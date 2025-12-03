  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Çekmeköy
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Cekmekoy, Turcja

Stambuł
12
Antalya
88
Izmir
14
Alanya
4
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Apartamentowiec Cekmekoy Istanbul Homes Project
Cekmekoy, Turcja
od
$74,716
Dlaczego ta właściwość jest kontrolowana؟ Obszar projektu jest jednym z najlepszych i najcichszych obszarów strony anatolijskiej dla osób, które chcą żyć z dala od zgiełku. Mieszkaj w sercu lasu w luksusowych zdrowych domach, które łączą zalety miasta i urok natury. Domy zostały zaproje…
Agencja
Binaa Investment
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$1,65M
Projekt obejmuje:prywatny basenBalkonySystem "Smart Home"malowniczy widokogrody krajobrazoweochrona i nadzór wideoogrodzone terytorium zieloneparkingWyposażenie i wyposażenie w domu ParkietOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków aut…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New residence with gardens and a kids' playground, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$186,532
Rezydencja składa się z 2 budynków mieszkalnych (9 i 13 pięter) i centrum biznesowe, i posiada centrum fitness, ogrodów krajobrazowych, kuchnia letnia, altany i plac zabaw dla dzieci.Zakończenie - grudzień 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Autostrada - 3 kmStacja metra - 7 kmCentr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Zespół mieszkaniowy Residential complex close to park, metro station and International Financial Centre, Çekmeköy, Istanbul, Turke
Cekmekoy, Turcja
od
$458,620
Projekt znajduje się w odległości spaceru od stacji metra i sklepów.Istnieje 13 bloków z mieszkaniami i 60% terenów zielonych na stronie.Przestronne mieszkania z 1- 4 sypialniami i balkonami.Projekt posiada duży park, centrum handlowe, szkoły, kawiarnie i restauracje, play i obszary sportowe…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy New gated complex of luxury villas in Cekmekoy, Istanbul, Türkiye
Cekmekoy, Turcja
od
$1,19M
Oferujemy Państwu kompleks pierwszej klasy przestronnych willi. Każda willa posiada prywatny basen, duży obszar zielony i parking. Na zamkniętym terytorium znajdują się place zabaw, kort tenisowy, boisko do koszykówki, tereny rekreacyjne i spacerowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stat…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$1,93M
Kompleks składa się z 12 willi z basenem i tarasami.Projekt obejmuje:ochrona i nadzór wideozieleń krajobrazuparkingWyposażenie i wyposażenie w domu ParkietOgrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych i centrum miasta
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a sports club near the metro station, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$452,651
W tym kompleksie jest coś więcej niż domy. Istnieją bujne ogrody, wesołe dzieci, przestronne balkony tarasowe na relaks z przyjemnością i wiele więcej. Są tylko 342 rodziny, natura i szczęście. W domkach nisko wznoszących się, drzwi otwarte do ogrodu, tarasy i balkony.CechyBasen i basen dla …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Zespół mieszkaniowy New low-rise residence with a swimming pool and a shopping area, Istanbul, Turkey
Cekmekoy, Turcja
od
$352,752
Projekt obejmuje:basencentrum fitnesskawiarniaobszar handlowyZakończenie - grudzień 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko w Stambule - 35 minutSabiha Gosen Airport - 25 minut15 most Temmuz - 25 minutTunel Eurazji - 25 minut
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments surrounded by nature.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments surrounded by nature.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments surrounded by nature.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments surrounded by nature.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments surrounded by nature.
Zespół mieszkaniowy LUXURY apartments surrounded by nature.
Kuveyt Turk Bank Chekmekoy branch, Turcja
od
$403,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Luksusowy kompleks mieszkalny klasy LUXURY znajduje się w prestiżowej części Stambułu po azjatyckiej stronie Bosforu w rejonie Cekmekoy, otoczony lasem i przyrodą, idealny do życia rodzinnego i relaksującego wypoczynku.Na terenie kompleksu luksusowego, ogrody, odkryte baseny dla dzieci i dor…
Agencja
Smart Home
