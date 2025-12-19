  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Fethiye
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Fethiye, Turcja

Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with 4 swimming pools, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$413,662
Oferujemy urządzone apartamenty z tarasami i widokiem na góry.Rezydencja posiada 4 duże baseny, restaurację i bar.Zakończenie - maj 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKorzyści Gwarantowane wysokie dochody z wynajmu.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się ki…
Zespół mieszkaniowy Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turcja
od
$2,59M
Oferujemy przestronne apartamenty z malowniczym widokiem, tarasy i francuskie balkony.Rezydencja nisko-wieżowa oferuje duży park z stawów i wodospadów, dzieci; place zabaw, obiekty sportowe, kawiarnia, kryte i odkryte baseny.Zakończenie - maj 2024 r.Korzyści Instalacje na 12 miesięcy z 50% p…
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and around-the-clock security in a prestigious area, near the marina and the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$873,933
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem na zatokę.Rezydencja posiada garaż, całodobową ochronę, obsługę concierge, baseny dla dzieci i dorosłych, siłownię, saunę i bar.Zakończenie - marzec 2024 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweKlimatyzacjaKabina kuchen…
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with a swimming pool and a spa at 250 meters from the promenade, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,46M
Oferujemy luksusową, umeblowaną willę z basenem, jadalnią na świeżym powietrzu oraz spa z sauną i łaźnią turecką.Zakończenie - kwiecień 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu restauracji, supermarketów, …
Zespół mieszkaniowy Premium apartments in a gated residence with a swimming pool, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$248,710
W rezydencji znajduje się basen z barem, centrum fitness, ochrona.Zakończenie - maj 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo - w kabinie kuchennejLokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża Oludeniz - 10 kmPromenada Fethie - 3 kmLotnisko Dalaman - 60 km
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools, Ölüdeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$873,933
Oferujemy wille z krytymi i odkrytymi basenami, przestronne ogrody, sauny, jacuzzi i łaźnie tureckie, malownicze widoki.Zakończenie - 2024.Wyposażenie i wyposażenie w domu Ogrzewanie podłogoweKominekTelewizja
Zespół mieszkaniowy Modern premium villas with gardens, Oludeniz, Turkey
Ölüdeniz, Turcja
od
$746,128
Oferujemy wille ze szklanymi fasadami, duże solarium i ogrody.Rezydencja składa się z nowoczesnych luksusowych willi i apartamentów oraz odkrytego basenu.Zakończenie - czerwiec 2024 r.Cechy mieszkania W każdej willi znajduje się kuchnia z salonem, cztery sypialnie, cztery łazienki, balkon i …
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and an underground parking close to the city center, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$524,360
Oferujemy apartamenty z tarasami i panoramicznym widokiem.Niektóre mieszkania mają prywatne baseny.W rezydencji znajdują się baseny i bar, kryty, ogrzewany basen, siłownia, sauna, ochrona wokół zegara, garaż podziemny i parking dla gości.Zakończenie - wrzesień 2024 r.Wyposażenie i wyposażeni…
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished villas with two swimming pools close to the beach, Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$932,196
Oferujemy stylowe, wysokiej jakości wille z krytymi i odkrytymi basenami, duże ogrody, sauny i łaźnie tureckie, duże tarasy i barbecue, widoki na morze.Cechy mieszkania Parter: salon, kuchnia, basen taras.Pierwsze piętro: dwuosobowa sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i bal…
Zespół mieszkaniowy Furnished villa with a swimming pool in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$1,01M
Oferujemy willę z ogrodem i basenem, taras, miejsce do grillowania.Wyposażenie i wyposażenie w domu Urządzenia kuchenne (lodówka, zmywarka, pralka, piekarnik, wbudowany piekarnik, czajnik elektryczny)TelewizjaKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w centralnej …
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and lounge areas close to the beach, in the center of Fethiye, Turkey
Fethiye, Turcja
od
$699,147
Oferujemy wille z basenem, ogrodami, tarasami, saunami i łaźniami tureckimi, salonem i barbecue.Cechy mieszkania Parter: kuchnia, pokój dzienny z kominkiem i dostęp do tarasu basenu, sypialnia z łazienką, dwuosobowa sypialnia z łazienką i balkonem.Pierwsze piętro: dwuosobowy pokój z łazienką…
