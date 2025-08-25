  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Alanya
  4. Kompleks mieszkalny Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.

Kompleks mieszkalny Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.

Alanya, Turcja
od
$238,888
BTC
2.8415309
ETH
148.9367839
USDT
236 185.3387975
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
13
Zostawić wniosek
ID: 32685
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 1131
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 21.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Mediterranean Region
  • Miasteczko
    Alanya

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty dwupokojowe (2+1), o powierzchni 85 m², odnowione i umeblowane przez projektanta, w kompleksie Smart of Cleopatra.

Smart of Cleopatra to luksusowy kompleks mieszkaniowy z pełnym wyposażeniem, położony w samym sercu Alanyi, zaledwie 150 metrów od plaży Kleopatra.

Wszystkie udogodnienia w centrum miasta znajdują się w zasięgu spaceru: sklepy i centra handlowe, supermarkety, kawiarnie, restauracje, apteki, przystanki autobusowe, parki, promenada, plaże, zabytki, szpitale, szkoły itp.

Udogodnienia:

  • Basen i strefa relaksu
  • Sauna i prysznice
  • Mini lobby i winda
  • Generator prądu
  • Dwa rowery treningowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego projektu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lokalizacja na mapie

Alanya, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy One bedroom apartments in complex with swimming pool and sports grounds, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$87,393
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a spa center 5 minutes away from the Marmara Sea, Istanbul, Turkey
Zeytinburnu, Turcja
od
$321,521
Zespół mieszkaniowy Apartments with direct sea view in the Novus Sky complex.
Mahmutlar, Turcja
od
$154,462
Zespół mieszkaniowy Квартира в Газипаше от застройщика
Gazipasa, Turcja
od
$126,173
Zespół mieszkaniowy Apartments with spacious terraces in the city centre, Mersin, Turkey
Akdeniz, Turcja
od
$89,724
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Designerski apartament 2+1 w kompleksie Smart Cleopatra 4, 150 metrów od morza.
Alanya, Turcja
od
$238,888
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex, Suadiye, Kadikoy, Istanbul, Türkiye
Kadikoy, Turcja
od
$557,109
Nowy budynek oferuje przestronne apartamenty z 2 i 3 sypialniami. Na parterze budynku znajdują się pomieszczenia handlowe. Konstrukcja odpowiada nowoczesnym technologiom, wykorzystywane są materiały wysokiej jakości.Cechy mieszkania okna podwójne szkliwioneżaluzje zewnętrznepudełka na elewac…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Apartamentowiec Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Alanyi
Muratpasa, Turcja
od
$318,707
Rok realizacji 2026
Stylowe Apartamenty w Kompleksie 200 m od Plaży w Kargıcak, Alanya Alanya to nadmorska dzielnica o wysokim standardzie życia, rozwinięta pod względem rynku nieruchomości, budownictwa, turystyki i handlu. Kargıcak, położony we wschodniej części Alanyi, to dynamicznie rozwijający się obszar, z…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Zespół mieszkaniowy Apartment in the Ilkem Lemon complex is 13,000 EUR cheaper than the developer.
Erdemli, Turcja
od
$51,286
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Apartament z jedną sypialnią (1 + 1) za 45 000 EUR.Deweloper posiada podobne apartamenty jednopokojowe (1 + 1) z 58 000 EUR.Nowy luksusowy kompleks mieszkalny, położony w dzielnicy Erdemli / Mersin, 450 metrów od pięknej, wyposażonej plaży.Kompleks składa się z dwóch sąsiadujących 14- piętro…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje