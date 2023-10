Kapreshumi, Gruzja

od €206,100

Kompleks został zbudowany z myślą o spokojnym, spokojnym życiu w mieście, z dala od zgiełku. Posiada 488 mieszkań zlokalizowanych w 11 budynkach mieszkalnych. Całkowita powierzchnia projektu wynosi 45 210 m2, a architektura krajobrazu zajmuje 80% tego obszaru. Istnieje również staw i różne obiekty rekreacyjne. Projekt obejmuje mieszkania z 1-5 sypialniami. Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia: boisko do piłki nożnej, siatkówki i tenisa, minigolf, tenis stołowy, amfiteatr, tor do biegania i jazdy na rowerze o długości 600 m, miejsca na piknik. Spa: łaźnia turecka, łaźnia parowa, sauna, gabinet masażu. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Odległość: Autobus i autobusy w odległości spaceru Tramwaj — 10 minut spacerem Zamek i las Termessos — 15 min. Lotnisko — 25 minut Najbliższa plaża — 30 min Centra handlowe w pobliżu Centrum handlowe Tahtakale — 9 km Centrum handlowe Flora Park — 10 km 5M MIGROS Shopping Mall — 20 km Centrum handlowe Özdilekpark — 19,5 km Centrum handlowe Markantalya AVM — 23,5 km Mall Of Antalya 40 km — 30 min Instytucje edukacyjne Bahcelievler College — 15 km Antalya Toplum College — 8 km Yeryuzu College — 8,5 km Antalya University of Science — 2,8 km Uniwersytet Akdeniz — 22,5 km Międzynarodowy Uniwersytet w Antalyi — 26 min Szpitale w pobliżu Prywatny szpital D. Termessos 2,5 km — 5 min Szpital Dosemealti Devlet 1,6 km — 4 min Klinika stomatologiczna 3,5 km — 6 min