane, Turcja
od
$1,12M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 15
Gwarancja rządowa i projekt koncepcji rodzinnej w nowym centrum Stambułu zapewnia łatwy dostęp do centrów biznesowych, zabytków, lasów i sal rozrywki. Kilka kroków od centrum handlowego Vadistanbul, metra, centrum biznesowego Maslak, stadionu Galatasaray.
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and a riding arena in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$1,06M
W rezydencji znajdują się place zabaw dla dzieci, baseny dla dzieci i dorosłych, park, korty tenisowe i koszykarskie, arena jeździecka.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w prestiżowej dzielnicy centralnej.TEM Highway - 1 minutaMaslak - 3 minutyLotnisko w Stambule - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments and studios in a residential complex with work and lounge areas, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$301,537
Unikalnym rodzajem projektu jest współżycie, które przewiduje wspólne zakwaterowanie dla osób o wspólnych zainteresowaniach. Charakterystyczną cechą tego typu mieszkań jest prowadzenie wspólnych imprez i komunikacja na wspólnych obszarach życia.Projekt posiada 128 nowoczesnych i w pełni umeb…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New apartments in the developing area of Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$523,285
Oferujemy apartamenty z różnymi układami (od dwóch do czterech sypialni).Rezydencja składa się z 187 mieszkań (w tym 30 luksusowych loftów) i oferuje obszary turystyczne, fitness pokoje, mini boiska do piłki nożnej i koszykówki, sauna, kino, centra gier, kryty basen, nadzór wideo wokół zegar…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New quality residence with an art gallery in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$174,097
Oferujemy apartamenty z miejscami parkingowymi, siłownie, barbecue, malownicze widoki.Rezydencja posiada galerię sztuki, centrum fitness, wokół-zegar nadzoru wideo, ogrodów krajobrazowych i gazeboe.Zakończenie - maj 2023 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 800 metrówLo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klasy PREMIUM w centrum Stambułu w kompleksie Avrupa Saklı Vadi.
97 Opet, Turcja
od
$926,000
Opcje wykończenia Gotowe
Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w dzielnicy Maslak, centrum biznesu i życia Stambułu. Z jednej strony inwestycji rozciąga się Las Belgradzki, a z drugiej centrum handlowe Vadi Istanbul, które oferuje wszystkie możliwości miasta, od zakupów po rozrywkę. W pobliżu znajduje się m…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence close to a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$149,226
Oferujemy nowoczesne studio i apartamenty z 1 sypialnią w centrum miasta.Zakończenie - grudzień 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Droga pierścieniowa i mosty - 5 minutStacja metra - 5 minutSzpitale - 4 minutySupermarket - 1 minutaCentrum handlowe - 2 kmLotnisko - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Zespół mieszkaniowy Vadistanbul New Phase
Kagithane, Turcja
od
$904,313
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 15
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Complex of serviced apartments with a restaurant and a health center in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$261,145
Rezydencja jest zaprojektowana z koncepcją "usługowego mieszkania", który doskonale łączy usługi hotelowe z życiem rezydencji i sprawia, że życie bardziej komfortowe. Pierwsze dwa piętra zostaną przydzielone do pomieszczeń komercyjnych.Projekt składa się z 82 niezależnych apartamentów z 1- 4…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Apartamentowiec Istanbul Kaitehane Apartments Project
Kagithane, Turcja
od
$203,836
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Znajduje się w ważnym miejscu obok obszarów deweloperskich i wiodących centrów handlowych i finansowych w Stambule. Najważniejsze zabytki historyczne i archeologiczne w mieście dwóch kontynentów znajdują się w odległości spaceru od projektu, takiego…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The New Vadistanbul
Zespół mieszkaniowy The New Vadistanbul
Zespół mieszkaniowy The New Vadistanbul
Zespół mieszkaniowy The New Vadistanbul
Zespół mieszkaniowy The New Vadistanbul
Kagithane, Turcja
od
$686,536
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 10
Nowa firma Vadistanbul została opracowana przez tę samą firmę budowlaną zaledwie kilka kroków od poprzedniej!! Firma budowlana „Avrupa Konutları” realizuje nowy niezwykły projekt obok Maslaka i na autostradzie TEM. Projekt znajduje się niecałe 20 minut od lotniska w Stambule, 10 minut od mo…
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with around-the-clock security and conference rooms close to a highway and a metro station, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$835,664
Oferujemy urządzone apartamenty z magazynami, balkonami i widokiem na miasto.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, restaurację, siłownię, salon, sale konferencyjne i konferencyjne.Zakończenie - lipiec 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu InternetKorzyści Oczekiwany dochód z wynajmu - 5 -…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence near a metro station and universities, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$467,574
Namli Vadi jest unikalnym doświadczeniem życiowym w sercu Stambułu. Apartamenty z 1-2 sypialnie są oferowane do Państwa gustu w 7- piętrowym luksusowym projekcie z nowoczesnym designem.Zakończenie - koniec 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Vadi Istanbul - 2 minutyStacja metra - 5 …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a fitness center near metro stations, parks and restaurants, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$142,728
