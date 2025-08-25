Kompleks mieszkalny Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.

Apartamenty dwupokojowe (2+1), o powierzchni 85 m², odnowione i umeblowane przez projektanta, w kompleksie Smart of Cleopatra.

Smart of Cleopatra to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150 metrów od plaży Kleopatra.

Wszystkie udogodnienia w centrum miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy i centra handlowe, supermarkety, kawiarnie, restauracje, apteki, przystanki autobusowe, parki, promenada, plaże, zabytki, szpitale, szkoły itp.

Udogodnienia:

Basen i strefa relaksu

Sauna i prysznice

Mini lobby i winda

Generator prądu

Dwa rowery treningowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.