Oferujemy wysokiej jakości apartamenty z dwoma sypialniami z balkonem.W rezydencji znajduje się garaż i parking, park dla dzieci, centrum fitness, pomieszczenia handlowe i sala konferencyjna.Zakończenie - 1. kwartał 2023 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie centralneOświetlenie deko…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Mevsim İstanbul 4
Zespół mieszkaniowy Mevsim İstanbul 4
Zespół mieszkaniowy Mevsim İstanbul 4
Zespół mieszkaniowy Mevsim İstanbul 4
Zespół mieszkaniowy Mevsim İstanbul 4
Kagithane, Turcja
od
$1,76M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Agencja
EOS Turkey Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Apartamentowiec Istanbul Kağıthane Apartment Compound
Kagithane, Turcja
od
$61,395
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Gwarantuje ci obywatelstwo tureckie i zapewni ci wygodne życie w Stambule. Wysokie specyfikacje inwestycyjne ze względu na bliskość świata handlu i finansów oraz atrakcji turystycznych. Gotowe akty własności; ceny są najlepsze na rynku nieruchomości…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and events rooms in the heart of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$203,942
Oferujemy apartamenty w stylu minimalist- z różnymi układami.Rezydencja oferuje studio muzyczne, sale imprezowo-konferencyjne, basen, saunę, bilard, centrum fitness, kino.Zakończenie - koniec 2022 r.Korzyści Wysoki potencjał wynajmu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residential complex with places for work and leisure, in a quiet and green area near the metro, Kığıthane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$451,903
Projekt posiada apartamenty z 1-3 sypialnie, miejsca do pracy, miejsca do wypoczynku (tereny zielone, sauna, łaźnia turecka, itp.), 12 lokali handlowych.Głównym elementem projektu jest lokalizacja. Można łatwo dotrzeć do każdej części Stambułu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment Complex
Kagithane, Turcja
od
$361,809
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Mieszkania na sprzedaż w Kağıthane w Stambule z niesamowitym widokiem na Las Belgradowy. Wysoka wartość inwestycji kompleksu, ponieważ sąsiaduje on z projektami infrastrukturalnymi. Blisko stacji metra i autostrad miejskich, co ułatwia dojazdy. Nada…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Zespół mieszkaniowy Apartments in a project with a family concept.
Kagithane, Turcja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Prosimy o kontakt z naszymi specjalistami w celu sprawdzenia dostępności i kosztów mieszkań.Projekt z koncepcją rodziny znajduje się w odległości spaceru od różnych obiektów infrastruktury, takich jak przystanki transportu publicznego, centra handlowe i rozrywkowe.Projekt jest budowany na po…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Family Concept Apartments In Istanbul
Zespół mieszkaniowy Family Concept Apartments In Istanbul
Zespół mieszkaniowy Family Concept Apartments In Istanbul
Zespół mieszkaniowy Family Concept Apartments In Istanbul
Kagithane, Turcja
od
$700,000
Opcje wykończenia Gotowe
Projekt o rodzinnej koncepcji z nowoczesną architekturą oferuje możliwość zanurzenia się w życiu w pobliżu przyrody i lasu Belgrad. Firma budowlana jest największym deweloperem w Turcji.  Projekt znajduje się obok centrum handlowego Vadistanbul, najpopularniejszego i najbardziej luksusowego …
Agencja
FIBO Property
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Pokaż wszystko Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Apartamentowiec Istanbul Kagithane Apartment compound
Kagithane, Turcja
od
$84,144
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Luksusowy kompleks mieszkaniowy w europejskim Stambule obok połączeń autostradowych, mostów, linii metra, autostrady TEM i E-5. Blisko centrum kraju, zaledwie kilka minut do placu Taksim i Bosforu. Odpowiednia opcja mieszkaniowa i inwestycyjna spełn…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence Avrupa Sakli Vadi with an apart-hotel and a park close to business districts of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$1,20M
Rezydencja obejmuje apartament-hotel (2 budynki), biurowiec i 3 bloki mieszkań. Na terytorium Znajdziesz park z fontannami, basen, siłownię, podziemny parking.Zakończenie - 3. kwartał 2023 r.Korzyści Plan płatności na 11 miesięcy z 50% płatności początkowej.15% zniżki na wypłatę całej kwoty …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Apartments with balconies and terraces, with river views, Kagithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$479,512
Nowy projekt w Kagitanie w europejskiej części Stambułu, blisko rzeki, otoczony zielenią.Projekt jest unikalny ze względu na włączenie przestrzeni handlowej (41 biur, 5 sklepów) dla komfortu mieszkańców oprócz jednego budynku mieszkalnego z apartamentami i siedem oddzielnych willi.Na sprzeda…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New buy-to-let apartments in a residential complex with a wide range of services, Kägithane, Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$612,453
Kompleks mieszkalny składa się z 133 apartamentów - 25 studio, 98 jednopokojowych i 10 dwupokojowych. Wszystkie apartamenty posiadają balkony i są w pełni wyposażone. Udogodnienia socjalne i rekreacyjne - sala gimnastyczna, zakupy, kluby towarzyskie, sale konferencyjne, restauracja, sprzątan…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a gym in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$1,36M
Oferujemy apartamenty z widokiem na las Belgrad.Rezydencja oferuje całodobową ochronę, salon, odkryty basen, sklepy, siłownię, hamam i saunę, ogrody, plac zabaw dla dzieci, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Inteligentny dom"Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and an underground parking in the center of Istanbul, Turkey
Kagithane, Turcja
od
$328,296
Położony w jednym z najbardziej centralnych obszarów Istambułu, Imperium No2 jest unikalnym projektem, oferującym możliwość pełnego doświadczenia zalet centrum miasta z jego główną lokalizacją na autostradzie E5.Cechy projektu:Kryty basenBaseny dekoracyjneŚcieżki spaceroweObszar działalności…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
